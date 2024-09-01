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В ГСЧС показали последствия российского обстрела Харькова. Продолжается тушение пожаров и разбор завалов. ФОТОрепортаж

В результате сегодняшних вражеских обстрелов Харькова произошли масштабные разрушения и пожары, есть пострадавшие. Спасатели продолжают тушить пожары и разбирать завалы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В ГСЧС отметили, что под вражеские удары попали объекты гражданской инфраструктуры, жилая застройка, почтовое отделение, магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.

Отмечается, что под завалами находятся люди.

У ДСНС показали наслідки російського обстрілу Харкова. Триває ліквідація наслідків

У ДСНС показали наслідки російського обстрілу Харкова. Триває ліквідація наслідків

"Продолжается ликвидация последствий. Спасатели, тушат пожары и разбирают завалы. Под завалами есть люди", - добавили в ГСЧС.

Спасатели также показали фото последствий российских обстрелов города.

У ДСНС показали наслідки російського обстрілу Харкова. Триває ліквідація наслідків

У ДСНС показали наслідки російського обстрілу Харкова. Триває ліквідація наслідків

У ДСНС показали наслідки російського обстрілу Харкова. Триває ліквідація наслідків

Напомним, что в воскресенье, 1 сентября, войска РФ нанесли около 10 ударов по Харькову, есть пострадавшие и пожары.

По состоянию на 16:00 известно о более 40 пострадавших, среди них 5 детей.

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обстрел (27151) Харьков (7485) ГСЧС (4967)


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Боже, спаси та збережи нашi прикордоннi мiста Суми, Харкiв
та села-ми зараз дуже потерпаемо вiд ворожих обстрилiв.
Господи спаси Украiну та весь народ i наших воiнiв! 🙏🙏🙏
Харкiв тримайся! Суми з вами! ❤️
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01.09.2024 20:02 Ответить
 
 