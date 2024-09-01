У ДСНС показали наслідки російського обстрілу Харкова. Триває гасіння пожеж та розбір завалів. ФОТОрепортаж

Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів Харкова сталися масштабні руйнації та пожежі, є постраждалі. Рятувальники продовжують гасити пожежі та розбирати завали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

У ДСНС зазначили, що під ворожі удари потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, житлова забудова, поштове відділення, магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі.

Зазначається, що під завалами перебувають люди.

"Триває ліквідація наслідків. Рятувальники, гасять пожежі та розбирають завали. Під завалами є люди", - додали в ДСНС.

Рятувальники також показали фото наслідків російських обстрілів міста.

Нагадаємо, що у неділю, 1 вересня, війська РФ завдали близько 10 ударів по Харкову, є постраждалі та пожежі.

Станом на 16:00 відомо про понад 40 постраждалих, серед них 5 дітей.