Коригували ракетні удари РФ по Одесі: СБУ затримала трьох учасниць агентурної мережі ФСБ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка діяла в Одесі. До складу ворожого осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав’ярні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Завдання агенток

Як зазначається, за вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі обласного центру.

"Щоб встановити координати потенційних цілей, фігурантки обходили місто під виглядом дружніх прогулянок. У разі виявлення "потрібного" об’єкта, агентки фотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості", - йдеться у повідомленні.

Найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шпигували за морською охороною Одещини: СБУ затримала агента ФСБ РФ та його спільницю. ФОТО

Зрадниці просили про "своєчасну евакуацію"

Також фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії.

Отримані відомості агентки месенджером відправляли своєму куратору з ФСБ.

Для конспірації під час листування вони ховалися за вигаданими нікнеймами, а також використовували анонімний чат. За кожне виконане завдання фігурантки отримували від РФ грошову "винагороду".

Крім того, агентки просили окупантів про "своєчасну евакуацію" та працевлаштування в одну з російських спецслужб.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Коригувальника удару РФ по Яворівському полігону Косторного засудили до 15 років за ґратами, - Офіс Генпрокурора

Однак, СБУ зірвала плани ворога, задокументувала агентурну групу та затримала всіх трьох фігуранток, коли вони готували "звіт" до ФСБ.

Що загрожує агенткам ФСБ?

Також СБУ провела додаткові заходи для убезпечення локацій українських військ.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: Затримано шістьох агентів РФ, які скоригували ракетний удар по багатоповерхівці у Покровську 7 серпня 2023 року, - СБУ. ФОТОрепортаж









