РФ ударила по Киевскому району Харькова: 14 пострадавших (обновлено)

В Харькове прогремели взрывы во время тревоги.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове было громко. Будьте осторожны!" - говорится в сообщении.

Глава ОВА Синегубов также заявил о взрывах в городе.

Позже Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Киевскому району.

"На эту минуту - без пострадавших. Поврежден автомобиль. Обзор продолжается", - отметил он.

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По данным Синегубова, известно о 5 пострадавших. Есть возгорание гаражей. Ликвидация последствий продолжается.

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Как впоследствии сообщил Терехов, в результате обстрела в городе поврежден объект спортивной инфраструктуры.

Синегубов добавил, что по предварительным данным, в гаражный кооператив, расположенный возле жилых домов в Киевском районе, попали 2 вражеских КАБа. Есть пожар. Без пострадавших.

"Еще попадание зафиксировано на территории одного из вузов. 5 пострадавших. Обзор продолжается", - добавляет глава ОВА.

По состоянию на 16:30 известно о семи пострадавших.

Женщина 60 лет и мужчина 40 лет – в тяжелом состоянии. Еще 5 женщин – в среднем состоянии.

В 17:16 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество раненых возросло до 11.

По состоянию на 18:13 в Харькове уже 13 пострадавших. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Впоследствии в Национальной полиции Украины сообщили, что количество пострадавших выросло до 14.

"Госпитализированы с осколочными ранениями восемь человек, еще шесть пострадавших получили помощь без госпитализации", - говорится в сообщении.

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