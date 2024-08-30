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Шпионил за перемещением ВСУ в Харькове: Задержан "крот" российского ГРУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и ГБР задержали в Харькове агента военной разведки РФ. Злоумышленником оказался работник местного лесничества, который шпионил за украинскими войсками, обороняющими областной центр.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы СБУ и ГБР.

Как отмечается, для сбора разведданных фигурант под видом рабочих объездов территории государственного лесхоза фиксировал локации подразделений ВСУ.

СБУ та ДБР викрили агента ГРУ РФ у Харкові

"Задокументировано как во время разведывательных вылазок он скрыто следил за блокпостами и укрепрайонами украинских защитников. Кроме координат военных объектов он дополнительно пытался установить там ориентировочное количество личного состава и виды вооружений", - сообщили правоохранители.

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Полученные сведения злоумышленник наносил на гугл-карты для подготовки "отчета" российской спецслужбе.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, поэтапно задокументировали его преступные действия и совместно с ГБР задержали в собственном доме. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ.

Как установило расследование, агент коммуницировал с оккупантами через своего знакомого, который в начале полномасштабной войны выехал в Россию и пошел на сотрудничество с РФ.

СБУ та ДБР викрили агента ГРУ РФ у Харкові
СБУ та ДБР викрили агента ГРУ РФ у Харкові

Деятельность "связного" координировал кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил России (более известного как ГРУ).

Для коммуникации с агентом использовали анонимный чат в популярном мессенджере.

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Что грозит предателю?

Во время обыска у него изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (19898) Харьков (7485) шпионаж (1387) ГБР (2989)


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запхати цього чергового крота взад у кротячу нору та закопати...
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30.08.2024 10:14 Ответить
На ціх фото виглядає не як затримання крота, а як вибачення перед ним !
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30.08.2024 10:17 Ответить
А ОПешного крота коли візьмуть за ''м'яке місце''?
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30.08.2024 10:21 Ответить
Після того як таких підарасів переловлять.
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30.08.2024 10:46 Ответить
СБУ в упор не бачить жирних кротів, яких призначає ОПа на найважливіші посади.

https://x.com/sternenko Serhii Sternenko ✙

Так, головком Сирський дійсно призначив на посаду начштабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого, дружина якого має російське громадянство, а його донька виступала на змаганнях під російським прапором.

Це зроблено, щоб зруйнувати СБС зсередини.

Процес повноцінного запуску СБС саботується.

Указ президента про створення був ще у лютому, а закону про СБС досі нема.
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30.08.2024 11:10 Ответить
Доки вони будуть закривати обличчя ворогів України
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30.08.2024 11:24 Ответить
 
 