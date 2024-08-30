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Новости Война
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Рашисты ударили КАБами по центру Харькова (обновлено)

РФ б'є по Харкову КАБами

Российские войска обстреливают Харьков корректируемыми авиабомбами.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков под ударом вражеских КАБов. Будьте осторожны!" - говорится в сообщении.

СМИ сообщили о серии взрывов в городе.

Впоследствии глава города заявил, что один из ударов пришелся по центральной части Харькова, по гражданской инфраструктуре.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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Глава ОВА Синегубов сообщил, что в результате удара повреждено образовательное учреждение.

Мэр добавил, что в Индустриальном районе есть попадания по 12-ти этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших там уточняется.

"Также есть предварительная информация об ударе по Немышлянскому району.

В центре вроде бы обошлось без жертв, но обследование места попадания КАБа обследуется", - добавил он.

Автор: 

обстрел (27016) Харьков (7463) КАБ (352)


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Ф16 уже есть шведский радар есть и?Что изменилось?НИЧЕГО!Очередное давление на жалость"партнеров" c намеком что пора разрешить стрелять сильно и далеко?Так же как было когда на Харьков летели с300 из Белгорода Беспилотники на 1000+ км запускали а установки с300 уничтожить "не могли" пока не дали добро на атакамсы И сразу раз!!и готово Теперь тоже идет обмен жизней Харьковчан на разрешение стрелять по лаптестану
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30.08.2024 16:13 Ответить
❗️Цей удар по Харкову - російської керованої авіабомби. Просто по людях, по звичайних будинках, - Зеленський

«Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується».
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30.08.2024 16:31 Ответить
 
 