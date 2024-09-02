Россияне ударили по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. Обошлось без жертв , - Терехов

Вечером 2 сентября в Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове взрыв! Будьте осторожны", - призвал городской голова.

Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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Впоследствии Терехов отметил, что прилет во второй раз за день произошел в Киевском районе. Обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

"Другой прилет - в Салтовском районе. Также без пострадавших и разрушений. Горит трава, пожар уже тушат наши спасатели", - добавил он.

Еще один КАБ прилетел по району частного сектора в Киевском районе.

"Есть значительные повреждения дома, во двор которого залетела вражеская авиабомба. К счастью, без погибших, пострадавших и пожара", - сообщил городской голова Игорь Терехов.

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