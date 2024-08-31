Війська РФ обстріляли село на Харківщині: 2 загиблих, 10 постраждалих, зокрема 2 дітей, під завалами можуть бути люди (оновлено)

31 серпня о 14:55 окупанти вдарили по с.Черкаська Лозова на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, горить будинок.

Попередньо: постраждали 4 людини. Під завалами, можливо, перебувають люди.

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Оновлена інформація

Згодом Синєгубов додав, що кількість постраждалих збільшилася до восьми.

Як повідомляють медики екстреної допомоги, семеро - легкі, одна жінка - в середньому стані.

Пізніше Синєгубов зазначив, що через ворожий удар наразі відомо про двох загиблих.

Станом на 17:30 Синєгубов опублікував уточнену інформацію щодо загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу у с. Черкаська Лозова.



Він зазначив, що загинули дві жінки: одну - вилучили з-під завалів, інша - померла у авто швидкої.



Постраждали 10 людей, з них двоє дітей.