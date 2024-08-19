В Николаеве обезврежена агентурная сеть РФ: Шпионили за ключевыми объектами критической инфраструктуры, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности нейтрализовала российскую агентурную сеть, которая действовала в Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Злоумышленники шпионили за Силами обороны и ключевыми объектами критической инфраструктуры. Среди участников - действующие и бывшие правоохранители.
Об этом информирует пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Руководитель агентурной группы РФ - бывший правоохранитель Андрей Шевченко
Как отмечается, в результате спецоперации в Николаеве задержаны двое участников вражеской ячейки, деятельность которой координировали сразу две российские спецслужбы: ФСБ и военная разведка страны-агрессора.
Одним из задержанных является местный милиционер, который еще с 2015 года находится на связи с резидентом (руководителем) агентурной группы РФ, бывшим должностным лицом расформированной милиции Андреем Шевченко.
Предатель привлек к агентуре своего отца
"По указанию Шевченко его агент в Николаеве собирал данные о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ на территории региона. Также фигурант пытался установить локации стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса и "отчитывался" оккупантам о кадровых решениях в правоохранительных органах Украины", - рассказали в СБУ.
Для того, чтобы получить разведданные, предатель использовал собственное служебное положение, а также выспрашивал нужные ему сведения у своих коллег по работе под видом товарищеских разговоров.
Также резидент российской агентуры привлек к разведывательно-подрывной деятельности своего отца - жителя Николаева, который ранее работал в расформированной милиции.
По его координатам оккупанты осуществили повторный обстрел одного из энергообъектов на Прикарпатье.
Для корректировки вражеского огня экс-милиционер "втемную" использовал своего знакомого, который проживает на территории западного региона Украины.
Еще одной задачей этого агента был поиск потенциальных кандидатов на вербовку, в частности среди бывших и действующих правоохранителей и военных на Николаевщине.
СБУ установила кураторов агентурной ячейки
Контрразведка Службы безопасности задокументировала его преступные действия и задержала при попытке побега в Крым. Одновременно был задержан правоохранитель-предатель.
"Установлено, что кураторами ячейки был руководитель 161-го центра подготовки специалистов главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) и двое сотрудников "управления ФСБ в Крыму". Их личности уже установлены Службой безопасности", - сообщили в пресс-службе.
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи и документы с доказательствами преступлений. Также обнаружена российская символика и рубли.
Что грозит предателям?
Следователи Службы безопасности сообщили задержанным агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас они находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, по этой же статье Уголовного кодекса Украины заочное подозрение получил резидент агентурной группы - Шевченко.
Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его и других участников агентурной сети к ответственности за преступления против нашего государства.
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