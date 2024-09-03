Ночная атака беспилотников: взрывы - в ряде областей

В ночь на 3 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, местные власти и мониторинговые каналы.

Киевская областная военная администрация предупреждала, что регион подвергся атаке российских беспилотников, работают силы противовоздушной обороны.

Воздушные силы ВСУ также сообщали, что в направлении Киевской области двигались ударные беспилотники. Воздушную тревогу объявляли и в Киеве, позже она была отменена.

Взрывы также были слышны в Чернигове. Глава городской администрации Дмитрий Брижинский написал, что в результате падения обломков сбитого беспилотника в окрестностях Чернигова загорелись здания, которые он описал как "не жилые и не промышленные".

Тем временем мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в ночь на вторник в городе был слышен взрыв, о последствиях удара он обещал рассказать позже.

Воздушные силы ВСУ также предупреждают о запуске управляемых авиабомб в Сумской области и движение беспилотников в направлении города Кременчуг в Полтавской области, а также в направлении Черкасской и Кировоградской областей.

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