Рашисты ударили КАБами по центру Харькова (обновлено)
Российские войска обстреливают Харьков корректируемыми авиабомбами.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьков под ударом вражеских КАБов. Будьте осторожны!" - говорится в сообщении.
СМИ сообщили о серии взрывов в городе.
Впоследствии глава города заявил, что один из ударов пришелся по центральной части Харькова, по гражданской инфраструктуре.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Глава ОВА Синегубов сообщил, что в результате удара повреждено образовательное учреждение.
Мэр добавил, что в Индустриальном районе есть попадания по 12-ти этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших там уточняется.
"Также есть предварительная информация об ударе по Немышлянскому району.
В центре вроде бы обошлось без жертв, но обследование места попадания КАБа обследуется", - добавил он.
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«Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується».