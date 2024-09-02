Обстрел Киева: Россияне повредили мечеть на Нивках. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной ракетной атаки российских оккупантов в Киеве повреждено здание мечети на Нивках.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром в результате очередного массированного ракетного удара российских варваров по Киеву существенные разрушения нанесены зданию Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым (мечеть на Нивках). Зданию Исламского центра, особенно расположенной в нем мечети, потребуется ремонт", - говорится в сообщении.

Известно, что жертв в результате удара нет.

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