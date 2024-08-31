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Россияне атакуют Харьков

вибух

В Харькове сообщают об обстрелах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары по Харькову!" - написал он.

В свою очередь Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе.

Смотрите также: Последствия авиаатак РФ на Харьков и область. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27043) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+8
Треба симетрично атакувати Бєлгород,кацапи нам не залишають вибору.
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31.08.2024 22:45
+6
Помолчав би зайвий раз. Чи тролль?
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31.08.2024 23:05
+4
Чим? Міністерством порозуміння й злагоди?
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31.08.2024 22:54
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Треба симетрично атакувати Бєлгород,кацапи нам не залишають вибору.
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31.08.2024 22:45 Ответить
та насрать їм на смертних.
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31.08.2024 22:51 Ответить
Чим? Міністерством порозуміння й злагоди?
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31.08.2024 22:54 Ответить
геподопінск вигребає за свою ватність
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31.08.2024 22:55 Ответить
Помолчав би зайвий раз. Чи тролль?
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31.08.2024 23:05 Ответить
мабуть путлобот
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31.08.2024 23:31 Ответить
як ти там ? Харківської вати ще багато ?? вони хочь зрозуміли, защо їх 3,14здять щодня ? ))
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01.09.2024 00:00 Ответить
Вам потрібно було побувати у Харкові 23.08.24р., День міста, на центральних вулицях і почути, як молодь співала Гімн України, "Червону руту", скандували речівку "путін х...йло". За це, мабуть і 3,14здять.
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01.09.2024 12:22 Ответить
а до цього їх не 3,14здили ? )) я всеж вважаю, що їх 3,14здять, за Гепу та Допу, за Яника, за Кушнарьова, за антимайдани під аквафрешами, за те що так любили рашку, а потім щось не склалося з ХНР ...
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01.09.2024 15:11 Ответить
Ага, "щось не так склалося". Саме зробилося. І антимайдан - це, звичайно, Харків, а не Київ і інші. І саме тероборона Харкова, а не з інших міст України і, звичайно, 92 бригада, яку Залужний "не встиг" відвести від Харкова, відбили місто. А всесвітньо відомій речівці скільки років?
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01.09.2024 16:48 Ответить
а скажи мені щодо речівки, як вона допомогла обороні чи контрнаступу?? я не виправдовую %уйла, я його засуждую, але якщо б ти чув з кожного кута чи рта, що ти %уйло - ти б мабуть у бійку поліз?? якщо ти бачиш, що сусід неадекватний, ти йому по декілька разів кажеш, що він 3,14дор, то мабуть колись він на тебе накинеться ...
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01.09.2024 20:06 Ответить
Вибач, але ти моральний виродок. У ці дні, які переживають харків'яни, ти радієш, що хтось комусь заслужено посилає Іскандери. Не знаючи харків'ян, робиш висновки про їхню "ватність". Не знаючи боротьбу харків'ян, звинувачуєш їх в українофобстві. Зокрема, ти ж не знаєш, як харків'яни вийшли на мітінг до горезвісного сьогодні Палацу спорту, де янукович збирав свій з'їзд і звідки здриснули і янукович до Криму і гепа з допою до бєлгороду. Здриснули саме тому, що харків'яни вийшли, щоб не допустити сепаратиського з'їзду і розколу України. І скільки постраждалих було в ході біля Палацу спорту, у тому числі і підліток. Ти десь у Фейсбуці прочитав якісь слова "харків'янина" і навішуєш ярлики на усіх мешканців цього міста, радієш за "відплату" їм. Навряд, що ти громадянин Естонії, чи просто перебуваєш там. Хоча моральних виродків скрізь вистачає. Скоріше ти подоляківець, який харчується гноєм.
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01.09.2024 21:15 Ответить
не вибачаю тебе, ватан полтавсько-харківський ))) до тих пір, поки вата харківська, одеська, даунбаська, лугандонська, кримська не стане на коліна перед Україною за свій вибір у 2004, 2009, 2019 роках. Як голосували, так і живуть, але ж падли, потягли за собою усю Україну.
Де я радію ?? Подивись, ватне, який відсоток Харків дав за того самого Яника у 2004 і у 2009 ??? то вони собі Іскандери на тупі макітри наголосували.
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01.09.2024 21:24 Ответить
ти маєш відповідь на питання ?? а скажи мені щодо речівки, як вона допомогла обороні чи контрнаступу?? чи ти як зелебоба ватна - в ньго одне питають, а воно з'їзджає з теми ? )) Як там про ТартароМа ?? він чєчєнцов вбивав, тому його неможна звільняти, бо його русня вб'є ? ))
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01.09.2024 21:32 Ответить
Подоляківців не годую
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01.09.2024 22:39 Ответить
злив зараховано, посіпака Гепи та Допи )) вата зелена харківсько-полтавська ))
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01.09.2024 22:45 Ответить
так, форум як раз для того, щоб мовчати )) хоч один ватан харківський вибачився перед усією Україною за свою ватність ?? а хто з Гепой та Допой майдани влаштовували ??? Як там Харківські угоди поживають ?? Коли Крим дали окупувати ще на 25 років .. хто з вас ватанів харківських вийшов на майдан ?? може є посилання на цю подію ??
знову за Гепу будеш голосувати ? )) Чи вже за Допу ?? а за кого вата харківська голосувала ? )) а в 2004 ? а в 2009 ? )) а в 2019 ?
а хто прийняв закон про "рєгі-анальний єзик" ? )) небось угнєтьоние депутатіки Хряковского ********** по настоянію житєлєй ? ))

я тут у ФБ був у одній харківській групі - ось що вичитав : да, было хорошо, пока рогули не совершили святой майдан.

оце і є ваше справжне обличчя )) неперефарбоване, а натуральне - чівокуньське )) посіпаки Гепи та Допи )) Кушнарьова )) це ви, геподопінці перевзулися, хто в зелених шмаркль, хто в помаранчевих = а воно це лайно справжне, харківське )))
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01.09.2024 15:47 Ответить
Ти або хворий, або якась харків'янка принизила тебе. Ватани в Україні тільки харківські були? А з гепою та допою майдани влаштовували багато не місцевих. І прапор на облраді 7 квітня 2014 року встановлював моторола з поплічниками, і центр Харкова був забитий автобусами з рашки, на яких приїхали "ХНР-рівці" і поліцію прислали з Києва і вона охороняла рашистських "повстанців", а на харків'ян з ножами кидалась і про це є посилання. І 8 квітня харків'яни погнали їх сраною мітлою. А Харківські угоди це ж, звичайно, харків'яни стеліпали, а хто ж іще. А, якщо ти не бачив харків'ян, які вийшли на майдан і яких гнали і лупили, як могли, то це не означає, що їх не було. Сидиш там, подалі від рашки і тявкаєш. До твого відома, Закони приймає Верховна Рада, а не облради. ВР - всеукраїнська. От приїзди до Харкова зараз, саме зараз і внось свій вклад у захист українського Харкова, щоб ватанів менше було. Бо вони ж тільки у Харкові і сидять з твоїх слів. А вони всі ще з 2014 року повтікали до центру і заходу, не дурні тут сидіти, так що шукайте їх там.
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01.09.2024 17:15 Ответить
мова йшла про ХАрків, тому і вата харківська )) я знаю, що вати багато, бо вона нікуди не поділася, була блакитною, стала зеленою )) я бачив, як 80% харків'ян, що є вата - голосували усе своє життя за Гепу, Допу, Яника тощо ... тому і скажи їм дякую ...
до твого відома - Харківська обл рада прийняла закон про рос. мову як другу рИгі-анальну = ось тут почитай, що його відменили у кінці 2018 ... а прийняли у 2012 ... вата харківська жила з цим...
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01.09.2024 17:26 Ответить
Ще раз - Закони приймає тільки Верховна Рада, а не облради. Звідки ти такий взявся, що не знаєш основ? Що за фейковий прапорець? Чи подоляківець, що затримався на Цензорі аж на цілий рік, терплячий, мабуть, був.
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01.09.2024 17:38 Ответить
ти тупий чи де ?? Харківська обл рада надала Російській мові статусу регіональної ... сам ти фейк, це прапор Естонії. Вата ти харківсько-полтавська ))
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01.09.2024 18:15 Ответить
Тупий ти, коли кажеш, що облрада прийняла Закон. І це твої висловлювання схожі на ватні або подоляківські.
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01.09.2024 19:49 Ответить
ок. обмовився ... по суті є що відповісти, посіпака Гепи та Допи ? ))
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01.09.2024 20:00 Ответить
а Гепу з Допой теж завезли? чи їх вата харківська обрала за гречку та безкоштовний проїзд ??
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01.09.2024 17:33 Ответить
Обрала українська вата, так само, як і Льоню Космоса, труханова, януковича, безуглу, зєрмака, венедіктову, арахамію та багато інших.
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01.09.2024 17:43 Ответить
так, у данному випадку харківська вата )) кольорована ))
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01.09.2024 18:09 Ответить
По металургійних заводах і теплоелектростанціях фашистських треба лупити!
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31.08.2024 23:09 Ответить
Гинуть невинні українці,а нам не
дозволяють бити по військовим
цілям в мордорі.У нас кожен
день обстріли,кожен день траур..
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31.08.2024 23:18 Ответить
В першу чергу, щоб писати таке, потрібно підтримувати ЗСУ, а не безуглу. Ви мовчите і споживаєте усю брехню від оп.
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31.08.2024 23:21 Ответить
Дивно,що ППО на своїй сторінці нічого, а невістка не спить, чекає ранку , її район. Горіть в пеклі москалі і ті хто проти ЗСУ
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31.08.2024 23:19 Ответить
Виродки кацапські...
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01.09.2024 00:32 Ответить
Дивно якось - після перших новин про F-16 в Україні обстріли Харкова КАБами різко припинилися, а після новин про збиття F-16 знову почали сипати КАБами.
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01.09.2024 01:14 Ответить
06:18

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/1/7472902/ ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО Дроны атаковали две электростанции в России и московский НПЗ
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01.09.2024 07:26 Ответить
 
 