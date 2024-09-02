РФ ударила по Киевскому району Харькова: 14 пострадавших (обновлено)
В Харькове прогремели взрывы во время тревоги.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове было громко. Будьте осторожны!" - говорится в сообщении.
Глава ОВА Синегубов также заявил о взрывах в городе.
Позже Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Киевскому району.
"На эту минуту - без пострадавших. Поврежден автомобиль. Обзор продолжается", - отметил он.
По данным Синегубова, известно о 5 пострадавших. Есть возгорание гаражей. Ликвидация последствий продолжается.
Обновленная информация
Как впоследствии сообщил Терехов, в результате обстрела в городе поврежден объект спортивной инфраструктуры.
Синегубов добавил, что по предварительным данным, в гаражный кооператив, расположенный возле жилых домов в Киевском районе, попали 2 вражеских КАБа. Есть пожар. Без пострадавших.
"Еще попадание зафиксировано на территории одного из вузов. 5 пострадавших. Обзор продолжается", - добавляет глава ОВА.
По состоянию на 16:30 известно о семи пострадавших.
Женщина 60 лет и мужчина 40 лет – в тяжелом состоянии. Еще 5 женщин – в среднем состоянии.
В 17:16 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество раненых возросло до 11.
По состоянию на 18:13 в Харькове уже 13 пострадавших. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
Впоследствии в Национальной полиции Украины сообщили, что количество пострадавших выросло до 14.
"Госпитализированы с осколочными ранениями восемь человек, еще шесть пострадавших получили помощь без госпитализации", - говорится в сообщении.
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