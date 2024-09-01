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Новости Война
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Оккупанты обстреляли село под Харьковом: 6 пострадавших, были пожары

Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня

Около 02:50 1 сентября оккупанты нанесли удар по с. Слатино Харьковского района.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрела горел автомобиль и дом.

По словам Синегубова, пострадали 5 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

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В результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия.

Пострадал 67-летний мужчина, госпитализирован.

Автор: 

обстрел (27043) Харьковщина (5577)


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Хоч і не по темі, але одна за другою з'являються звістки про те, що кляча на прізвисько лавров - здохла.
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01.09.2024 07:53 Ответить
Та ***** на нього. Він навіть на ковбасу не годиться...
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01.09.2024 08:41 Ответить
Згоден з Вами, бо він не зарізаний за правилами шехити, значить така ковбаса була б трафна, а не кошерна.
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01.09.2024 09:28 Ответить
 
 