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Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова (оновлено)

РФ б'є по Харкову КАБами

Російські війська обстрілюють Харків керованими авіабомбами. 

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків під ударом ворожих КАБів. Будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомили про серію вибухів у місті.

Згодом очільник міста заявив, що один з ударів припав по центральній частині Харкова, по цивільній інфраструктурі.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Глава ОВА Синєгубов повідомив, що внаслідок удару пошкоджено освітню установу.

Мер додав, що в Індустріальному районі є влучання по 12-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється.

"Також маємо попередню інформацію про удар по Немишлянському району.

У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується", - додав він.

Читайте: Шпигував за переміщенням ЗСУ в Харкові: Затримано "крота" російського ГРУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28339) Харків (5576) КАБ (353)


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Ф16 уже есть шведский радар есть и?Что изменилось?НИЧЕГО!Очередное давление на жалость"партнеров" c намеком что пора разрешить стрелять сильно и далеко?Так же как было когда на Харьков летели с300 из Белгорода Беспилотники на 1000+ км запускали а установки с300 уничтожить "не могли" пока не дали добро на атакамсы И сразу раз!!и готово Теперь тоже идет обмен жизней Харьковчан на разрешение стрелять по лаптестану
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30.08.2024 16:13 Відповісти
❗️Цей удар по Харкову - російської керованої авіабомби. Просто по людях, по звичайних будинках, - Зеленський

«Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується».
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30.08.2024 16:31 Відповісти
 
 