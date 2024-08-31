Наслідки авіаатак РФ на Харків та область. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 31 серпня, російські війська обстрілювали Харків і передмістя, а також Чугуївський район області.

Про наслідки російських атак розповіли в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок авіаатак російських військ на Харків і передмістя двоє людей загинули, 12 - зазнали поранень.

Так, 31 серпня орієнтовно о 14:40-14:50 збройні сили РФ завдали авіаційні удари по Харкову та передмістю.

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У с. Черкаська Лозова внаслідок обстрілу загинули дві 41-річні жінки. Ще одинадцять людей поранено, серед них 14-річна дівчинка. У селі зруйновано та пошкоджено житлові будинки, авто. Сталась пожежа.



Поблизу с. Камʼяна Яруга Чугуївського району внаслідок авіаудару зазнала поранень 22-річна жінка.



Крім того, у Шевченківському районі м. Харкова зафіксовано влучання авіаційного боєприпасу у лісосмузі. Без постраждалих.

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