Росіяни вдарили КАБом по цивільній інфраструктурі Харкова: Двоє постраждалих, зокрема дитина (оновлено)

У Харкові повідомляють про обстріли. Зафіксовано влучання у Слобідському районі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів по Харкову!" - написав він.

Своєю чергою Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті.

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Як пізніше поінформував Синєгубов, унаслідок влучання КАБу у Слобідському районі Харкова є пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.



Постраждалих намає.



Огляд екстреними службами триває.

О 23:24 голова ОВА повідомив, що на цю хвилину до медиків надійшло одне звернення: гостра реакція на стрес у 13-річної дівчини.

Згодом він додав, що кількість постраждалих зросла до двох - медики надали допомогу 20-річній дівчині.