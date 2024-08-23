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Новини Фото Війна
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Коригував подвійний удар "Іскандером" по Одесі: СБУ затримала агента ФСБ РФ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі агента ФСБ - місцевого рієлтора, який шпигував за Силами оборони та коригував повітряні атаки на місто.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Агент скоригував удар "Іскандером" по Одесі

15 березня цього року він "звітував" російській спецслужбі про наслідки подвійного удару по обласному центру. Тоді окупанти атакували цивільну інфраструктуру портового міста балістичними ракетами "Іскандер-М".

Коли на місце "прильоту" прибули рятувальники, співробітники Національної поліції та медики, рашисти вдарили по них другою ракетою.

Одразу після цього на місце події прибув агент ФСБ, який провів там дорозвідку та передав окупантам інформацію про уражені об’єкти та орієнтовну кількість загиблих і поранених.

СБУ викрила російського коригувальника в Одесі

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Фігурант здійснював зв'язок з російською спецслужбою через свого знайомого – учасника окупаційних угруповань РФ, який брав участь у захопленні Маріуполя та Бахмута.

Далі бойовик передавав агентурну інформацію своєму братові, який входить до підрозділу ФСБ, що дислокується на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

Після "зливу" інформації про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі зрадник продовжив виконувати завдання щодо коригування ворожого вогню.

Серед пріоритетних цілей ворога були місця тимчасового базування Сил оборони на території обласного центру. Для збирання розвідданих рієлтор "втемну" використовував зв’язки серед своїх клієнтів.

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Під час спецоперації співробітники СБУ поетапно задокументували злочини фігуранта і затримали його, коли він готувався до передачі нових розвідданих агресору.

Крім того, під час розслідування Служба безпеки встановила факти інформаційно-підривної діяльності агента ФСБ. Ідеться про його провокативні коментарі на відеохостингу Ютуб, де він поширював фейки про українських захисників та виправдовував воєнні злочини рашистів.

СБУ викрила російського коригувальника в Одесі

Що загрожує зраднику?

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони та ноутбуки із доказами його злочинів. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Коригувальник наводив російські КАБи на позиції Сил оборони на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Одеса (5451) СБУ (12809) коригування (49)


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Топ коментарі
+9
Скільки тут цієї гидоти,ніяких тюрем не вистачить!!!!
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23.08.2024 10:22
+8
И чего рожу закрыли? Чтобы никто не узнал когда выпустят?
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23.08.2024 10:17
+7
Петарди в зад підору
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23.08.2024 10:20
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Чергова ублюдочна ублюбдіна...
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23.08.2024 10:15 Відповісти
И чего рожу закрыли? Чтобы никто не узнал когда выпустят?
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23.08.2024 10:17 Відповісти
не сидіти він повенен, а болтатися на гіляці !!! усі збитки маютькомпенсувати його найближчі родичі - дружина, діти, батьки і тд.тп., які після виплати компенсацій у 10 кратному розмірі мають бути депортовоні на паРашу !!!
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23.08.2024 10:44 Відповісти
я згоден, але ми не можемо смертну кару відновити, бо ми в ЄС йдемо! 🤣
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23.08.2024 10:49 Відповісти
чому не можемо ??? у нас на відміну від країн ЄС і НАТО війна з останьою на планеті земля імперію зла і тюрмою народів - паРашею )(уйло ...
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23.08.2024 10:51 Відповісти
ну таки забов'язання 😭
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23.08.2024 11:08 Відповісти
Петарди в зад підору
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23.08.2024 10:20 Відповісти
Скільки тут цієї гидоти,ніяких тюрем не вистачить!!!!
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23.08.2024 10:22 Відповісти
Куль вистачить на всіх.
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23.08.2024 10:51 Відповісти
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23.08.2024 10:31 Відповісти
Д'єрмаком коли займетеся? Лише на ''дрібноту'' спроможні.
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23.08.2024 10:32 Відповісти
Збирайте все таке біосміття з родинами і друзями в одному пустому райні під виглядом військового формування і злить кацапам з їхніх телефонів координати і не треба думать чим ціх с к кормить іпатрони з'екомляться
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23.08.2024 10:34 Відповісти
Не здивуюся якщо його через кілька місяців тихенько випустять під підписку і він зникне в Придністров"ї....
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23.08.2024 10:35 Відповісти
до речі,цікава історія Андрєя Дєркача,після 24.02.22 він спокійно виїхав у Чернігів.обл.,посидів там а потім.......опинився в Астрахані де балотується в депутати....
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23.08.2024 10:37 Відповісти
Его надо научить прыгать с "Тещиного моста"
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23.08.2024 10:47 Відповісти
в петлю **************** ****** не медля!
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23.08.2024 10:54 Відповісти
ну, нарешті цей ріелтор знайшов нерухомість своєї мрії...
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23.08.2024 11:47 Відповісти
Щось мені думається що жити йоМУ залишилось не дуже довго @@@.
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23.08.2024 11:48 Відповісти
Разорвать его *****,тварь кацапскую.
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23.08.2024 12:23 Відповісти
Пристрелити гниду.
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23.08.2024 16:50 Відповісти
 
 