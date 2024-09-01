В Харькове под повторные удары российских ракет попали приехавшие на вызов медики и спасатели. ФОТО

В Харькове под повторные удары российских ракет попали спасатели и медики, которые приехали на вызов в торговый центр.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Игорь Терехов, передает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадали работники ГСЧС и "скорой помощи", приехавшие на вызов: повторным циничным ударом, предварительно - "искандером", были ранены врачи", - рассказал мэр города.

Как рассказал"Суспільному" начальник Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, в результате повторного удара РФ двое медиков экстренной помощи получили ранения.

"Бригада сразу выехала, они остановились перед торговым центром. И здесь был второй "прилет", попадание рядом, обломками повреждена машина. Врач получил черепно-мозговую травму, фельдшер - перелом голени осколком. Водитель, к счастью, не пострадал. Состояние у фельдшера стабильное, ему ничего не угрожает, он прооперирован. Врач пока не пришел в сознание", - рассказал Забашта.

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Напомним, что в воскресенье, 1 сентября, войска РФ нанесли около 10 ударов по Харькову, есть пострадавшие и пожары.

По состоянию на 16:00 известно о более 40 пострадавших, среди них 5 детей.

В ГСЧС показали фото последствий российских обстрелов города.

Смотрите: В ГСЧС показали последствия российского обстрела Харькова. Продолжается тушение пожаров и разбор завалов. ФОТОрепортаж