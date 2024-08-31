Россияне атакуют Харьков

В Харькове сообщают об обстрелах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары по Харькову!" - написал он.

В свою очередь Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе.

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