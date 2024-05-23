Коригувальника удару РФ по Яворівському полігону Косторного засудили до 15 років за ґратами, - Офіс Генпрокурора

Коригувальника ракетного удару по Яворівському полігону, внаслідок якого загинуло понад 60 людей, колишнього працівника КДБ 73-річного Олександра Косторного засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що з початку повномасштабного вторгнення уродженець міста Львова - колишній працівник КДБ СРСР – співпрацював з агентами ФСБ РФ. Він збирав дані про розташування військових об’єктів, зброї та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Співпраця з РФ

"Засуджений через месенджер Telegram переслав карту-схему Яворівського військового полігону. На ній зображено розташування військових містечок Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Додатково зазначив, де знаходяться казарми та гуртожитки", - йдеться у повідомленні.

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У пресслужбі нагадали, що 13 березня 2022 року окупанти здійснили обстріл цих обʼєктів, загалом випустивши понад 30 ракет. Тоді загинуло понад 60 людей, понад 160 дістали поранення.

Окрім цього, львів’янин передавав ворогу іншу інформацію з метою підривної діяльності проти України.

Правоохоронці затримали навідника у червні 2022 року. На вирок він чекав під вартою.

Вирок суду

Під час судового засідання коригувальник свою провину так і не визнав, у скоєному не розкаявся.

Олександра Косторного засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК).

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

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