У Харкові під повторні удари російських ракет потрапили медики і рятувальники, які приїхали на виклик. ФОТО

У Харкові під повторні удари російських ракет потрапили рятувальники і медики, які приїхали на виклик до торговельного центру.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Постраждали працівники ДСНС і "швидкої допомоги", які приїхали на виклик: повторним цинічним ударом, попередньо, "Іскандерів" було поранено лікарів", - розповів мер міста.

Як розповів "Суспільному" начальник Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, внаслідок повторного удару РФ двоє медиків екстреної допомоги зазнали поранень.

"Бригада одразу вирушила, вони зупинилися перед торговельним центром. І тут був другий "приліт", влучання поряд, уламками пошкоджено автівку. Лікар дістав черепно-мозкової травми, фельдшер - перелом гомілки уламком. Водій, на щастя, не постраждав. Стан у фельдшера стабільний, йому нічого не загрожує, він прооперований. Лікар поки не прийшов до тями", - розповів Забашта.

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Нагадаємо, що у неділю, 1 вересня, війська РФ завдали близько 10 ударів по Харкову, є постраждалі та пожежі.

Станом на 16:00 відомо про понад 40 постраждалих, серед них 5 дітей.

У ДСНС показали фото наслідків російських обстрілів міста.

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