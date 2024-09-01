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Новости Война
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В Харькове россияне атаковали один из энергообъектов, - Минэнерго

атака РФ по Харкову

В воскресенье, 1 сентября, оккупанты атаковали один из энергетических объектов Харькова.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время последнего ракетного обстрела Харькова был атакован один из энергетических объектов", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что сейчас ведется ликвидация последствий обстрела. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что в воскресенье, 1 сентября, войска РФ нанесли около 10 ударов по Харькову, есть пострадавшие и пожары.

По состоянию на 16:00 известно о более 40 пострадавших, среди них 5 детей.

Также читайте: Удар РФ по Харькову: более 40 пострадавших, среди них - 5 детей, повреждены ТЦ, объект спортивной инфраструктуры и дома (обновлено)

Автор: 

обстрел (27043) Харьков (7466) Минэнерго (363)


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Як же кацапсів бісить Харків вони надіялись що їх будуть зустрічати як "асвабадітелей" як це робило бидло днр.
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01.09.2024 17:15 Ответить
у Бєлгороді три ТЕС, у Курську - чотири. Можно по одній "натякнути".
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01.09.2024 20:15 Ответить
 
 