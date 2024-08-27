Задержан агент ФСБ, под видом курьера шпионивший за подразделениями морской пехоты ВСУ в Николаеве, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, действовавшего в Николаеве. Злоумышленник шпионил за подразделениями украинских войск, которые обороняют портовый город.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
За какими объектами охотился предатель?
Как отмечается, больше всего врага интересовали пункты базирования морской пехоты ВСУ, а также логистические центры с вооружением и боеприпасами.
Что известно о предателе?
Для сбора разведданных оккупанты задействовали агента - бывшего местного заключенного, который почти 20 лет провел в тюрьмах за убийство, ограбление и разбой.
"В поле зрения российской спецслужбы фигурант попал во время пребывания за решеткой, а после выхода на свободу на него через мессенджеры вышел кадровый сотрудник ФСБ", - отмечают в СБУ.
Российский спецслужбист предложил бывшему заключенному сотрудничество в обмен на деньги.
После дистанционной вербовки агенту наработали "прикрытие" его разведывательно-подрывной деятельности.
Для этого он устроился в местный сервис доставки, где под видом курьера объезжал на скутере областной центр и фиксировал военные объекты.
Полученную информацию агент направлял своему российскому куратору через мессенджер в виде фото- и видеофайлов с текстовым описанием.
Служба безопасности заблаговременно разоблачила предателя, задокументировала его преступные действия и задержала "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели.
Что обнаружили у него во время обыска?
Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его переписки с оккупантами.
Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).
Что грозит предателю?
По данным СБУ, злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
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