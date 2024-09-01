Окупанти обстріляли село під Харковом: 6 постраждалих, були пожежі

Близько 02:50 1 вересня окупанти завдали удар по с. Слатине Харківського району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.

За словами Синєгубова, постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи.

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Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства.

Постраждав 67-річний чоловік, госпіталізований.