Окупанти обстріляли село під Харковом: 6 постраждалих, були пожежі
Близько 02:50 1 вересня окупанти завдали удар по с. Слатине Харківського району.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.
За словами Синєгубова, постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи.
Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства.
Постраждав 67-річний чоловік, госпіталізований.
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Амандрапапупа
показати весь коментар01.09.2024 07:53 Відповісти Мені подобається 2
Moshe_Dayan
показати весь коментар01.09.2024 08:41 Відповісти Мені подобається 1
Амандрапапупа
показати весь коментар01.09.2024 09:28 Відповісти Мені подобається 1
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