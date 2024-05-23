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Корректировщика удара РФ по Яворивскому полигону Косторного приговорили к 15 годам за решеткой, - Офис Генпрокурора

Коригувальника по Яворівському полігону засудили до 15 років

Корректировщика ракетного удара по Яворивскому полигону, в результате которого погибло более 60 человек, бывшего работника КГБ 73-летнего Александра Косторного приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что с начала полномасштабного вторжения уроженец города Львова - бывший работник КГБ СССР - сотрудничал с агентами ФСБ РФ. Он собирал данные о расположении военных объектов, оружия и объектов критической инфраструктуры в регионе.

Сотрудничество с РФ

"Осужденный через мессенджер Telegram переслал карту-схему Яворивского военного полигона. На ней изображено расположение военных городков Международного центра миротворчества и безопасности. Дополнительно отметил, где находятся казармы и общежития", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны шесть агентов РФ, которые скорректировали ракетный удар по многоэтажке в Покровске 7 августа 2023 года, - СБУ. ФОТОрепортаж

В пресс-службе напомнили, что 13 марта 2022 года оккупанты совершили обстрел этих объектов, в целом выпустив более 30 ракет. Тогда погибли более 60 человек, более 160 получили ранения.

Кроме этого, львовянин передавал врагу другую информацию с целью подрывной деятельности против Украины.

Правоохранители задержали наводчика в июне 2022 года. Приговора он ждал под стражей.

Приговор суда

Во время судебного заседания корректировщик свою вину так и не признал, в содеянном не раскаялся.

Александра Косторного приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК).

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

Читайте также: Задержан корректировщик, который "слил" ФСБ информацию о последствиях двойного ракетного удара по Одессе 15 марта, - СБУ. ФОТО

Автор: 

суд (25086) Офис Генпрокурора (2463) корректировщик (46) Львовская область (2900)


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Топ комментарии
+19
так тоді ж, 13/03.22р., коригувальниками були Арахамія і Подоляк!
Ось інфа:
"https://focus.ua/uk/*******-novosti/509183-v-rezultate-aviaudara-po-yavorovskomu-poligonu-pogibli-35-chelovek-134-byli-raneny-oga 35 людей загинули внаслідок авіаудару територією Яворівського військового полігону, який було здійснено 13 березня. За тиждень до обстрілу радник голови ОП Михайло Подоляк та голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія відвідували стратегічний об'єкт у Львівській області та Подоляк у твіттері опублікував знімок із полігону :


https://24tv.ua/********-bude-zahishhatisya-dobrovilno-masovo-podolyak-arahamiya_n1893324 Керівник президентської фракції в парламенті Давид Арахамія та радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відвідали Яворів. Там вони зустрілись із добровольцями .
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23.05.2024 16:19
+13
Падаль совковая сдохнет за решоткой
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23.05.2024 16:06
+11
було б гарно, якщо б його кацапи забрали, а нам віддали хоча би одного нашого полоненого.
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23.05.2024 16:08
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Падаль совковая сдохнет за решоткой
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23.05.2024 16:06 Ответить
Якщо цю московитську вошу аж бігом не подадуть на обмін зе-гниди, то тоді є шанс...
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23.05.2024 16:17 Ответить
ну если этого типа поменять на всех азовцев, например, то почему бы и нет? нахрен он нужен в Украине, кормить еще его
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23.05.2024 16:22 Ответить
Він вже нікому не потрібен, використаний "виріб №2".
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23.05.2024 16:25 Ответить
Навіть на одного азовця. Хоча на всіх, звісно, краще було б, ле всіх за нього ніхто не дасть.
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23.05.2024 19:55 Ответить
сподіваюсь, воно не вийде вже...
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23.05.2024 16:07 Ответить
було б гарно, якщо б його кацапи забрали, а нам віддали хоча би одного нашого полоненого.
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23.05.2024 16:08 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.05.2024 16:18 Ответить
бакланов ще апеляцію подасть.
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23.05.2024 16:08 Ответить
Четверта помилка у вашому житті - не маючи ані ума, ані фантазії, лізти в коментарі на Цензорі з набором штатних мичалок.
Ну нічого, скоро модератор виправить.
Дасть вам наступний шанс.
І ви неодмінно ним скористаєтесь: зробите п'яту помилку в своєму житті. Вже відомо, яку саме.
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23.05.2024 16:20 Ответить
А що якщо легітимність завтра закінчиться і бубочка з Єрмаком підуть у відставку - то відразу кінець війні? Ти сам розумієш що пишеш дурілко? Це тобі плешивий гітлер таке сказав? І друге - ти відрізняєш групове фото військових з Геращенко і план полігону який зрадник надав ворогам? Ти мабуть взагалі дятел???
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23.05.2024 16:35 Ответить
Ага російський царь з українців кріпосних робив, товарісч лєнін Україну німцям віддав, товарісч сралін голодомор українцям вчинив, товарісчи хрусчов та Брежнєв мову українську і культуру забороняли і називали це бандеровщиною та націоналізмом. Це шо по твоєму - між рівними рівна і між вільними вільна? Ти ще і цап провокатор!!
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23.05.2024 16:41 Ответить
Які 15? Просто дайте мені з ним поспілкуватись.
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23.05.2024 16:13 Ответить
то буде швидко і не цікаво.
краще мені. я маю час та натхнення.
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23.05.2024 16:21 Ответить
Будь ласка. Поступаюсь.
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23.05.2024 20:19 Ответить
оце діло!
скучили руки, до сокири.....
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23.05.2024 20:25 Ответить
Ага. Як раз зайшов написати, що заради такого готовий розбити десь вітрину. Аби опинитися з цим ушльопком на ніч в одній камері.
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23.05.2024 16:21 Ответить
Він після оголошення вироку подякував за довіру?
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23.05.2024 16:15 Ответить
Скільки загинуло? 50? 100?
15 років? Це порнуха, а не правосуддя!
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23.05.2024 16:19 Ответить
Не плутайте коригувальників і навідників.Коригувальник-це той,який повідомив куди прилетіло,щоб орки знали,чи точно в ціль,чи треба повторити,а навели на Яворів- Подоляк і Арахамія.
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23.05.2024 16:25 Ответить
так тоді ж, 13/03.22р., коригувальниками були Арахамія і Подоляк!
Ось інфа:
"https://focus.ua/uk/*******-novosti/509183-v-rezultate-aviaudara-po-yavorovskomu-poligonu-pogibli-35-chelovek-134-byli-raneny-oga 35 людей загинули внаслідок авіаудару територією Яворівського військового полігону, який було здійснено 13 березня. За тиждень до обстрілу радник голови ОП Михайло Подоляк та голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія відвідували стратегічний об'єкт у Львівській області та Подоляк у твіттері опублікував знімок із полігону :


https://24tv.ua/********-bude-zahishhatisya-dobrovilno-masovo-podolyak-arahamiya_n1893324 Керівник президентської фракції в парламенті Давид Арахамія та радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відвідали Яворів. Там вони зустрілись із добровольцями .
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23.05.2024 16:19 Ответить
ні, я розумію, що і цей гад з КГБ міг наводити, і міг навіть карти ворогу передати...
Але судити одного зрадника і закривати очі на двох посібників злочину - це неприпустимо!
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23.05.2024 16:23 Ответить
Так, ідєйку підкинули оці два балбеса своїмс селфі- плодоляк і фламідія, а ФСБешніки вже витягували свою стару агентуру і уточнювали, куди краще вдарити.
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23.05.2024 17:25 Ответить
Занадто гуманний вирок!(((
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23.05.2024 16:19 Ответить
Це як зрозуміти, співучаснику вбивства 60 людей всього 15 років?
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23.05.2024 16:20 Ответить
Шб ти, старий півень, сдох за гратами за 1 добу до твого звільнення.
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23.05.2024 16:20 Ответить
то єсть Арахамія ні прі чьом?
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23.05.2024 16:21 Ответить
хламідію тримають для чогось, більш важливого.
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23.05.2024 16:22 Ответить
Коригувальника до 15 років-це добре,а навідників на Яворівський полігон,лукашенківського Мішу Подоляка і ФСБшну бібізянку Хламідію,коли судитимуть?
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23.05.2024 16:21 Ответить
коли закінчяться п'ять років.
зе!пересідент, сказав, що ще не закінчились.
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23.05.2024 16:23 Ответить
Кацапи наших сепарів та зрадників не міняють ні на кого. Все. Забули. Вся ця наволоч дихає на ваші податки. І це буде назавжди. Є варіанти, але негуманно )))
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23.05.2024 16:25 Ответить
Я не розумію, чому воно з зачіскою, чому в піджаку, чому голене і непогано виглядить навіть для цивільного життя?

Чому не прес-хата? Чому це чмо ще так виглядає? Непогано, напевно, живеться абсолютним людоїдам в СІЗО СБУ ...
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23.05.2024 17:13 Ответить
Вот старик дурной,теперь до смерти посидит.
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23.05.2024 17:15 Ответить
А чого з нього як червінського ніхто героя-жертву режима не робить? Теж розвідник, теж навів...
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23.05.2024 17:27 Ответить
А Арахамия и Подоляк???
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23.05.2024 18:32 Ответить
Это шутка такая?По три месяца за каждого погибшего?
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23.05.2024 18:41 Ответить
 
 