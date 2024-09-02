РФ вдарила по Київському району Харкова: 14 постраждалих (оновлено)
У Харкові пролунали вибухи під час тривоги.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові було гучно. Будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.
Глава ОВА Синєгубов також заявив про вибухи у місті.
Пізніше Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Київському району.
"На цю хвилину - без постраждалих. Пошкоджено автомобіль. Огляд триває" ,- зазначив він.
За даними Синєгубова, відомо про 5 постраждалих. Є загорання гаражів. Ліквідація наслідків триває.
Оновлена інформація
Як згодом повідомив Терехов, внаслідок обстрілу у місті пошкоджено обʼєкт спортивної інфраструктури.
Синєгубов додав, що за попередніми даними, у гаражний кооператив, що розташований біля житлових будинків у Київському районі, влучили 2 ворожих КАБа. Є пожежа. Без постраждалих.
"Ще влучання зафіксоване на території одного з вишів. 5 потерпілих. Огляд триває", - додає очільник ОВА.
Станом на 16:30 відомо про сімох постраждалих.
Жінка 60 років та чоловік 40 років - у важкому стані. Ще 5 жінок - у середньому стані.
О 17:16 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість поранених зросла до 11.
Станом на 18:13 у Харкові вже 13 постраждалих. Про це повідомив мер Ігор Терехов.
Згодом у Національній поліції України повідомили, що кількість постраждалих зросла до 14.
"Шпиталізовані з осколковими пораненнями вісім людей, ще шість постраждалих отримали допомогу без ушпиталення", - йдеться у повідомленні.
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