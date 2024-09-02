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Наслідки ракетної атаки РФ на Київ. ФОТОрепортаж

У ніч проти 2 вересня 2024 року війська РФ завдали ракетного удару по Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, пресцентр КМВА опублікував світлини, на яких зафіксовано наслідки ракетної атаки на Київ.

Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 2 вересня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової російської атаки на Київ. ФОТОрепортаж

Атака на Україну у ніч на 2 вересня 2024 року

У ніч на 2 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. У столиці працювала ППО. Також уночі під ударом перебував Харків. На Київщині через російську ракетну атаку пошкоджено 3 приватні будинки та 2 автомобілі. Окрім того, "Шахеди" атакували Полтавщину: уламками пошкоджено промпідприємство.

Автор: 

Київ (19443) обстріл (28365) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+32
кацапам від КИЯН

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02.09.2024 09:07
+9
Ну, і де наша "паляниця"? Перепеклась чи згоріла? Сук@, аби попіаритись, аби виїбнутись. Та вже хоча б правильно називали "дрон з реактивним двигуном", а не "ракета-дрон" - 95-й квартал продовжується
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02.09.2024 09:48
+8
ввечері буде гундос про "потужну відповідь"
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02.09.2024 10:19
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кацапам від КИЯН

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02.09.2024 09:07 Відповісти
Видео прилета https://t.me/insiderUKR/82164
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02.09.2024 09:15 Відповісти
і це вони називають уламки?? гриб як при яз
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03.09.2024 01:42 Відповісти
Це кацапня так святкує день закінчення Другої Світової? Цього дня Японія підписала акт про капітуляцію на Міссурі..
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02.09.2024 09:19 Відповісти
тенісні столи дуже заважали кацапам жити у спокої
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02.09.2024 09:30 Відповісти
Теніс у всьому світі має бути замінений лаптою.
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02.09.2024 14:18 Відповісти
Ну, і де наша "паляниця"? Перепеклась чи згоріла? Сук@, аби попіаритись, аби виїбнутись. Та вже хоча б правильно називали "дрон з реактивним двигуном", а не "ракета-дрон" - 95-й квартал продовжується
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02.09.2024 09:48 Відповісти
ввечері буде гундос про "потужну відповідь"
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02.09.2024 10:19 Відповісти
на першому фото авто як биля верховнои ради
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02.09.2024 18:57 Відповісти
не розумію, за що карають блогерів якщо тут показали все що потрібно для корегування ударів.
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02.09.2024 19:13 Відповісти
 
 