Удар РФ по Харкову: понад 40 постраждалих, серед них 7 дітей, пошкоджено ТЦ, об’єкт спортивної інфраструктури та будинки (оновлено)

Внаслідок сьогоднішніх ударів РФ по Харкову пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На цю хвилину - шість поранених, серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес", - уточнив він.

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Оновлена інформація

Пізніше він уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до 13 людей. За його словами, серед поранених - двоє медиків, лікар - у важкому стані.

Своєю чергою, мер Харкова Ігор Терехов інформує, що є девʼятеро поранених у Салтівському районі, та шестеро у Немишлянському. Загалом на дану хвилину 15.

У Салтівському районі 22 постраждалих, двоє з них у важкому стані", - зазначив Терехов о 14.15.

Станом на 14.26 кількість постраждалих зросла до щонайменше 25. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою.

"Серед пошкоджень - відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі. Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру. Ліквідація наслідків триває", - наголошує Синєгубов.

За інформацією ОВА, станом на 14.45, вже 29 постраждалих. Без загиблих.

"Серед 29 постраждалих: двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані. Тип удару - ракетний. Деталі - з‘ясовуються. Ударів завдано по 3 локаціях: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість поранених внаслідок російського ракетного удару збільшилася до 41. Серед них п'ятеро дітей.

Пізніше мер міста Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих у Харкові внаслідок російського ракетного удару збільшилася до 44. Серед них семеро дітей, найменшому постраждалому лише три місяці.

О 18:44 в ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок масованої атаки по Харкову зросла до 47 людей. З них, як уже зазначалося раніше, семеро дітей.

З-під завалів врятовано троє людей. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ завдали близько 10 ударів по Харкову, є постраждалі та пожежі.