УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12475 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
4 613 5

У Харкові під повторні удари російських ракет потрапили медики і рятувальники, які приїхали на виклик. ФОТО

У Харкові під повторні удари російських ракет потрапили рятувальники і медики, які приїхали на виклик до торговельного центру.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Постраждали працівники ДСНС і "швидкої допомоги", які приїхали на виклик: повторним цинічним ударом, попередньо, "Іскандерів" було поранено лікарів", - розповів мер міста.

У Харкові під повторні удари російських ракет потрапили медики і рятувальники, які приїхали на виклик

Як розповів "Суспільному" начальник Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, внаслідок повторного удару РФ двоє медиків екстреної допомоги зазнали поранень.

"Бригада одразу вирушила, вони зупинилися перед торговельним центром. І тут був другий "приліт", влучання поряд, уламками пошкоджено автівку. Лікар дістав черепно-мозкової травми, фельдшер - перелом гомілки уламком. Водій, на щастя, не постраждав. Стан у фельдшера стабільний, йому нічого не загрожує, він прооперований. Лікар поки не прийшов до тями", - розповів Забашта.

У Харкові під повторні удари російських ракет потрапили медики і рятувальники, які приїхали на виклик

Дивіться також: У ДСНС показали наслідки російського обстрілу Харкова. Триває гасіння пожеж та розбір завалів. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, що у неділю, 1 вересня, війська РФ завдали близько 10 ударів по Харкову, є постраждалі та пожежі.

Станом на 16:00 відомо про понад 40 постраждалих, серед них 5 дітей.

У ДСНС показали фото наслідків російських обстрілів міста.

Читайте також: У Харкові росіяни атакували один із енергооб’єктів, - Міненерго

Автор: 

обстріл (28472) Харків (5600) Терехов Ігор (311)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фашизм - м'яко сказано. по факту - московський дебілізм.
показати весь коментар
01.09.2024 17:49 Відповісти
По Бєлгороду повторні удари 3..2...1... Взагалі то непогано б було на якихось дирижаблях підвісити динаміки і розповідати-"бєлгородчянє..єслі ваши тєррорісти обстрєляют харьков то чєрєз час ВСУ обстрєляют вас. Думайтє..."
показати весь коментар
01.09.2024 17:50 Відповісти
А їм пох@й! Ані внє палітікі і вайни нє хатят!
показати весь коментар
01.09.2024 18:17 Відповісти
тактика террористов: специально наносится повторный удар в то же место, когда на место первого поражения приезжают полиция, спасатели и медики
показати весь коментар
01.09.2024 19:36 Відповісти
 
 