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Ракетні удари по Харкову: у лікарнях перебувають 27 людей, в тому числі 7 дітей

Наслідки обстрілу Харкова

Внаслідок російських ракетних ударів по Харкову у лікарнях перебуває майже 30 людей.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті ворожих ракетних ударів по Харкову у період з 30 серпня по 1 вересня у закладах охорони здоров'я області перебувають 27 людей, в тому числі 7 дітей.

Серед дорослих 3 пацієнтів – у важкому стані, 1 – у вкрай важкому", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов зазначив, що за даними лікарів, стан дітей задовільний, з позитивною динамікою.

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Автор: 

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