Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова (оновлено)
Російські війська обстрілюють Харків керованими авіабомбами.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Харків під ударом ворожих КАБів. Будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.
ЗМІ повідомили про серію вибухів у місті.
Згодом очільник міста заявив, що один з ударів припав по центральній частині Харкова, по цивільній інфраструктурі.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Глава ОВА Синєгубов повідомив, що внаслідок удару пошкоджено освітню установу.
Мер додав, що в Індустріальному районі є влучання по 12-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється.
"Також маємо попередню інформацію про удар по Немишлянському району.
У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується", - додав він.
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«Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується».