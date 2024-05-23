Корректировщика удара РФ по Яворивскому полигону Косторного приговорили к 15 годам за решеткой, - Офис Генпрокурора

Корректировщика ракетного удара по Яворивскому полигону, в результате которого погибло более 60 человек, бывшего работника КГБ 73-летнего Александра Косторного приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что с начала полномасштабного вторжения уроженец города Львова - бывший работник КГБ СССР - сотрудничал с агентами ФСБ РФ. Он собирал данные о расположении военных объектов, оружия и объектов критической инфраструктуры в регионе.

Сотрудничество с РФ

"Осужденный через мессенджер Telegram переслал карту-схему Яворивского военного полигона. На ней изображено расположение военных городков Международного центра миротворчества и безопасности. Дополнительно отметил, где находятся казармы и общежития", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе напомнили, что 13 марта 2022 года оккупанты совершили обстрел этих объектов, в целом выпустив более 30 ракет. Тогда погибли более 60 человек, более 160 получили ранения.

Кроме этого, львовянин передавал врагу другую информацию с целью подрывной деятельности против Украины.

Правоохранители задержали наводчика в июне 2022 года. Приговора он ждал под стражей.

Приговор суда

Во время судебного заседания корректировщик свою вину так и не признал, в содеянном не раскаялся.

Александра Косторного приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК).

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

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