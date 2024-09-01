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Новини Війна
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У Харкові росіяни атакували один із енергооб’єктів, - Міненерго

атака РФ по Харкову

У неділю, 1 вересня, окупанти атакували один із енергетичних обʼєктів Харкова.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час останього ракетного обстрілу Харкова був атакований один з енергетичних обʼєктів", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що наразі ведеться ліквідація наслідків обстрілу. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що у неділю, 1 вересня, війська РФ завдали близько 10 ударів по Харкову, є постраждалі та пожежі.

Станом на 16:00 відомо про понад 40 постраждалих, серед них 5 дітей.

Читайте також: РФ б’є по енергооб’єктах України для дестабілізації ситуації в енергосистемі та деморалізації українців, - заступник міністра енергетики Колісник

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обстріл (28365) Харків (5581) Міненерго (1402)


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Як же кацапсів бісить Харків вони надіялись що їх будуть зустрічати як "асвабадітелей" як це робило бидло днр.
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01.09.2024 17:15 Відповісти
у Бєлгороді три ТЕС, у Курську - чотири. Можно по одній "натякнути".
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01.09.2024 20:15 Відповісти
 
 