В ГСЧС показали последствия российского обстрела Харькова. Продолжается тушение пожаров и разбор завалов. ФОТОрепортаж

В результате сегодняшних вражеских обстрелов Харькова произошли масштабные разрушения и пожары, есть пострадавшие. Спасатели продолжают тушить пожары и разбирать завалы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В ГСЧС отметили, что под вражеские удары попали объекты гражданской инфраструктуры, жилая застройка, почтовое отделение, магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.

Отмечается, что под завалами находятся люди.

"Продолжается ликвидация последствий. Спасатели, тушат пожары и разбирают завалы. Под завалами есть люди", - добавили в ГСЧС.

Спасатели также показали фото последствий российских обстрелов города.

Напомним, что в воскресенье, 1 сентября, войска РФ нанесли около 10 ударов по Харькову, есть пострадавшие и пожары.

По состоянию на 16:00 известно о более 40 пострадавших, среди них 5 детей.