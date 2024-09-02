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Новини Війна
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Україна виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, але треба більше, - Зеленський

Зеленський заявив, що Україна виробляє дуже багато далекобійних дронів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виробляє велику кількість далекобійних дронів, але для того, щоб випередити РФ треба більше.

Про це глава держави заявив під час поїздки у Запоріжжя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми почали виготовляти далекобійні наші дрони та працювати над ракетною програмою, і також результативно. Нам потрібно вкладати гроші в наше виробництво. У держави коштів не вистачає для масового виробництва. Ми виробляємо вже дуже велику кількість далекобійних дронів, але для того щоби випереджати Росію, треба більше, швидше", - зазначив президент.

Зеленський додав, що працює з міжнародними партнерами над тим, щоб вони надали дозвіл завдавати ударів по території Росії своєю далекобійною зброєю.

"Ми працюємо з нашими партнерами, щоб вони дали дозвіл. Зазвичай у нас все трішки пізніше, ніж коли це дуже потрібно. На жаль", - сказав він.

За його словами, рішення мають прийняти США, Британія, Франція, Німеччина.

"Чотири держави мають відповідні інструменти, які ми можемо задіяти - ракети, дрони, далекобійну зброю. На сьогодні тільки дозволити - мало… Потрібен не тільки дозвіл, а потрібно ще й отримати це. Не все ми отримали з того, що хотіли б застосувати", - підсумував Зеленський.

Читайте: Операція в Курській області йде за планом, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) дрони (4668)


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Топ коментарі
+11
Щось не помітно в дії "дуже великої" кількості. На папірці вже мільйон дронів.
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02.09.2024 17:28
+8
Та пішов ти нафуй.
Україна повинна бити по рашці ракетами.

Хто з твоєї шобли задонатив на дрони, хрипастий?
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02.09.2024 17:33
+6
У держави коштів не вистачає тому що ти і твої прихвостні ніяк не вгамують свій апетит . Чомусь у Порошенка вистачає коштів щоб забеспечувати армію і дронами і іншою потрібною технікою .
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02.09.2024 17:37
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потрібні не дрони а ядерні заряди , хоча б брудні.
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02.09.2024 17:27 Відповісти
Україні треба більше дронів...

Скоро настане осінь і з дерев попадають листя....

ЗЄгенератор прописних істин і безпорадності
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02.09.2024 22:13 Відповісти
Щось не помітно в дії "дуже великої" кількості. На папірці вже мільйон дронів.
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02.09.2024 17:28 Відповісти
Відкрий очі :
Збили - не збили, але кількість! Знаю, що рахувати - то не ваше, тому розпишу: по 4 млн грн за штуку. 90 млрд бюджетних вистачить на 22500 штук та 142 ночі. Тому залишається 977500 штук, які викупають прості українці, волонтери, Порошенко та інші країни. І ти приймай участь, а не зрадофільством тут займайся...
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02.09.2024 19:36 Відповісти
Ну, ти точно виборець коміка. Хто притомний буде брати до уваги висери Кацапії? Тільки глядачі Шмарклемарафону. Нуль критичного мислення, і повна довіра тому, що по ТВ розказують.
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02.09.2024 19:39 Відповісти
Майкл Накі - Україна перевищили в якості та кількості виробництво дронів , Його щоденні звіти слухаю з повагою
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02.09.2024 19:44 Відповісти
На блогах тампоїдноруських зі США одні з головних в нападах як на інформвоїнів - Портніков, Накі, Березовець, Портніков, Муждабаєв...
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02.09.2024 19:48 Відповісти
Та ти взагалі не притомний... Там посилання на статті Цензора про цю "веселу" ніч з відео.
А розрахунок взагалі межі очі пропустив... Критичний він...
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02.09.2024 20:08 Відповісти
Ну так - ніде - ні в чому навіть паритету немає
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02.09.2024 17:33 Відповісти
Та пішов ти нафуй.
Україна повинна бити по рашці ракетами.

Хто з твоєї шобли задонатив на дрони, хрипастий?
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02.09.2024 17:33 Відповісти
То закачуй рукави і клепай їх на кухні. Ще скумбрію підключи. А то тільки п****и здатен!!! Де твій ''мільйон дронів''?
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02.09.2024 17:35 Відповісти
Там, де і мільярд дерев та $4000 вчителям.
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02.09.2024 19:07 Відповісти
В тебе є гроші на мільйон дронів? Бо Порох якось не встигає накопичувати. Все зроблено - тільки викупи...
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02.09.2024 19:40 Відповісти
Падажжітє!
Власними очима читав декілька днів тому, що Україна збирається експортувати це!
А тутки раптом на фатає?
Ти собі десь запиши щось одне, що казатимеш, а то якась гуйня виходить!
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02.09.2024 17:36 Відповісти
У держави коштів не вистачає тому що ти і твої прихвостні ніяк не вгамують свій апетит . Чомусь у Порошенка вистачає коштів щоб забеспечувати армію і дронами і іншою потрібною технікою .
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02.09.2024 17:37 Відповісти
Таквашпорошенкобаригазбагативсяв86разів!

А ще брата вбив!!!!!
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02.09.2024 22:35 Відповісти
Повідомляю такий факт - коли усі ЗМІ США показували Умєрова на CNN, на прийомах та на привітанні у аеропорту тільки Умєров-ОСТІН , то Єрмачина фото лиш в посольстві України в ЦЕНТРІ ПРАВДА величезного шобла з делегації та працівників посльства , Єрмак під себе заказав.
До чого це я - Зеленський пішов на план операції з Сирським таємно від Єрмака . Про це гоолворить Луценко у Лапіна , про це писали у перші дні ЗМІ у США, а 30 серпня ЛЄ МОНДЕ Франція . Сирський виключив з планування та оповіщення преших днів атаки війська ГУР та самого Буданова з його дітищем ДРК. Їх підключають лиш зараз .
Єрмак нє у дєл , а так дишал, так дишал тайнимі переговоримі с рашкой о взаімних нєбомбежках енергооб"єктов

ТЕПЕР ПОДЛЯКО ЄРМАКІВСЬКИ ферми захльобуються від ПАКРОВСКУСЬОПРАПАЛА- й почала це БЕЗУГЛА - шавка Єрмака
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02.09.2024 17:40 Відповісти
ще додам - Британія як й інші партнери не була осторонь на початку Курської операції ... А хто хто там посол від України?
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02.09.2024 18:55 Відповісти
158 на тиждень?
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02.09.2024 17:41 Відповісти
Зєля, спробуй не красти - може тоді більше буде.
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02.09.2024 17:53 Відповісти
Ми почали працювати над ракетною програмою, і це вже тішить, бо прикрили її в 2019-му
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02.09.2024 17:55 Відповісти
Зе асфальта у тебя много, прикрепи к асфальту моторчик и отправь бомбить русню.
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02.09.2024 17:58 Відповісти
А де мільйон обіцяних дронів?
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02.09.2024 18:21 Відповісти
Якщо виробляти міліон дронів на рік, то можно кожен день використовувати по 2.739 дрона.

Якщо виробляти півміліона дронів на рік, то можно кожен день використовувати по 1369 дронів.

Якщо виробляти 250.000(чверть міліону) дронів на рік, то можно кожен день використовувати по 684 дрона.

Якщо виробляти 125.000 дронів на рік, то можно кожен день використовувати по 342 дрона.

Головнокомандуючий Зеленський - де обіцяна українська зброя у армії(«Нептуни», «Паляниці», балістичні ракети, дрони ..) та відповідне військове керівництво? Чому забезпечення армії до сьогодні тримається на волонтерах?
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02.09.2024 18:35 Відповісти
Тільки дрони робляться не безкоштовно. Тепер порахуй скільки коштує цей мільйон дронів і порівняй з військовим бюджетом України. Туди ж «Нептуни», «Паляниці», балістичні ракети, морські дрони, інше матеріальне забезпечення війська... Тепер скажи, чи зможе сама Україна викупити весь цей мільйон? Підказую, гроші ЄС, МВФ тощо використовувати на військо забороняється...
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02.09.2024 19:52 Відповісти
 
 