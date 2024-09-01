Удар РФ по Харькову: более 40 пострадавших, среди них - 5 детей, повреждены ТЦ, объект спортивной инфраструктуры и дома (обновлено)

В результате сегодняшних ударов РФ по Харькову повреждена гражданская инфраструктура, в частности торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"На этот момент - шесть раненых, среди них - шестилетний ребенок с острой реакцией на стресс", - уточнил он.

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Позже он уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 13 человек. По его словам, среди раненых – двое медиков, врач – в тяжелом состоянии.

В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов информирует, что девять раненых - в Салтовском районе, и шестеро - в Немышлянском. В общей сложности, на данную минуту - 15.

В Салтовском районе - 22 пострадавших, двое из них - в тяжелом состоянии", - отметил Терехов в 14.15.

По состоянию на 14:26 количество пострадавших возросла, по меньшей мере, до 25. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

"Среди повреждений – отделения "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили. Враг целил исключительно в гражданскую инфраструктуру. Ликвидация последствий продолжается", – отмечает Синегубов.

По информации ОВА, по состоянию на 14:45, уже 29 пострадавших. Без погибших.

Среди 29 пострадавших: двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии. Тип удара - ракетный. Детали - выясняются. Удары нанесены по 3 локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество раненых в результате российского ракетного удара увеличилось до 41. Среди них - пятеро детей.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ нанесли около 10 ударов по Харькову, есть пострадавшие и пожары.