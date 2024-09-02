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Знищено 22 із 35 ракет та 20 із 23 "Шахедів", - Повітряні сили

Робота ппо у ніч на 2 вересня 2024 року

У ніч на 02 вересня 2024 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей - 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:

  • 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей - РФ.;
  • 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. - РФ.;
  • 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. - РФ.;
  • 1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської обл. - РФ.;
  • 23 ударні БпЛА "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська - РФ.

Що вдалося знищити нашій ППО?

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:

  • 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 20 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Також читайте: Обстріл Києва: Росіяни пошкодили мечеть на Нивках. ФОТОрепортаж

"Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється", - додають у Повітряних силах.

Де працювали сили ППО?

Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Атака на Україну у ніч на 2 вересня 2024 року

У ніч на 2 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. У столиці працювала ППО. Згодом у КМВА показали наслідки російської атаки на місто. У Києві через ворожий обстріл 2 людини постраждали. Росіяни пошкодили мечеть на Нивках.

Також уночі під ударом перебував Харків. На Київщині через російську ракетну атаку пошкоджено 3 приватні будинки та 2 автомобілі. Окрім того, "Шахеди" атакували Полтавщину: уламками пошкоджено промпідприємство.

Автор: 

ракети (4020) дрони (4662) Повітряні сили (2621) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+14
Баллистикой били еще и по Сумам, Харькову. Там нечем сбивать, в отличии от Киева.
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02.09.2024 09:42
+12
результат збиття ракет дедалі гірший. а де, бляха, в цей час був татаров???
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02.09.2024 09:40
+6
Схоже рашиський чорт думає терором зламати Українців ,не зламаєш виродок доки ця паскуда не здохне воно і далі буде руйнувати і убивати ,йому не жаль свого гарматного мяса ,а рашиське бидло мовчить .І жодного звернення в ген. асамбею ООН від влади , ворог знищує Харків, Херсон,Суми,Нікополь та інші міста не кажучи про Донбас, рашисти проводять геноцид ,етноцид ,екоцид ,а безтолкова влада носится з "самітом миру",дивує і мовчання нашої діаспори і переселенців закордоном ,а могли привернути увагу блокувати посольства рф ,проводити мітинги ,маніфестації всі мовчать і спостерігають як ворог знищує Україну.
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02.09.2024 10:07
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результат збиття ракет дедалі гірший. а де, бляха, в цей час був татаров???
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02.09.2024 09:40 Відповісти
Баллистикой били еще и по Сумам, Харькову. Там нечем сбивать, в отличии от Киева.
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02.09.2024 09:42 Відповісти
татаров тільки по чеченцях, по ракетах ППО і результат відмінний. До вашого відома балістика взагалі проблемно збивається , а тут результат більше 50 відсотків, а по крилатим - всі 100 відсотків.
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02.09.2024 10:20 Відповісти
москалі, нажаль, теж вчаться на своїх помилках, обходять системи ппо, балістика яка погано збивається та інші фактори (ждуни та зрадники).
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02.09.2024 10:34 Відповісти
Як де? Чеченців мочив...
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02.09.2024 10:53 Відповісти
А ракету Черкащина забули. Останні дні не тільки Генерала замінили,але і новини кострубаті, та і захист Неба України якось насторужує
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02.09.2024 09:51 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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02.09.2024 09:53 Відповісти
Схоже рашиський чорт думає терором зламати Українців ,не зламаєш виродок доки ця паскуда не здохне воно і далі буде руйнувати і убивати ,йому не жаль свого гарматного мяса ,а рашиське бидло мовчить .І жодного звернення в ген. асамбею ООН від влади , ворог знищує Харків, Херсон,Суми,Нікополь та інші міста не кажучи про Донбас, рашисти проводять геноцид ,етноцид ,екоцид ,а безтолкова влада носится з "самітом миру",дивує і мовчання нашої діаспори і переселенців закордоном ,а могли привернути увагу блокувати посольства рф ,проводити мітинги ,маніфестації всі мовчать і спостерігають як ворог знищує Україну.
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02.09.2024 10:07 Відповісти
ООНа це шарага, вона нійуха не вирішує. Це вже сто разів доказано. Вирішує тільки зброя.
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02.09.2024 10:56 Відповісти
На жаль, рашка сидить в ООН з правом вето, яке вона використовує кожного разу. Тож звертатися в ООН не має сенсу, допоки його не розпустять чи не змінять устав, щоб можна було виключити злочинця із складу суддів. А цього теж не відбудеться у найближчий час, бо грошики такі смачні...
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02.09.2024 11:11 Відповісти
Після звільнення командувача повітряних сил ЗСУ України ситуація погіршилася, Верховний і Бур'яна зробили, на мій погляд, тільки гірше!
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02.09.2024 10:15 Відповісти
Так було задумано. Командувач був занадто результативним,отже популярним. ( Як посмів!) Але зняти його просто не було за що. І тут така удача!
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02.09.2024 10:23 Відповісти
Відвели наляканих невиспаних першачків на уроки щастя від першої ляді.
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02.09.2024 10:15 Відповісти
Треба орду палити вщент - а не гонятися за кацапськими ракетами по Україні
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02.09.2024 10:31 Відповісти
Ти ідіот, чи що? Не перехоплювати кацапські ракети і шахеди?

Зовсім з глузду з'їхав?!?
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02.09.2024 13:30 Відповісти
Результати по збиттю ракет не радують. Тут багато причин, але у зелених завжди хочеться простих рішень. Тому боневтік,звільнивши Олещука сподівався поліпшити ситуацію, але це так не працює, хоча звідки про це знати неуку. Хоча може справа в іншому, в оманських договорняках прописано, що на вищих військових посадах мають бути московські консерви. Призначили ж начальником штабу військ безпілотних систем зрадника, а Олещука зняли. Безумна в черговий раз була використано Опою.
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02.09.2024 10:34 Відповісти
А коли збивали с300\400? По Іскандерам дуже потужно. Показники добрі. Ми не росія, де ротом збивать геть усе.. А потім два тижні гасять "уламки".
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02.09.2024 10:43 Відповісти
насправді все що летіло на Київ-передмістя було збите,
просто кацапня ******* по Харкову балістикою, а там немає чим її збивати от тому така печальна статистика по ракетах.
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02.09.2024 10:59 Відповісти
ви вірите в ці казки про все збито ? Завод Артема, авіазавод. По 2 ракети
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02.09.2024 14:20 Відповісти
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02.09.2024 11:21 Відповісти
Татаровим і збивайте.
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02.09.2024 11:31 Відповісти
Можна ще і дермаками, портновими, подоляками та іншими "5-6 менеджерами". Але найкраще асфальтом...зеля не дасть збрехати. Муд...ло
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02.09.2024 11:51 Відповісти
 
 