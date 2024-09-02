Последствия ракетной атаки РФ на Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 2 сентября 2024 года войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, пресс-центр КГВА опубликовал фотографии, на которых зафиксированы последствия ракетной атаки на Киев.























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Атака на Украину в ночь на 2 сентября 2024 года

В ночь на 2 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В столице работала ПВО. Также ночью под ударом находился Харьков. В Киевской области из-за российской ракетной атаки повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля. Кроме того, "Шахеды" атаковали Полтавскую область: обломками повреждено промпредприятие.