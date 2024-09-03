РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11689 посетителей онлайн
Новости
13 582 2

В Полтаве раздались взрывы: россияне нанесли удар

вибух

Утром 3 сентября в Полтавской громаде раздавались взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.Полтава.

"В Полтавской громаде были слышны звуки двух взрывов", - говорится в сообщении.

Перед этим Воздушные силы сообщали о ракете в направлении областного центра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. Обошлось без жертв , - Терехов

Автор: 

взрыв (6733) Тахтаулове (764)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вам звідкіля то відомо? Якщо вірити моїй сусідці (в неї там раніше дочка працювала), то об'єкту цьому вже дуже багато років і він був збудований ще при совку, тому рашисти прекрасно знають, куди треба бити. Я живу в іншому районі Полтави, але вибухи були гучні, зразу після оголошення тривоги.
показать весь комментарий
03.09.2024 12:21 Ответить
 
 