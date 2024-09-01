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Новини
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Удар РФ по Харкову: понад 40 постраждалих, серед них 7 дітей, пошкоджено ТЦ, об’єкт спортивної інфраструктури та будинки (оновлено)

Наслідки ворожих обстрілів Харкова

Внаслідок сьогоднішніх ударів РФ по Харкову пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На цю хвилину - шість поранених, серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес", - уточнив він.

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Оновлена інформація

Пізніше він уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до 13 людей. За його словами, серед поранених - двоє медиків, лікар - у важкому стані.

Своєю чергою, мер Харкова Ігор Терехов інформує, що є девʼятеро поранених у Салтівському районі, та шестеро у Немишлянському. Загалом на дану хвилину 15.

У Салтівському районі 22 постраждалих, двоє з них у важкому стані", - зазначив Терехов о 14.15.

Станом на 14.26 кількість постраждалих зросла до щонайменше 25. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою.

"Серед пошкоджень - відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі. Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру. Ліквідація наслідків триває", - наголошує Синєгубов.

За інформацією ОВА, станом на 14.45, вже 29 постраждалих. Без загиблих.

"Серед 29 постраждалих: двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані. Тип удару - ракетний. Деталі - з‘ясовуються. Ударів завдано по 3 локаціях: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість поранених внаслідок російського ракетного удару збільшилася до 41. Серед них п'ятеро дітей.

Пізніше мер міста Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих у Харкові внаслідок російського ракетного удару збільшилася до 44. Серед них семеро дітей, найменшому постраждалому лише три місяці. 

О 18:44 в ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок масованої атаки по Харкову зросла до 47 людей. З них, як уже зазначалося раніше, семеро дітей.

З-під завалів врятовано троє людей. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ завдали близько 10 ударів по Харкову, є постраждалі та пожежі.

Автор: 

обстріл (28365) Харків (5581)


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Топ коментарі
+17
Кремлівськюий упирь повинен скоро здохнути і захлинутися
своєю жовчою від злоби 🤬
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01.09.2024 14:02
+10
Нема слів висловити всю ненависть до цієї кацапської наволочі!!! Здохніть мразі мерзенні!!!
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01.09.2024 17:57
+8
Вбити потрібно тварюку , ось в чому справа 😡
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01.09.2024 17:29
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Кремлівськюий упирь повинен скоро здохнути і захлинутися
своєю жовчою від злоби 🤬
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01.09.2024 14:02 Відповісти
925 днів вже про це всі говорять... А хоч би що.
Напевне, вихід в чомусь іншому...
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01.09.2024 16:39 Відповісти
Вбити потрібно тварюку , ось в чому справа 😡
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01.09.2024 17:29 Відповісти
Стільки людей його ненавидять, прокльони щосекунди шлють..і ніяк не виздихає!
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01.09.2024 19:53 Відповісти
На його місце прийде інша тварюка... Моральна сатисфакція буде, але проблему війни це, на жаль, не вирішить.
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01.09.2024 20:31 Відповісти
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01.09.2024 14:46 Відповісти
Палац спорту, ТЦ та часни будинки. русня це не люди
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01.09.2024 17:56 Відповісти
Нема слів висловити всю ненависть до цієї кацапської наволочі!!! Здохніть мразі мерзенні!!!
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01.09.2024 17:57 Відповісти
А где новости про Курск? Что там?
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01.09.2024 17:57 Відповісти
А як в голові таких як ви це пов'язано?
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01.09.2024 17:59 Відповісти
А що би ти хотів, щоб там було
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01.09.2024 19:13 Відповісти
хотел бы, чтобы наши захватили Курскую АЭС на обмен
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04.09.2024 12:15 Відповісти
Цих пускачів кабів, іскандерів і тд треба якось виявляти і знищувати, це справа наших спеціальних органів це справа номер один !!!!
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01.09.2024 18:05 Відповісти
Чому не палимо Москву - головний пункт прийняття рішень кацапами - українською зброєю, обіцяною Зеленським?

Якщо виробляти міліон дронів на рік, то можно кожен день запускати на орду по 2.739 дронів. Українські Боги - допоможіть Україні знищити федерацію людожерів.
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01.09.2024 18:25 Відповісти
треба масово атакувати мацкву в е підряд від загривок до банків і будинків щоб кожну хвилину там щось горіло
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01.09.2024 18:50 Відповісти
Може хтось таки запитає чому друге за величиною місто не захищене ППО. Зовсім.
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01.09.2024 19:00 Відповісти
А я б спитав у вас, може знаете, як майже прифронтове місто надійно захістити ППО?
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01.09.2024 19:29 Відповісти
Ну как всегда...
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01.09.2024 19:42 Відповісти
 
 