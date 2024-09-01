УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12475 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
4 364 1

У ДСНС показали наслідки російського обстрілу Харкова. Триває гасіння пожеж та розбір завалів. ФОТОрепортаж

Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів Харкова сталися масштабні руйнації та пожежі, є постраждалі. Рятувальники продовжують гасити пожежі та розбирати завали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

У ДСНС зазначили, що під ворожі удари потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, житлова забудова, поштове відділення, магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі.

Зазначається, що під завалами перебувають люди.

У ДСНС показали наслідки російського обстрілу Харкова. Триває ліквідація наслідків

У ДСНС показали наслідки російського обстрілу Харкова. Триває ліквідація наслідків

"Триває ліквідація наслідків. Рятувальники, гасять пожежі та розбирають завали. Під завалами є люди", - додали в ДСНС.

Рятувальники також показали фото наслідків російських обстрілів міста.

У ДСНС показали наслідки російського обстрілу Харкова. Триває ліквідація наслідків

У ДСНС показали наслідки російського обстрілу Харкова. Триває ліквідація наслідків

У ДСНС показали наслідки російського обстрілу Харкова. Триває ліквідація наслідків

Нагадаємо, що у неділю, 1 вересня, війська РФ завдали близько 10 ударів по Харкову, є постраждалі та пожежі.

Станом на 16:00 відомо про понад 40 постраждалих, серед них 5 дітей.

Автор: 

обстріл (28472) Харків (5600) ДСНС (5106)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже, спаси та збережи нашi прикордоннi мiста Суми, Харкiв
та села-ми зараз дуже потерпаемо вiд ворожих обстрилiв.
Господи спаси Украiну та весь народ i наших воiнiв! 🙏🙏🙏
Харкiв тримайся! Суми з вами! ❤️
показати весь коментар
01.09.2024 20:02 Відповісти
 
 