Обстріл Києва: Росіяни пошкодили мечеть на Нивках. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної ракетної атаки російських окупантів у Києві пошкоджено будівлю мечеті на Нивках.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці внаслідок чергового масованого ракетного удару російських варварів по Києву суттєвих руйнувань завдано будівлі Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим (мечеть на Нивках). Будівлі Ісламського центру, особливо розташованої в ньому мечеті, буде потрібно ремонт", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що жертв внаслідок удару немає.

Читайте: Окупанти пошкодили або знищили майже 630 релігійних споруд, найбільше постраждали храми УПЦ МП, - доповідь ІРС. ІНФОГРАФІКА



















