Рашисты ударили КАБами по центру Харькова (обновлено)

Российские войска обстреливают Харьков корректируемыми авиабомбами.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков под ударом вражеских КАБов. Будьте осторожны!" - говорится в сообщении.

СМИ сообщили о серии взрывов в городе.

Впоследствии глава города заявил, что один из ударов пришелся по центральной части Харькова, по гражданской инфраструктуре.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Читайте: Шпионил за перемещением ВСУ в Харькове: Задержан "крот" российского ГРУ. ФОТОрепортаж

Глава ОВА Синегубов сообщил, что в результате удара повреждено образовательное учреждение.

Мэр добавил, что в Индустриальном районе есть попадания по 12-ти этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших там уточняется.

"Также есть предварительная информация об ударе по Немышлянскому району.

В центре вроде бы обошлось без жертв, но обследование места попадания КАБа обследуется", - добавил он.