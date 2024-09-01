У Харкові лунають вибухи: війська РФ завдали близько 10 ударів по місту, є постраждалі та пожежі (оновлено)
Вдень 1 вересня 2024 року у Харкові вчергове лунають вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові лунають вибухи!! Будьте обережні!", - зазначив він.
"Повторні вибухи. Загроза залишається. Будьте в укриттях!", - додає своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Оновлена інформація
Згодом голова ОВ поінформував, що окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову.
"Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Кількість уточнюється. Є загроза повторних ударів!", - уточнив Синєгубов.
Терехов додає, що один з ударів прийшовся по району приватної забудови. Горять кілька обійсть та супермаркет. Є постраждалі, зокрема медики.
Топ коментарі
+11 valentyna #410470
показати весь коментар01.09.2024 13:13
+9 Kan Kan #518965
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+5 Полтава и Харьков
показати весь коментар01.09.2024 13:50
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Реєстрація: 08.06.2024
Повинно палати всюди на п@р@ші!
На кожен удар по українському місту має бути в десять раз більша відповідь по великих містах параші!