Обстрел Киева: Россияне повредили мечеть на Нивках. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ночной ракетной атаки российских оккупантов в Киеве повреждено здание мечети на Нивках.
Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром в результате очередного массированного ракетного удара российских варваров по Киеву существенные разрушения нанесены зданию Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым (мечеть на Нивках). Зданию Исламского центра, особенно расположенной в нем мечети, потребуется ремонт", - говорится в сообщении.
Известно, что жертв в результате удара нет.
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