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Новини Фото Війна
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Обстріл Києва: Росіяни пошкодили мечеть на Нивках. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної ракетної атаки російських окупантів у Києві пошкоджено будівлю мечеті на Нивках.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці внаслідок чергового масованого ракетного удару російських варварів по Києву суттєвих руйнувань завдано будівлі Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим (мечеть на Нивках). Будівлі Ісламського центру, особливо розташованої в ньому мечеті, буде потрібно ремонт", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що жертв внаслідок удару немає.

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РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках
РФ вдарила по мечеті на столичних Нивках

Автор: 

Київ (19466) мечеть (46) обстріл (28472) Чубаров Рефат (563) Повітряні атаки на Київ (755)


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Татаров ніяк не заспокоїться.

В раж війшов
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02.09.2024 09:22 Відповісти
...або дронів більш постачать будуть.
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02.09.2024 09:22 Відповісти
Вот пусть теперь Иран думает как поставлять шахеди россии. Да и господину Эрдогану надо подумать.
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02.09.2024 09:23 Відповісти
В Иране подавляющее большинство - шииты, а крымские татары - сунниты... Это как "враждующие" течения.
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02.09.2024 09:27 Відповісти
мусульмани росії також поголовно суніти
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02.09.2024 11:15 Відповісти
Мусліми всіх країн єднайтесь! Вам теж прилетіло. Ваші брати по вірі на цю війну постачають свою зброю і аллах їх чомусь не карав. От тільки вікна у Київі повибивав.
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02.09.2024 09:30 Відповісти
То може вони тепер ''священну війну'' кацапам влаштують? Кацапи на їхню святиню замахнулися.
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02.09.2024 09:36 Відповісти
 
 