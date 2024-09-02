Ракетні удари по Харкову: у лікарнях перебувають 27 людей, в тому числі 7 дітей
Внаслідок російських ракетних ударів по Харкову у лікарнях перебуває майже 30 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У результаті ворожих ракетних ударів по Харкову у період з 30 серпня по 1 вересня у закладах охорони здоров'я області перебувають 27 людей, в тому числі 7 дітей.
Серед дорослих 3 пацієнтів – у важкому стані, 1 – у вкрай важкому", - йдеться в повідомленні.
Синєгубов зазначив, що за даними лікарів, стан дітей задовільний, з позитивною динамікою.
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