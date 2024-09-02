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Россияне ударили по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. Обошлось без жертв , - Терехов

вибух

Вечером 2 сентября в Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове взрыв! Будьте осторожны", - призвал городской голова.

Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Обновление

Впоследствии Терехов отметил, что прилет во второй раз за день произошел в Киевском районе. Обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

"Другой прилет - в Салтовском районе. Также без пострадавших и разрушений. Горит трава, пожар уже тушат наши спасатели", - добавил он.

Еще один КАБ прилетел по району частного сектора в Киевском районе.

"Есть значительные повреждения дома, во двор которого залетела вражеская авиабомба. К счастью, без погибших, пострадавших и пожара", - сообщил городской голова Игорь Терехов.

Читайте также: РФ ударила по Киевскому району Харькова: 14 пострадавших (обновлено)

Автор: 

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Харьков каждый день куярят. А США хоть бы куй! Байден ау! Просыпайся дед!!!
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02.09.2024 22:23 Ответить
Зачем ему просыпаться, не в Чикаго же прилетает.
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02.09.2024 23:10 Ответить
Бєлгород, прокидайся!
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02.09.2024 22:32 Ответить
И Пэтриоты уже есть, и Ирисы, и ф-16, а Харьков как был в ж*** , так и остался. Харьков - это картинка, если его не будут бомбить, как Наше Все будет доказывать партнерам, почему нам нужно больше ПВО и авиации.
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02.09.2024 22:44 Ответить
Розбудити потрібно херпіду в першу чергу , а Байдена це не обходить ,
на жаль , так как він забороняє нам шмаляти по русні далекобійною
зброєю 🤬
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02.09.2024 22:46 Ответить
Харківʼяни , бережіть себе і своїх діточок 🙁
В столиці теж неспокійно
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02.09.2024 23:04 Ответить
Бидон, отсос обамовский.
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02.09.2024 23:24 Ответить
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03.09.2024 02:36 Ответить
А задумувалась курська "операція" якраз для того, щоб зменшити загрозу для Харкова, сумщини. А воно он як... Як каже зеваван - "усьо по плану"
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03.09.2024 04:53 Ответить
 
 