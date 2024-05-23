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Коригувальника удару РФ по Яворівському полігону Косторного засудили до 15 років за ґратами, - Офіс Генпрокурора

Коригувальника по Яворівському полігону засудили до 15 років

Коригувальника ракетного удару по Яворівському полігону, внаслідок якого загинуло понад 60 людей, колишнього працівника КДБ 73-річного Олександра Косторного засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що з початку повномасштабного вторгнення уродженець міста Львова - колишній працівник КДБ СРСР – співпрацював з агентами ФСБ РФ. Він збирав дані про розташування військових об’єктів, зброї та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Співпраця з РФ

"Засуджений через месенджер Telegram переслав карту-схему Яворівського військового полігону. На ній зображено розташування військових містечок Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Додатково зазначив, де знаходяться казарми та гуртожитки", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано шістьох агентів РФ, які скоригували ракетний удар по багатоповерхівці у Покровську 7 серпня 2023 року, - СБУ. ФОТОрепортаж

У пресслужбі нагадали, що 13 березня 2022 року окупанти здійснили обстріл цих обʼєктів, загалом випустивши понад 30 ракет. Тоді загинуло понад 60 людей, понад 160 дістали поранення.

Окрім цього, львів’янин передавав ворогу іншу інформацію з метою підривної діяльності проти України.

Правоохоронці затримали навідника у червні 2022 року. На вирок він чекав під вартою.

Вирок суду

Під час судового засідання коригувальник свою провину так і не визнав, у скоєному не розкаявся.

Олександра Косторного засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК).

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Читайте також: Затримано коригувальника, який "злив" ФСБ інформацію про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня, - СБУ. ФОТО

Автор: 

суд (11665) Офіс Генпрокурора (3245) коригування (48) Львівська область (2422)


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Топ коментарі
+19
так тоді ж, 13/03.22р., коригувальниками були Арахамія і Подоляк!
Ось інфа:
"https://focus.ua/uk/*******-novosti/509183-v-rezultate-aviaudara-po-yavorovskomu-poligonu-pogibli-35-chelovek-134-byli-raneny-oga 35 людей загинули внаслідок авіаудару територією Яворівського військового полігону, який було здійснено 13 березня. За тиждень до обстрілу радник голови ОП Михайло Подоляк та голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія відвідували стратегічний об'єкт у Львівській області та Подоляк у твіттері опублікував знімок із полігону :


https://24tv.ua/********-bude-zahishhatisya-dobrovilno-masovo-podolyak-arahamiya_n1893324 Керівник президентської фракції в парламенті Давид Арахамія та радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відвідали Яворів. Там вони зустрілись із добровольцями .
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23.05.2024 16:19
+13
Падаль совковая сдохнет за решоткой
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23.05.2024 16:06
+11
було б гарно, якщо б його кацапи забрали, а нам віддали хоча би одного нашого полоненого.
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23.05.2024 16:08
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Падаль совковая сдохнет за решоткой
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23.05.2024 16:06 Відповісти
Якщо цю московитську вошу аж бігом не подадуть на обмін зе-гниди, то тоді є шанс...
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23.05.2024 16:17 Відповісти
ну если этого типа поменять на всех азовцев, например, то почему бы и нет? нахрен он нужен в Украине, кормить еще его
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23.05.2024 16:22 Відповісти
Він вже нікому не потрібен, використаний "виріб №2".
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23.05.2024 16:25 Відповісти
Навіть на одного азовця. Хоча на всіх, звісно, краще було б, ле всіх за нього ніхто не дасть.
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23.05.2024 19:55 Відповісти
сподіваюсь, воно не вийде вже...
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23.05.2024 16:07 Відповісти
було б гарно, якщо б його кацапи забрали, а нам віддали хоча би одного нашого полоненого.
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23.05.2024 16:08 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.05.2024 16:18 Відповісти
бакланов ще апеляцію подасть.
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23.05.2024 16:08 Відповісти
Четверта помилка у вашому житті - не маючи ані ума, ані фантазії, лізти в коментарі на Цензорі з набором штатних мичалок.
Ну нічого, скоро модератор виправить.
Дасть вам наступний шанс.
І ви неодмінно ним скористаєтесь: зробите п'яту помилку в своєму житті. Вже відомо, яку саме.
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23.05.2024 16:20 Відповісти
А що якщо легітимність завтра закінчиться і бубочка з Єрмаком підуть у відставку - то відразу кінець війні? Ти сам розумієш що пишеш дурілко? Це тобі плешивий гітлер таке сказав? І друге - ти відрізняєш групове фото військових з Геращенко і план полігону який зрадник надав ворогам? Ти мабуть взагалі дятел???
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23.05.2024 16:35 Відповісти
Ага російський царь з українців кріпосних робив, товарісч лєнін Україну німцям віддав, товарісч сралін голодомор українцям вчинив, товарісчи хрусчов та Брежнєв мову українську і культуру забороняли і називали це бандеровщиною та націоналізмом. Це шо по твоєму - між рівними рівна і між вільними вільна? Ти ще і цап провокатор!!
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23.05.2024 16:41 Відповісти
Які 15? Просто дайте мені з ним поспілкуватись.
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23.05.2024 16:13 Відповісти
то буде швидко і не цікаво.
краще мені. я маю час та натхнення.
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23.05.2024 16:21 Відповісти
Будь ласка. Поступаюсь.
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23.05.2024 20:19 Відповісти
оце діло!
скучили руки, до сокири.....
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23.05.2024 20:25 Відповісти
Ага. Як раз зайшов написати, що заради такого готовий розбити десь вітрину. Аби опинитися з цим ушльопком на ніч в одній камері.
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23.05.2024 16:21 Відповісти
Він після оголошення вироку подякував за довіру?
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23.05.2024 16:15 Відповісти
Скільки загинуло? 50? 100?
15 років? Це порнуха, а не правосуддя!
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23.05.2024 16:19 Відповісти
Не плутайте коригувальників і навідників.Коригувальник-це той,який повідомив куди прилетіло,щоб орки знали,чи точно в ціль,чи треба повторити,а навели на Яворів- Подоляк і Арахамія.
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23.05.2024 16:25 Відповісти
так тоді ж, 13/03.22р., коригувальниками були Арахамія і Подоляк!
Ось інфа:
"https://focus.ua/uk/*******-novosti/509183-v-rezultate-aviaudara-po-yavorovskomu-poligonu-pogibli-35-chelovek-134-byli-raneny-oga 35 людей загинули внаслідок авіаудару територією Яворівського військового полігону, який було здійснено 13 березня. За тиждень до обстрілу радник голови ОП Михайло Подоляк та голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія відвідували стратегічний об'єкт у Львівській області та Подоляк у твіттері опублікував знімок із полігону :


https://24tv.ua/********-bude-zahishhatisya-dobrovilno-masovo-podolyak-arahamiya_n1893324 Керівник президентської фракції в парламенті Давид Арахамія та радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відвідали Яворів. Там вони зустрілись із добровольцями .
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23.05.2024 16:19 Відповісти
ні, я розумію, що і цей гад з КГБ міг наводити, і міг навіть карти ворогу передати...
Але судити одного зрадника і закривати очі на двох посібників злочину - це неприпустимо!
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23.05.2024 16:23 Відповісти
Так, ідєйку підкинули оці два балбеса своїмс селфі- плодоляк і фламідія, а ФСБешніки вже витягували свою стару агентуру і уточнювали, куди краще вдарити.
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23.05.2024 17:25 Відповісти
Занадто гуманний вирок!(((
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23.05.2024 16:19 Відповісти
Це як зрозуміти, співучаснику вбивства 60 людей всього 15 років?
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23.05.2024 16:20 Відповісти
Шб ти, старий півень, сдох за гратами за 1 добу до твого звільнення.
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23.05.2024 16:20 Відповісти
то єсть Арахамія ні прі чьом?
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23.05.2024 16:21 Відповісти
хламідію тримають для чогось, більш важливого.
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23.05.2024 16:22 Відповісти
Коригувальника до 15 років-це добре,а навідників на Яворівський полігон,лукашенківського Мішу Подоляка і ФСБшну бібізянку Хламідію,коли судитимуть?
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23.05.2024 16:21 Відповісти
коли закінчяться п'ять років.
зе!пересідент, сказав, що ще не закінчились.
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23.05.2024 16:23 Відповісти
Кацапи наших сепарів та зрадників не міняють ні на кого. Все. Забули. Вся ця наволоч дихає на ваші податки. І це буде назавжди. Є варіанти, але негуманно )))
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23.05.2024 16:25 Відповісти
Я не розумію, чому воно з зачіскою, чому в піджаку, чому голене і непогано виглядить навіть для цивільного життя?

Чому не прес-хата? Чому це чмо ще так виглядає? Непогано, напевно, живеться абсолютним людоїдам в СІЗО СБУ ...
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23.05.2024 17:13 Відповісти
Вот старик дурной,теперь до смерти посидит.
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23.05.2024 17:15 Відповісти
А чого з нього як червінського ніхто героя-жертву режима не робить? Теж розвідник, теж навів...
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23.05.2024 17:27 Відповісти
А Арахамия и Подоляк???
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23.05.2024 18:32 Відповісти
Это шутка такая?По три месяца за каждого погибшего?
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23.05.2024 18:41 Відповісти
 
 