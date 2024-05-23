Корректировщика удара РФ по Яворивскому полигону Косторного приговорили к 15 годам за решеткой, - Офис Генпрокурора
Корректировщика ракетного удара по Яворивскому полигону, в результате которого погибло более 60 человек, бывшего работника КГБ 73-летнего Александра Косторного приговорили к 15 годам лишения свободы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Прокуроры в суде доказали, что с начала полномасштабного вторжения уроженец города Львова - бывший работник КГБ СССР - сотрудничал с агентами ФСБ РФ. Он собирал данные о расположении военных объектов, оружия и объектов критической инфраструктуры в регионе.
Сотрудничество с РФ
"Осужденный через мессенджер Telegram переслал карту-схему Яворивского военного полигона. На ней изображено расположение военных городков Международного центра миротворчества и безопасности. Дополнительно отметил, где находятся казармы и общежития", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что 13 марта 2022 года оккупанты совершили обстрел этих объектов, в целом выпустив более 30 ракет. Тогда погибли более 60 человек, более 160 получили ранения.
Кроме этого, львовянин передавал врагу другую информацию с целью подрывной деятельности против Украины.
Правоохранители задержали наводчика в июне 2022 года. Приговора он ждал под стражей.
Приговор суда
Во время судебного заседания корректировщик свою вину так и не признал, в содеянном не раскаялся.
Александра Косторного приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК).
Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.
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Ну нічого, скоро модератор виправить.
Дасть вам наступний шанс.
І ви неодмінно ним скористаєтесь: зробите п'яту помилку в своєму житті. Вже відомо, яку саме.
краще мені. я маю час та натхнення.
скучили руки, до сокири.....
15 років? Це порнуха, а не правосуддя!
Ось інфа:
"https://focus.ua/uk/*******-novosti/509183-v-rezultate-aviaudara-po-yavorovskomu-poligonu-pogibli-35-chelovek-134-byli-raneny-oga 35 людей загинули внаслідок авіаудару територією Яворівського військового полігону, який було здійснено 13 березня. За тиждень до обстрілу радник голови ОП Михайло Подоляк та голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія відвідували стратегічний об'єкт у Львівській області та Подоляк у твіттері опублікував знімок із полігону :
https://24tv.ua/********-bude-zahishhatisya-dobrovilno-masovo-podolyak-arahamiya_n1893324 Керівник президентської фракції в парламенті Давид Арахамія та радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відвідали Яворів. Там вони зустрілись із добровольцями .
Але судити одного зрадника і закривати очі на двох посібників злочину - це неприпустимо!
зе!пересідент, сказав, що ще не закінчились.
Чому не прес-хата? Чому це чмо ще так виглядає? Непогано, напевно, живеться абсолютним людоїдам в СІЗО СБУ ...