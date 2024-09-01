У Харкові росіяни атакували один із енергооб’єктів, - Міненерго

У неділю, 1 вересня, окупанти атакували один із енергетичних обʼєктів Харкова.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час останього ракетного обстрілу Харкова був атакований один з енергетичних обʼєктів", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що наразі ведеться ліквідація наслідків обстрілу. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що у неділю, 1 вересня, війська РФ завдали близько 10 ударів по Харкову, є постраждалі та пожежі.

Станом на 16:00 відомо про понад 40 постраждалих, серед них 5 дітей.

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