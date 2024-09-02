Наслідки ракетної атаки РФ на Київ. ФОТОрепортаж
У ніч проти 2 вересня 2024 року війська РФ завдали ракетного удару по Києву.
Як інформує Цензор.НЕТ, пресцентр КМВА опублікував світлини, на яких зафіксовано наслідки ракетної атаки на Київ.
Атака на Україну у ніч на 2 вересня 2024 року
У ніч на 2 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. У столиці працювала ППО. Також уночі під ударом перебував Харків. На Київщині через російську ракетну атаку пошкоджено 3 приватні будинки та 2 автомобілі. Окрім того, "Шахеди" атакували Полтавщину: уламками пошкоджено промпідприємство.
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