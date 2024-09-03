В Полтаве раздались взрывы: россияне нанесли удар
Утром 3 сентября в Полтавской громаде раздавались взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.Полтава.
"В Полтавской громаде были слышны звуки двух взрывов", - говорится в сообщении.
Перед этим Воздушные силы сообщали о ракете в направлении областного центра.
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фывафы фываф
показать весь комментарий03.09.2024 12:21 Ответить Мне нравится 0
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