Нічна атака безпілотників: вибухи лунали у низці областей

У ніч проти 3 вересня Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ, місцеву владу та моніторингові канали.

Київська обласна військова адміністрація попереджала, що регіон зазнав атаки російських безпілотників, працюють сили протиповітряної оборони.

Повітряні сили ЗСУ також повідомляли, що в напрямку Київської області рухалися ударні безпілотники. Повітряну тривогу оголошували і в Києві, проте пізніше її було скасовано.

Вибухи також було чути в Чернігові. Голова міської адміністрації Дмитро Брижинський написав, що внаслідок падіння уламків збитого безпілотника на околицях Чернігова загорілися будівлі, які він описав як "не житлові і не промислові".

Тим часом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в ніч на вівторок у місті було чути вибух, про наслідки удару він обіцяв розповісти пізніше.

Повітряні сили ЗСУ також попереджають про запуск керованих авіабомб у Сумській області та рух безпілотників у напрямку міста Кременчук у Полтавській області, а також у напрямку Черкаської та Кіровоградської областей.

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