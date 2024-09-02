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Обстрел Киева: Россияне повредили мечеть на Нивках. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной ракетной атаки российских оккупантов в Киеве повреждено здание мечети на Нивках.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром в результате очередного массированного ракетного удара российских варваров по Киеву существенные разрушения нанесены зданию Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым (мечеть на Нивках). Зданию Исламского центра, особенно расположенной в нем мечети, потребуется ремонт", - говорится в сообщении.

Известно, что жертв в результате удара нет.

Также смотрите: Спасатели ликвидируют последствия утренней российской атаки на Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках

Автор: 

Киев (25521) мечеть (81) обстрел (27151) Чубаров Рефат (941) Воздушные атаки на Киев (698)


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Татаров ніяк не заспокоїться.

В раж війшов
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02.09.2024 09:22 Ответить
...або дронів більш постачать будуть.
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02.09.2024 09:22 Ответить
Вот пусть теперь Иран думает как поставлять шахеди россии. Да и господину Эрдогану надо подумать.
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02.09.2024 09:23 Ответить
В Иране подавляющее большинство - шииты, а крымские татары - сунниты... Это как "враждующие" течения.
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02.09.2024 09:27 Ответить
мусульмани росії також поголовно суніти
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02.09.2024 11:15 Ответить
Мусліми всіх країн єднайтесь! Вам теж прилетіло. Ваші брати по вірі на цю війну постачають свою зброю і аллах їх чомусь не карав. От тільки вікна у Київі повибивав.
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02.09.2024 09:30 Ответить
То може вони тепер ''священну війну'' кацапам влаштують? Кацапи на їхню святиню замахнулися.
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02.09.2024 09:36 Ответить
 
 