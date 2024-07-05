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Новини Фото Війна
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Коригували ракетні удари РФ по Одесі: СБУ затримала трьох учасниць агентурної мережі ФСБ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка діяла в Одесі. До складу ворожого осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав’ярні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Завдання агенток

Як зазначається, за вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі обласного центру.

"Щоб встановити координати потенційних цілей, фігурантки обходили місто під виглядом дружніх прогулянок. У разі виявлення "потрібного" об’єкта, агентки фотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості", - йдеться у повідомленні.

СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ РФ в Одесі

Найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шпигували за морською охороною Одещини: СБУ затримала агента ФСБ РФ та його спільницю. ФОТО

Зрадниці просили про "своєчасну евакуацію"

Також фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії.

Отримані відомості агентки месенджером відправляли своєму куратору з ФСБ.

Для конспірації під час листування вони ховалися за вигаданими нікнеймами, а також використовували анонімний чат. За кожне виконане завдання фігурантки отримували від РФ грошову "винагороду".

Крім того, агентки просили окупантів про "своєчасну евакуацію" та працевлаштування в одну з російських спецслужб.

СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ РФ в Одесі
СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ РФ в Одесі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коригувальника удару РФ по Яворівському полігону Косторного засудили до 15 років за ґратами, - Офіс Генпрокурора

Однак, СБУ зірвала плани ворога, задокументувала агентурну групу та затримала всіх трьох фігуранток, коли вони готували "звіт" до ФСБ.

Що загрожує агенткам ФСБ?

Також СБУ провела додаткові заходи для убезпечення локацій українських військ.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: Затримано шістьох агентів РФ, які скоригували ракетний удар по багатоповерхівці у Покровську 7 серпня 2023 року, - СБУ. ФОТОрепортаж 

СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ РФ в Одесі
СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ РФ в Одесі

СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ РФ в Одесі
СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ РФ в Одесі

Автор: 

Одеса (5499) СБУ (12979) коригування (72)


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Топ коментарі
+20
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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05.07.2024 10:30 Відповісти
+17
Мразота!!!
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05.07.2024 10:31 Відповісти
+12
Ну якою треба кінченою паскудою бути що б направляти ворожі ракети на своє місто ,цю погань треба безжально знищувати.
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05.07.2024 10:58 Відповісти
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5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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05.07.2024 10:30 Відповісти
Це свідчить про ефективність ворожих наративів в українських ЗМІ. Особливо це стосувалось отих східних та південних районів, хоча і в решті районів ВСЕ було покрито отим Ґ+Ґ, що й належить "українцю"(??) з ізраїльським паспортом, та іншими пінчуковсько-ахметовсько-фірташськими ЗМІ, які теж не надто схожі на українські. Але ж лоху й досі - "какаяРазніца", навіть попри те, що в результаті їх же і вбивають тими ракетами, наведеними такими опаришами, що народились вже у вільній Україні і не бачили совка! Але їхні батьки бачили, а яблуко від яблуні...а личинка опариша - ніколи не стане метеликом.
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05.07.2024 14:43 Відповісти
Мразота!!!
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05.07.2024 10:31 Відповісти
Служба Божа 👍🏼
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05.07.2024 10:34 Відповісти
Якось так виходить що зарпз напольйон домовиться з пуйлом і ці агентші будуть працювать в гестапо як вони і хочуть. Думай- те
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05.07.2024 10:36 Відповісти
От дурнуваті кози,тепер прозріють
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05.07.2024 10:41 Відповісти
Впевнені?
А може послицями в Оман?
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05.07.2024 10:47 Відповісти
Та ні,не буде цього
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05.07.2024 11:11 Відповісти
бути ідеалістом не соромно, але небезпечно.
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05.07.2024 11:07 Відповісти
Тут не ідеалізм,просто сподівання що буде каяття
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05.07.2024 11:12 Відповісти
під каяттям буде замаскований жаль що "вліпла па дурному". А колонія - це не підходяще місце для зміни світогляду. Тому ця курка ще скаже через десять років у черзі вашїй дитині - "а я вас туда нє пасилала".
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05.07.2024 11:23 Відповісти
Ні це ідейні онучки кпсс... ******* ід* отки ...
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05.07.2024 13:08 Відповісти
Типові убивці сусідів Українців!! Це тіж самі, окупанти з московії…
А па пріколу, для лайкаф , вони УБИВАЛИ в Одесі ЛЮДЕЙ на 11 році війни московської!
Усе вони, добре розуміли, що робили і для кого, а, як їх заарештували нарешті, ось тільки ТОДІ, ВОНИ і «ЗРОЗУМІЛИ», що убивали Українців-сусідів!! Дурнів🤪 увімкнули…., щоб, як і беркутню, їх відпустили мудрі суддівські, як за «*********** дії»🤬🤬🤬🤬‼️‼️
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05.07.2024 10:54 Відповісти
" У разі виявлення "потрібного" об'єкта, агентки фотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив'язкою до місцевості"
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05.07.2024 10:55 Відповісти
Ну якою треба кінченою паскудою бути що б направляти ворожі ракети на своє місто ,цю погань треба безжально знищувати.
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05.07.2024 10:58 Відповісти
головне - не позбавляйте виборчого права. Їм після амністії єрмака-татарова ще вибирати президента і ВР.
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05.07.2024 11:05 Відповісти
Шо, попались, **********! Теперь довічне світить
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05.07.2024 11:20 Відповісти
Палікмахіри і барісти не тільки в нас мають очолювати державу. Тож такі працівниці кафе хочуть і в росії щось масштабніше за стойку бара поочолювати. Тому й просять за роботу зразу в обласному масштабі. Правда, у нас не соромились. Зразу в Раду.
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05.07.2024 11:32 Відповісти
Талановиті одеські дівчатка. Таких тре задіяти виключно на розміновування наших територій, бо це робота -- дуже відповідальна.
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05.07.2024 11:44 Відповісти
Ці хвойди повинні провести все своє ганебне життя в буцегарні ,
хотя заслуговують на гірший варіант 😡
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05.07.2024 11:45 Відповісти
Рибачки Соні...
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05.07.2024 11:59 Відповісти
І це вже не пенсіонери. молодь відчайдушно кличе рюській мір - керегують, палять автівки ЗСУ - гроші вирішують. Хаос та чорнота.
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05.07.2024 12:24 Відповісти
Подаруйте їх зекам кадирівцям
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05.07.2024 12:36 Відповісти
Шалави
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05.07.2024 12:50 Відповісти
М-да, у 18 років заїхати на довічне це успіх...
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05.07.2024 12:57 Відповісти
"українські адвокати" баканаФФ та рєзнікав з Матіосами їх "відмажуть" пізніше....

фсб "сваїх нє брасаєт"...
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05.07.2024 13:40 Відповісти
На жаль подібні новини не рідкість, Пїд час вїйни не до сентїментїв. Треба брати приклад з Британцїв часїв Другої Свїтової Вїйни. Ті коли ловили німецького шпигуна ї його провина була доведена- його вїшали, Мало того, вирок мав виконати його родич. Наприклад , якщо чоловїк виявився шпигуном, його мала повїсити його дружина. Або навпаки. Якщо вїдмовлялися - вїшали обох. Тїльки так можливо викоренити цих проросійских щурячих виродкїв.
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05.07.2024 15:55 Відповісти
 
 