Україна виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, але треба більше, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виробляє велику кількість далекобійних дронів, але для того, щоб випередити РФ треба більше.

Про це глава держави заявив під час поїздки у Запоріжжя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми почали виготовляти далекобійні наші дрони та працювати над ракетною програмою, і також результативно. Нам потрібно вкладати гроші в наше виробництво. У держави коштів не вистачає для масового виробництва. Ми виробляємо вже дуже велику кількість далекобійних дронів, але для того щоби випереджати Росію, треба більше, швидше", - зазначив президент.

Зеленський додав, що працює з міжнародними партнерами над тим, щоб вони надали дозвіл завдавати ударів по території Росії своєю далекобійною зброєю.

"Ми працюємо з нашими партнерами, щоб вони дали дозвіл. Зазвичай у нас все трішки пізніше, ніж коли це дуже потрібно. На жаль", - сказав він.

За його словами, рішення мають прийняти США, Британія, Франція, Німеччина.

"Чотири держави мають відповідні інструменти, які ми можемо задіяти - ракети, дрони, далекобійну зброю. На сьогодні тільки дозволити - мало… Потрібен не тільки дозвіл, а потрібно ще й отримати це. Не все ми отримали з того, що хотіли б застосувати", - підсумував Зеленський.

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