В августе армия РФ обстреляла Харьков 11 раз, 147 человек получили ранения. ИНФОГРАФИКА

Во время последнего обстрела россияне ударили по городу новым типом оружия - гибридом ракеты и управляемой авиационной бомбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Новыми целями врага, как и всегда, стали гражданские объекты и обычные мирные люди, которые в момент взрыва находились дома, гуляли на улице или работали.

Кроме этого, во время вечернего обстрела 31 августа, враг впервые за время войны применял по Харькову такое нетипичное оружие, как "Гром-Е1" - гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате российских ракетных ударов по Харькову в период с 30 августа по 1 сентября, в больницах находится почти 30 человек.

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