Россияне атакуют Харьков
В Харькове сообщают об обстрелах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты наносят удары по Харькову!" - написал он.
В свою очередь Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе.
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Де я радію ?? Подивись, ватне, який відсоток Харків дав за того самого Яника у 2004 і у 2009 ??? то вони собі Іскандери на тупі макітри наголосували.
знову за Гепу будеш голосувати ? )) Чи вже за Допу ?? а за кого вата харківська голосувала ? )) а в 2004 ? а в 2009 ? )) а в 2019 ?
а хто прийняв закон про "рєгі-анальний єзик" ? )) небось угнєтьоние депутатіки Хряковского ********** по настоянію житєлєй ? ))
я тут у ФБ був у одній харківській групі - ось що вичитав : да, было хорошо, пока рогули не совершили святой майдан.
оце і є ваше справжне обличчя )) неперефарбоване, а натуральне - чівокуньське )) посіпаки Гепи та Допи )) Кушнарьова )) це ви, геподопінці перевзулися, хто в зелених шмаркль, хто в помаранчевих = а воно це лайно справжне, харківське )))
до твого відома - Харківська обл рада прийняла закон про рос. мову як другу рИгі-анальну = ось тут почитай, що його відменили у кінці 2018 ... а прийняли у 2012 ... вата харківська жила з цим...
дозволяють бити по військовим
цілям в мордорі.У нас кожен
день обстріли,кожен день траур..
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/1/7472902/ ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО Дроны атаковали две электростанции в России и московский НПЗ