Росіяни вдарили КАБом по цивільній інфраструктурі Харкова: Двоє постраждалих, зокрема дитина (оновлено)
У Харкові повідомляють про обстріли. Зафіксовано влучання у Слобідському районі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдають ударів по Харкову!" - написав він.
Своєю чергою Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті.
Оновлена інформація
Як пізніше поінформував Синєгубов, унаслідок влучання КАБу у Слобідському районі Харкова є пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.
Постраждалих намає.
Огляд екстреними службами триває.
О 23:24 голова ОВА повідомив, що на цю хвилину до медиків надійшло одне звернення: гостра реакція на стрес у 13-річної дівчини.
Згодом він додав, що кількість постраждалих зросла до двох - медики надали допомогу 20-річній дівчині.
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Де я радію ?? Подивись, ватне, який відсоток Харків дав за того самого Яника у 2004 і у 2009 ??? то вони собі Іскандери на тупі макітри наголосували.
знову за Гепу будеш голосувати ? )) Чи вже за Допу ?? а за кого вата харківська голосувала ? )) а в 2004 ? а в 2009 ? )) а в 2019 ?
а хто прийняв закон про "рєгі-анальний єзик" ? )) небось угнєтьоние депутатіки Хряковского ********** по настоянію житєлєй ? ))
я тут у ФБ був у одній харківській групі - ось що вичитав : да, было хорошо, пока рогули не совершили святой майдан.
оце і є ваше справжне обличчя )) неперефарбоване, а натуральне - чівокуньське )) посіпаки Гепи та Допи )) Кушнарьова )) це ви, геподопінці перевзулися, хто в зелених шмаркль, хто в помаранчевих = а воно це лайно справжне, харківське )))
до твого відома - Харківська обл рада прийняла закон про рос. мову як другу рИгі-анальну = ось тут почитай, що його відменили у кінці 2018 ... а прийняли у 2012 ... вата харківська жила з цим...
дозволяють бити по військовим
цілям в мордорі.У нас кожен
день обстріли,кожен день траур..
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/1/7472902/ ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО Дроны атаковали две электростанции в России и московский НПЗ