В Полтаве раздались взрывы: россияне нанесли удар

Утром 3 сентября в Полтавской громаде раздавались взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.Полтава.

"В Полтавской громаде были слышны звуки двух взрывов", - говорится в сообщении.

Перед этим Воздушные силы сообщали о ракете в направлении областного центра.

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