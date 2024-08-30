Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова (оновлено)

Російські війська обстрілюють Харків керованими авіабомбами.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків під ударом ворожих КАБів. Будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомили про серію вибухів у місті.

Згодом очільник міста заявив, що один з ударів припав по центральній частині Харкова, по цивільній інфраструктурі.



Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Глава ОВА Синєгубов повідомив, що внаслідок удару пошкоджено освітню установу.

Мер додав, що в Індустріальному районі є влучання по 12-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється.

"Також маємо попередню інформацію про удар по Немишлянському району.



У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується", - додав він.

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