В Харькове россияне атаковали один из энергообъектов, - Минэнерго
В воскресенье, 1 сентября, оккупанты атаковали один из энергетических объектов Харькова.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время последнего ракетного обстрела Харькова был атакован один из энергетических объектов", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что сейчас ведется ликвидация последствий обстрела. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, что в воскресенье, 1 сентября, войска РФ нанесли около 10 ударов по Харькову, есть пострадавшие и пожары.
По состоянию на 16:00 известно о более 40 пострадавших, среди них 5 детей.
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володимир омельянов
показать весь комментарий01.09.2024 17:15 Ответить Мне нравится 6
Urs
показать весь комментарий01.09.2024 20:15 Ответить Мне нравится 0
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