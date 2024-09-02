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Новости Война
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Последствия ракетной атаки РФ на Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 2 сентября 2024 года войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, пресс-центр КГВА опубликовал фотографии, на которых зафиксированы последствия ракетной атаки на Киев.

Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня

Также смотрите: Спасатели ликвидируют последствия утренней российской атаки на Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Атака на Украину в ночь на 2 сентября 2024 года

В ночь на 2 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В столице работала ПВО. Также ночью под ударом находился Харьков. В Киевской области из-за российской ракетной атаки повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля. Кроме того, "Шахеды" атаковали Полтавскую область: обломками повреждено промпредприятие.

Автор: 

Киев (25501) обстрел (27043) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+32
кацапам від КИЯН

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02.09.2024 09:07
+9
Ну, і де наша "паляниця"? Перепеклась чи згоріла? Сук@, аби попіаритись, аби виїбнутись. Та вже хоча б правильно називали "дрон з реактивним двигуном", а не "ракета-дрон" - 95-й квартал продовжується
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02.09.2024 09:48
+8
ввечері буде гундос про "потужну відповідь"
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02.09.2024 10:19
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кацапам від КИЯН

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02.09.2024 09:07 Ответить
Видео прилета https://t.me/insiderUKR/82164
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02.09.2024 09:15 Ответить
і це вони називають уламки?? гриб як при яз
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03.09.2024 01:42 Ответить
Це кацапня так святкує день закінчення Другої Світової? Цього дня Японія підписала акт про капітуляцію на Міссурі..
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02.09.2024 09:19 Ответить
тенісні столи дуже заважали кацапам жити у спокої
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02.09.2024 09:30 Ответить
Теніс у всьому світі має бути замінений лаптою.
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02.09.2024 14:18 Ответить
Ну, і де наша "паляниця"? Перепеклась чи згоріла? Сук@, аби попіаритись, аби виїбнутись. Та вже хоча б правильно називали "дрон з реактивним двигуном", а не "ракета-дрон" - 95-й квартал продовжується
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02.09.2024 09:48 Ответить
ввечері буде гундос про "потужну відповідь"
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02.09.2024 10:19 Ответить
на першому фото авто як биля верховнои ради
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02.09.2024 18:57 Ответить
не розумію, за що карають блогерів якщо тут показали все що потрібно для корегування ударів.
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02.09.2024 19:13 Ответить
 
 