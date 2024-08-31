Войска РФ обстреляли село на Харьковщине: 2 погибших, 10 пострадавших, в том числе 2 детей, под завалами могут быть люди

31 августа в 14:55 оккупанты ударили по с.Черкасская Лозовая на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, горит дом.

Предварительно: пострадали 4 человека. Под завалами, возможно, находятся люди.

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Обновленная информация

Впоследствии Синегубов добавил, что количество пострадавших увеличилось до восьми.

Как сообщают медики экстренной помощи, семеро – легкие, одна женщина – в среднем состоянии.

Позже Синегубов отметил, что из-за вражеского удара пока известно о двух погибших.

По состоянию на 17:30 Синегубов опубликовал уточненную информацию о погибших и пострадавших в результате обстрелов в с. Черкасская Лозовая.

Он отметил, что погибли две женщины: одну достали из-под завалов, другая - умерла в автомобиле скорой.

Пострадали 10 человек, из них двое детей.