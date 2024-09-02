Знищено 22 із 35 ракет та 20 із 23 "Шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 02 вересня 2024 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей - 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:

16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей - РФ.;

14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. - РФ.;

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. - РФ.;

1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської обл. - РФ.;

23 ударні БпЛА "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська - РФ.

Що вдалося знищити нашій ППО?

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:

9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

13 крилатих ракет Х-101;

20 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

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"Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється", - додають у Повітряних силах.

Де працювали сили ППО?

Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Атака на Україну у ніч на 2 вересня 2024 року

У ніч на 2 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. У столиці працювала ППО. Згодом у КМВА показали наслідки російської атаки на місто. У Києві через ворожий обстріл 2 людини постраждали. Росіяни пошкодили мечеть на Нивках.

Також уночі під ударом перебував Харків. На Київщині через російську ракетну атаку пошкоджено 3 приватні будинки та 2 автомобілі. Окрім того, "Шахеди" атакували Полтавщину: уламками пошкоджено промпідприємство.