У Харкові лунають вибухи: війська РФ завдали близько 10 ударів по місту, є постраждалі та пожежі (оновлено)

Вдень 1 вересня 2024 року у Харкові вчергове лунають вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові лунають вибухи!! Будьте обережні!", - зазначив він.

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"Повторні вибухи. Загроза залишається. Будьте в укриттях!", - додає своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оновлена інформація

Згодом голова ОВ поінформував, що окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Кількість уточнюється. Є загроза повторних ударів!", - уточнив Синєгубов.

Терехов додає, що один з ударів прийшовся по району приватної забудови. Горять кілька обійсть та супермаркет. Є постраждалі, зокрема медики.