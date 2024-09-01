Оккупанты обстреляли село под Харьковом: 6 пострадавших, были пожары
Около 02:50 1 сентября оккупанты нанесли удар по с. Слатино Харьковского района.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате обстрела горел автомобиль и дом.
По словам Синегубова, пострадали 5 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение.
В результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия.
Пострадал 67-летний мужчина, госпитализирован.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Амандрапапупа
показать весь комментарий01.09.2024 07:53 Ответить Мне нравится 2
Moshe_Dayan
показать весь комментарий01.09.2024 08:41 Ответить Мне нравится 1
Амандрапапупа
показать весь комментарий01.09.2024 09:28 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль