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Новини Війна
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Окупанти обстріляли село під Харковом: 6 постраждалих, були пожежі

Наслідки обстрілу Харкова та області 31 серпня

Близько 02:50 1 вересня окупанти завдали удар по с. Слатине Харківського району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.

За словами Синєгубова, постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи.

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Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства.

Постраждав 67-річний чоловік, госпіталізований.

Автор: 

обстріл (28365) Харківщина (6054)


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Хоч і не по темі, але одна за другою з'являються звістки про те, що кляча на прізвисько лавров - здохла.
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01.09.2024 07:53 Відповісти
Та ***** на нього. Він навіть на ковбасу не годиться...
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01.09.2024 08:41 Відповісти
Згоден з Вами, бо він не зарізаний за правилами шехити, значить така ковбаса була б трафна, а не кошерна.
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01.09.2024 09:28 Відповісти
 
 