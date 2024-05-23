Коригувальника удару РФ по Яворівському полігону Косторного засудили до 15 років за ґратами, - Офіс Генпрокурора
Коригувальника ракетного удару по Яворівському полігону, внаслідок якого загинуло понад 60 людей, колишнього працівника КДБ 73-річного Олександра Косторного засудили до 15 років позбавлення волі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Прокурори у суді довели, що з початку повномасштабного вторгнення уродженець міста Львова - колишній працівник КДБ СРСР – співпрацював з агентами ФСБ РФ. Він збирав дані про розташування військових об’єктів, зброї та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.
Співпраця з РФ
"Засуджений через месенджер Telegram переслав карту-схему Яворівського військового полігону. На ній зображено розташування військових містечок Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Додатково зазначив, де знаходяться казарми та гуртожитки", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі нагадали, що 13 березня 2022 року окупанти здійснили обстріл цих обʼєктів, загалом випустивши понад 30 ракет. Тоді загинуло понад 60 людей, понад 160 дістали поранення.
Окрім цього, львів’янин передавав ворогу іншу інформацію з метою підривної діяльності проти України.
Правоохоронці затримали навідника у червні 2022 року. На вирок він чекав під вартою.
Вирок суду
Під час судового засідання коригувальник свою провину так і не визнав, у скоєному не розкаявся.
Олександра Косторного засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК).
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.
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Ну нічого, скоро модератор виправить.
Дасть вам наступний шанс.
І ви неодмінно ним скористаєтесь: зробите п'яту помилку в своєму житті. Вже відомо, яку саме.
краще мені. я маю час та натхнення.
скучили руки, до сокири.....
15 років? Це порнуха, а не правосуддя!
Ось інфа:
"https://focus.ua/uk/*******-novosti/509183-v-rezultate-aviaudara-po-yavorovskomu-poligonu-pogibli-35-chelovek-134-byli-raneny-oga 35 людей загинули внаслідок авіаудару територією Яворівського військового полігону, який було здійснено 13 березня. За тиждень до обстрілу радник голови ОП Михайло Подоляк та голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія відвідували стратегічний об'єкт у Львівській області та Подоляк у твіттері опублікував знімок із полігону :
https://24tv.ua/********-bude-zahishhatisya-dobrovilno-masovo-podolyak-arahamiya_n1893324 Керівник президентської фракції в парламенті Давид Арахамія та радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відвідали Яворів. Там вони зустрілись із добровольцями .
Але судити одного зрадника і закривати очі на двох посібників злочину - це неприпустимо!
зе!пересідент, сказав, що ще не закінчились.
Чому не прес-хата? Чому це чмо ще так виглядає? Непогано, напевно, живеться абсолютним людоїдам в СІЗО СБУ ...