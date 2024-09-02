Ракетні удари по Харкову: у лікарнях перебувають 27 людей, в тому числі 7 дітей

Внаслідок російських ракетних ударів по Харкову у лікарнях перебуває майже 30 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті ворожих ракетних ударів по Харкову у період з 30 серпня по 1 вересня у закладах охорони здоров'я області перебувають 27 людей, в тому числі 7 дітей.

Серед дорослих 3 пацієнтів – у важкому стані, 1 – у вкрай важкому", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов зазначив, що за даними лікарів, стан дітей задовільний, з позитивною динамікою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили "Шахедами" по приватному будинку та цивільній інфраструктурі в Харкові