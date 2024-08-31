Войска РФ обстреляли село на Харьковщине: 2 погибших, 10 пострадавших, в том числе 2 детей, под завалами могут быть люди
31 августа в 14:55 оккупанты ударили по с.Черкасская Лозовая на Харьковщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, горит дом.
Предварительно: пострадали 4 человека. Под завалами, возможно, находятся люди.
Обновленная информация
Впоследствии Синегубов добавил, что количество пострадавших увеличилось до восьми.
Как сообщают медики экстренной помощи, семеро – легкие, одна женщина – в среднем состоянии.
Позже Синегубов отметил, что из-за вражеского удара пока известно о двух погибших.
По состоянию на 17:30 Синегубов опубликовал уточненную информацию о погибших и пострадавших в результате обстрелов в с. Черкасская Лозовая.
Он отметил, что погибли две женщины: одну достали из-под завалов, другая - умерла в автомобиле скорой.
Пострадали 10 человек, из них двое детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль