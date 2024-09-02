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Ракетные удары по Харькову: в больницах находятся 27 человек, в том числе - 7 детей

Наслідки обстрілу Харкова

В результате российских ракетных ударов по Харькову в больницах находится почти 30 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате вражеских ракетных ударов по Харькову в период с 30 августа по 1 сентября в учреждениях здравоохранения области находятся 27 человек, в том числе 7 детей.

Среди взрослых 3 пациентов - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом", - говорится в сообщении.

Синегубов отметил, что по данным врачей, состояние детей удовлетворительное, с положительной динамикой.

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Автор: 

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