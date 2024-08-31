УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4638 відвідувачів онлайн
Новини
1 971 1

Війська РФ обстріляли село на Харківщині: 2 загиблих, 10 постраждалих, зокрема 2 дітей, під завалами можуть бути люди (оновлено)

Обстріли Харківщини 11 серпня

31 серпня о 14:55 окупанти вдарили по с.Черкаська Лозова на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, горить будинок.

Попередньо: постраждали 4 людини. Під завалами, можливо, перебувають люди.

Також читайте: Окупанти зранку обстріляли Куп’янщину, три людини поранено. ФОТО

Оновлена інформація

Згодом Синєгубов додав, що кількість постраждалих збільшилася до восьми.

Як повідомляють медики екстреної допомоги, семеро - легкі, одна жінка - в середньому стані.

Пізніше Синєгубов зазначив, що через ворожий удар наразі відомо про двох загиблих.

Станом на 17:30 Синєгубов опублікував уточнену інформацію щодо загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу у с. Черкаська Лозова.

Він зазначив, що загинули дві жінки: одну - вилучили з-під завалів, інша - померла у авто швидкої.

Постраждали 10 людей, з них двоє дітей.

Автор: 

обстріл (28357) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
31.08.2024 19:04 Відповісти
 
 