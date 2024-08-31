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Наслідки авіаатак РФ на Харків та область. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 31 серпня, російські війська обстрілювали Харків і передмістя, а також Чугуївський район області.

Про наслідки російських атак розповіли в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок авіаатак російських військ на Харків і передмістя двоє людей загинули, 12 - зазнали поранень.

Так, 31 серпня орієнтовно о 14:40-14:50 збройні сили РФ завдали авіаційні удари по Харкову та передмістю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російського удару по Харкову загинула 18-річна художниця Вероніка Кожушко. ФОТО

У с. Черкаська Лозова внаслідок обстрілу загинули дві 41-річні жінки. Ще одинадцять людей поранено, серед них 14-річна дівчинка. У селі зруйновано та пошкоджено житлові будинки, авто. Сталась пожежа.

Поблизу с. Камʼяна Яруга Чугуївського району внаслідок авіаудару зазнала поранень 22-річна жінка.

Крім того, у Шевченківському районі м. Харкова зафіксовано влучання авіаційного боєприпасу у лісосмузі. Без постраждалих.

Також читайте: Війська РФ обстріляли село на Харківщині: 2 загиблих, 10 постраждалих, зокрема 2 дітей, під завалами можуть бути люди (оновлено)

Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня
Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня
Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня

Дивіться: Окупанти зранку обстріляли Куп’янщину, три людини поранено. ФОТО

Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня
Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня
Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня
Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня
Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня

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обстріл (28472) Харків (5600) Харківщина (6054)


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У нас в Запорожье паралельно с обстрелами происходят самовольные концерты в парках - и городская власть не реагирует на это, полиция тоже не реагирует. К кому обращаться? Как будто специально собирают людей в кучу.
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31.08.2024 20:39 Відповісти
А не собираться пробовали? Н там типа инстинкт самосохранения...
Не, я согласен, что мокша - дрянь, но свои-то мозги где?
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31.08.2024 21:02 Відповісти
Так а я возле парка живу, мне их слышно - они как ненормальные шумят, я не могу спокойно отдыхать. Власть не хочет реагировать. В то время как чуть дальше происходят обстрелы.
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31.08.2024 21:17 Відповісти
Дебилы, .ля...
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31.08.2024 21:33 Відповісти
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31.08.2024 20:41 Відповісти
Що це на малюнку летить? Асфальтова брила?
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31.08.2024 21:17 Відповісти
То чим вони здійснюють ті авіанальоти?! Чому не збивають ті Су чи МіГ? Невже вони такі не вразливі?
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31.08.2024 21:43 Відповісти
 
 