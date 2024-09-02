У серпні армія РФ обстріляла Харків 11 разів, 147 людей дістали поранення. ІНФОГРАФІКА

Під час останнього обстрілу росіяни вдарили по місту новим типом зброї - гібридом ракети та керованої авіаційної бомби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Новими цілями ворога, як і завжди, стали цивільні обʼєкти та звичайні мирні люди, які в момент вибуху перебували вдома, гуляли на вулиці чи працювали.

Крім цього, під час вечірнього обстрілу 31 серпня, ворог вперше за час війни застосовував по Харкову таку нетипову зброю, як "Грім-Е1" - гібрид ракети та керованої авіаційної бомби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російських ракетних ударів по Харкову у період з 30 серпня по 1 вересня, у лікарнях перебуває майже 30 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог атакував Харків "шахедами" та ракетами