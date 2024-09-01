Оккупанты обстреляли село под Харьковом: 6 пострадавших, были пожары

Около 02:50 1 сентября оккупанты нанесли удар по с. Слатино Харьковского района.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрела горел автомобиль и дом.

По словам Синегубова, пострадали 5 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

Также смотрите: Последствия авиаатак РФ на Харьков и область. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия.

Пострадал 67-летний мужчина, госпитализирован.