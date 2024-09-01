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Новости
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Удар РФ по Харькову: более 40 пострадавших, среди них - 5 детей, повреждены ТЦ, объект спортивной инфраструктуры и дома (обновлено)

Наслідки ворожих обстрілів Харкова

В результате сегодняшних ударов РФ по Харькову повреждена гражданская инфраструктура, в частности торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"На этот момент - шесть раненых, среди них - шестилетний ребенок с острой реакцией на стресс", - уточнил он.

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Обновленная информация

Позже он уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 13 человек. По его словам, среди раненых – двое медиков, врач – в тяжелом состоянии.

В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов информирует, что девять раненых - в Салтовском районе, и шестеро - в Немышлянском. В общей сложности, на данную минуту - 15.

В Салтовском районе - 22 пострадавших, двое из них - в тяжелом состоянии", - отметил Терехов в 14.15.

По состоянию на 14:26 количество пострадавших возросла, по меньшей мере, до 25. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

"Среди повреждений – отделения "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили. Враг целил исключительно в гражданскую инфраструктуру. Ликвидация последствий продолжается", – отмечает Синегубов.

По информации ОВА, по состоянию на 14:45, уже 29 пострадавших. Без погибших.

Среди 29 пострадавших: двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии. Тип удара - ракетный. Детали - выясняются. Удары нанесены по 3 локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество раненых в результате российского ракетного удара увеличилось до 41. Среди них - пятеро детей.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ нанесли около 10 ударов по Харькову, есть пострадавшие и пожары.

Автор: 

обстрел (27043) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+17
Кремлівськюий упирь повинен скоро здохнути і захлинутися
своєю жовчою від злоби 🤬
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01.09.2024 14:02
+10
Нема слів висловити всю ненависть до цієї кацапської наволочі!!! Здохніть мразі мерзенні!!!
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01.09.2024 17:57
+8
Вбити потрібно тварюку , ось в чому справа 😡
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01.09.2024 17:29
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Кремлівськюий упирь повинен скоро здохнути і захлинутися
своєю жовчою від злоби 🤬
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01.09.2024 14:02 Ответить
925 днів вже про це всі говорять... А хоч би що.
Напевне, вихід в чомусь іншому...
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01.09.2024 16:39 Ответить
Вбити потрібно тварюку , ось в чому справа 😡
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01.09.2024 17:29 Ответить
Стільки людей його ненавидять, прокльони щосекунди шлють..і ніяк не виздихає!
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01.09.2024 19:53 Ответить
На його місце прийде інша тварюка... Моральна сатисфакція буде, але проблему війни це, на жаль, не вирішить.
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01.09.2024 20:31 Ответить
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01.09.2024 14:46 Ответить
Палац спорту, ТЦ та часни будинки. русня це не люди
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01.09.2024 17:56 Ответить
Нема слів висловити всю ненависть до цієї кацапської наволочі!!! Здохніть мразі мерзенні!!!
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01.09.2024 17:57 Ответить
А где новости про Курск? Что там?
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01.09.2024 17:57 Ответить
А як в голові таких як ви це пов'язано?
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01.09.2024 17:59 Ответить
А що би ти хотів, щоб там було
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01.09.2024 19:13 Ответить
хотел бы, чтобы наши захватили Курскую АЭС на обмен
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04.09.2024 12:15 Ответить
Цих пускачів кабів, іскандерів і тд треба якось виявляти і знищувати, це справа наших спеціальних органів це справа номер один !!!!
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01.09.2024 18:05 Ответить
Чому не палимо Москву - головний пункт прийняття рішень кацапами - українською зброєю, обіцяною Зеленським?

Якщо виробляти міліон дронів на рік, то можно кожен день запускати на орду по 2.739 дронів. Українські Боги - допоможіть Україні знищити федерацію людожерів.
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01.09.2024 18:25 Ответить
треба масово атакувати мацкву в е підряд від загривок до банків і будинків щоб кожну хвилину там щось горіло
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01.09.2024 18:50 Ответить
Може хтось таки запитає чому друге за величиною місто не захищене ППО. Зовсім.
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01.09.2024 19:00 Ответить
А я б спитав у вас, може знаете, як майже прифронтове місто надійно захістити ППО?
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01.09.2024 19:29 Ответить
Ну как всегда...
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01.09.2024 19:42 Ответить
 
 