В Харькове россияне атаковали один из энергообъектов, - Минэнерго

В воскресенье, 1 сентября, оккупанты атаковали один из энергетических объектов Харькова.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время последнего ракетного обстрела Харькова был атакован один из энергетических объектов", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что сейчас ведется ликвидация последствий обстрела. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что в воскресенье, 1 сентября, войска РФ нанесли около 10 ударов по Харькову, есть пострадавшие и пожары.

По состоянию на 16:00 известно о более 40 пострадавших, среди них 5 детей.

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