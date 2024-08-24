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Навчав рашистів бити "Шахедами" по Україні й особисто координував 20 атак: Повідомлено про підозру іранському генералу, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки зібрала доказову базу на бригадного генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Шаріфі Моласареї Аббасу Муса, який причетний до війни РФ проти України.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, він безпосередньо допомагав командуванню окупаційних угруповань Росії проводити повітряні удари по Україні із застосуванням іранських безпілотних літальних апаратів.

Так, Корпус вартових Ісламської революції протягом серпня-вересня 2022 року передав Росії щонайменше 1,5 тис. бойових дронів типу "Shahed-136" та "Mohajer-6".

Тоді ж, у 2022 році, генерал Шаріфі Моласареї Аббасу Муса особисто приїхав до тимчасово окупованого Криму і привіз із собою групу іранських інструкторів БпЛА. Саме під його керівництвом на полігонах півострова профільні підрозділи збройних сил РФ пройшли підготовку щодо бойового застосування отриманих безпілотників.

Також читайте: Іран представив на виставці в РФ безпілотники Mohajer-10 з дальністю польоту 2 тис. кілометрів, - Reuters

У подальшому іранський генерал разом з підпорядкованими інструкторами координував дії російських окупантів із запусків "Shahed-136" та "Mohajer-6" по цивільній інфраструктурі України. Тільки протягом вересня-жовтня 2022 року агресор здійснив щонайменше 20 серій масованих атак іранськими БпЛА по українських об’єктах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки та прокурори Офісу Генерального прокурора заочно повідомили Шаріфі Моласареї Аббасу Муса про підозру за ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за воєнні злочини проти України.

Читайте: Іран планує передати Росії балістичні ракети Fath-360 з радіусом дії 120 км, - Reuters

Автор: 

Іран (2030) СБУ (12812) підозра (767)


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Топ коментарі
+11
я вітаю цього генерала !

тепер крім Мосаду його ще буде ганяти ГУР МО ЗСУ

а потім "браття жидобєндерівці" будуть з'ясовувати хто ж грохтув того генерала
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24.08.2024 13:47
+4
це щось нове - будемо спостерігати за продовженням...
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24.08.2024 13:53
+4
Тепер точно, не до сраки. Бо ми розв'язали руки ізраїльтянам - зможуть легко його прикінчити, а аятоли хай на нас думають Тепер те падло - ходячий труп. Маю надію, що Ви не ботеся, що іран-козло*оби ТЕПЕР почнуть допомагати кацапам, бо дотепер же ці ангели ну ніяк москалям не допомагали і гєрань - то ніякий не шахід-136.
Треба цим довбаним персам нарешті зафігачити парочку танкерів з нафтою, щоб тварюки сиділи у себе тихенько і не рипались.
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24.08.2024 14:07
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я вітаю цього генерала !

тепер крім Мосаду його ще буде ганяти ГУР МО ЗСУ

а потім "браття жидобєндерівці" будуть з'ясовувати хто ж грохтув того генерала
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24.08.2024 13:47 Відповісти
це щось нове - будемо спостерігати за продовженням...
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24.08.2024 13:53 Відповісти
то будуть туареги
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24.08.2024 17:48 Відповісти
Який сенс цих дебільних дій? Десятки "великих спеців" СБУ займались ху..ею місяцями? Іранському генералу вся ця клоунада глибоко до сраки, на жаль.
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24.08.2024 13:54 Відповісти
Тепер точно, не до сраки. Бо ми розв'язали руки ізраїльтянам - зможуть легко його прикінчити, а аятоли хай на нас думають Тепер те падло - ходячий труп. Маю надію, що Ви не ботеся, що іран-козло*оби ТЕПЕР почнуть допомагати кацапам, бо дотепер же ці ангели ну ніяк москалям не допомагали і гєрань - то ніякий не шахід-136.
Треба цим довбаним персам нарешті зафігачити парочку танкерів з нафтою, щоб тварюки сиділи у себе тихенько і не рипались.
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24.08.2024 14:07 Відповісти
то може буде нова стаття експорту - продавати такі об'яви туарегам та ізраїльтянам, а вони хай вже працюють під прикриттям.
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24.08.2024 17:00 Відповісти
Точніше мабуть бандерівці, а не бендерівці - мешканці міста Бендери.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8
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24.08.2024 13:57 Відповісти
Пропоную катування салом🤭
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24.08.2024 14:08 Відповісти
І одночасно хава-нагіла на всю потужність))))))💃😉🕺
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24.08.2024 17:01 Відповісти
Раніше хенерал був погонщіком верблюда, зароблял на туристах!
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24.08.2024 14:15 Відповісти
Зробіть йому салям-алейкум.
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24.08.2024 14:29 Відповісти
Хтось шось чув чи заплатила ця паскудна страна іран за зитття нашого літака?
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24.08.2024 14:33 Відповісти
Не бачити йому ні раю,ні наложниць біля себе.
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24.08.2024 14:39 Відповісти
Это сделать просто. Надо ему организовать саван из свиных шкур.
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24.08.2024 15:20 Відповісти
Мда.... Такое себе дело. Теперь не сможет въезжать в Украину... . Наказали так наказали. И какие обычаи войны он нарушил интересно?
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24.08.2024 15:57 Відповісти
Шо за брєд???!!! Він террорист і пособник інших, більших террористів!!
Щодо статті - то атаки на мирних це вже страшне порушення. А також він є формально нейтральною "державою", яка не веде війни проти України та КуНР.
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24.08.2024 17:04 Відповісти
Когда британцы учат украинских военных пользоваться Stromshadow они нарушают какой-то обычай войны? Терроризм и война - разные вещи. То что этот мужик мудак - Я согласен, но какой обычай войны он, как координатор инструкторов нарушил?
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24.08.2024 19:10 Відповісти
МОСАД свою підозру, втілює у свій ВИРОК!!
Сподіваємося! на її втілення, і отому убивці Українців, з Ірану!
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24.08.2024 16:08 Відповісти
 
 