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Новини
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У Харкові лунають вибухи: війська РФ завдали близько 10 ударів по місту, є постраждалі та пожежі (оновлено)

Наслідки обстрілів Харкова

Вдень 1 вересня 2024 року у Харкові вчергове лунають вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Харкові лунають вибухи!! Будьте обережні!", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали удару по Люботину: пошкоджено підприємство, 3 особи постраждали (оновлено)

"Повторні вибухи. Загроза залишається. Будьте в укриттях!", - додає своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оновлена інформація

Згодом голова ОВ поінформував, що окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Кількість уточнюється. Є загроза повторних ударів!", - уточнив Синєгубов.

Терехов додає, що один з ударів прийшовся по району приватної забудови. Горять кілька обійсть та супермаркет. Є постраждалі, зокрема медики.

Автор: 

вибух (4444) обстріл (28365) Харків (5581)


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Топ коментарі
+11
9 взривів. Горіть в пеклі москалі
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01.09.2024 13:13
+9
А також тому Лідару, який напередодні вторгнення відвів війська, зупинив всі програми переозброення, скоротив фінансування армії, розмінував напрямки вторгнення та накормив локшиною про шашлики. Пу за таких обставин отримав пропозицію, яку і реалізував 24.02.24
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01.09.2024 13:51
+5
У Сирського спитає, бо у того ж досвід є, батьки і брат там же.
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01.09.2024 13:50
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9 взривів. Горіть в пеклі москалі
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01.09.2024 13:13 Відповісти
Дюсельдорф у вогні
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01.09.2024 13:33 Відповісти
Як вам не стидно. Ви просто убоге створіння
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01.09.2024 13:38 Відповісти
А також тому Лідару, який напередодні вторгнення відвів війська, зупинив всі програми переозброення, скоротив фінансування армії, розмінував напрямки вторгнення та накормив локшиною про шашлики. Пу за таких обставин отримав пропозицію, яку і реалізував 24.02.24
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01.09.2024 13:51 Відповісти
У мене телефон сам пише автоматично і тих хто привів війну в Україну. Мене цікавить одне чи є тут на Цензорі істоти, хто віддав свій голос за безуглу, де вони, в окопах, на дивані,Монако
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01.09.2024 13:58 Відповісти
За саму Мар'яну не знаю, але за Зеленського та СН тут дуже, дуже багато голосів.) Просто ці голоси вже перефарбувалися)
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01.09.2024 14:24 Відповісти
Я на сайті з кінця 2013 року і знаю хто і за кого. Ось тільки за безумну мар'яну якось не звернула увагу. Багато мають тей самий нік,але люди інші.
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01.09.2024 14:30 Відповісти
10 вибухів і місті
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01.09.2024 13:21 Відповісти
Цікаво, а як буде посилати дрони до раши новий керивник, якщо в нього там дочь
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01.09.2024 13:34 Відповісти
Це вам дочь сама сказала, що вона зараз там?
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01.09.2024 13:50 Відповісти
Ось дивиться, якщо ми европейці, то цей керивник МАЕ ВІДПОВІСТИ НА ПИТАННЯ УКРАЇНЦІВ - де його дочь, які паспорти у його родини.

ЧЕКАЕМО НА ВІДПОВІДЬ
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01.09.2024 19:54 Відповісти
А цей керівник із Місяця впав? Він раніше не був на керівних посадах? І чому саме зараз це питання постало? Я знаю звідки ноги ростуть ті, що пішли від влади, всі не вгамуються...
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01.09.2024 20:21 Відповісти
Це ви мабуть з місяца впали . І ноги ваши ростуть з владних Зе кабінетів


Мене читають:

Реєстрація: 08.06.2024
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02.09.2024 02:20 Відповісти
У Сирського спитає, бо у того ж досвід є, батьки і брат там же.
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01.09.2024 13:50 Відповісти
Нехай Сирський відповість ДЕ живуть його батьки
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01.09.2024 19:55 Відповісти
10 вибухів. Як же вони заїбали.
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01.09.2024 13:38 Відповісти
Бл*дьгород готовся
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01.09.2024 13:42 Відповісти
А іх то за што?
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01.09.2024 14:05 Відповісти
Чому тільки блекмісто?
Повинно палати всюди на п@р@ші!
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01.09.2024 14:35 Відповісти
Де відповідь по Бєлгороду і Курську в десять раз сильніша!
На кожен удар по українському місту має бути в десять раз більша відповідь по великих містах параші!
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01.09.2024 14:18 Відповісти
Я фігею! Як ми з такими добренькими війну виграємо? Ми повинні не в десять, а в сто раз більше відповідать - за одну хату на Чернігівщини спалити грьобаний Екфбастуз в Великим Новгородом! А ще й Бандерівець...
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01.09.2024 15:25 Відповісти
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02.09.2024 02:21 Відповісти
Під@ри в пабліках вже прєдупрєждают своїх партньоров чьто "хохол будєт біть по мірним житєлям щєнякіно і *********".
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01.09.2024 14:50 Відповісти
Вже пишуть ,що мірниє житєлі ********* отґрєбают)))
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01.09.2024 15:00 Відповісти
 
 