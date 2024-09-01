Росіяни поцілили по цивільному підприємству на Харківщині: постраждали дві людини

Вранці російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Богодухівському районі Харківської області, є постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти влучили по цивільному підприємству в Богодухівському районі о 07:15.



Внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних чоловіків 38 та 64 років. На місці надається вся необхідна медична допомога.

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Нагадаємо, близько 02:50 1 вересня окупанти завдали удару по с. Слатине Харківського району.