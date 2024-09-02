Україна виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, але треба більше, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виробляє велику кількість далекобійних дронів, але для того, щоб випередити РФ треба більше.
Про це глава держави заявив під час поїздки у Запоріжжя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми почали виготовляти далекобійні наші дрони та працювати над ракетною програмою, і також результативно. Нам потрібно вкладати гроші в наше виробництво. У держави коштів не вистачає для масового виробництва. Ми виробляємо вже дуже велику кількість далекобійних дронів, але для того щоби випереджати Росію, треба більше, швидше", - зазначив президент.
Зеленський додав, що працює з міжнародними партнерами над тим, щоб вони надали дозвіл завдавати ударів по території Росії своєю далекобійною зброєю.
"Ми працюємо з нашими партнерами, щоб вони дали дозвіл. Зазвичай у нас все трішки пізніше, ніж коли це дуже потрібно. На жаль", - сказав він.
За його словами, рішення мають прийняти США, Британія, Франція, Німеччина.
"Чотири держави мають відповідні інструменти, які ми можемо задіяти - ракети, дрони, далекобійну зброю. На сьогодні тільки дозволити - мало… Потрібен не тільки дозвіл, а потрібно ще й отримати це. Не все ми отримали з того, що хотіли б застосувати", - підсумував Зеленський.
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Скоро настане осінь і з дерев попадають листя....
ЗЄгенератор прописних істин і безпорадності
Збили - не збили, але кількість! Знаю, що рахувати - то не ваше, тому розпишу: по 4 млн грн за штуку. 90 млрд бюджетних вистачить на 22500 штук та 142 ночі. Тому залишається 977500 штук, які викупають прості українці, волонтери, Порошенко та інші країни. І ти приймай участь, а не зрадофільством тут займайся...
А розрахунок взагалі межі очі пропустив... Критичний він...
Україна повинна бити по рашці ракетами.
Хто з твоєї шобли задонатив на дрони, хрипастий?
Власними очима читав декілька днів тому, що Україна збирається експортувати це!
А тутки раптом на фатає?
Ти собі десь запиши щось одне, що казатимеш, а то якась гуйня виходить!
А ще брата вбив!!!!!
До чого це я - Зеленський пішов на план операції з Сирським таємно від Єрмака . Про це гоолворить Луценко у Лапіна , про це писали у перші дні ЗМІ у США, а 30 серпня ЛЄ МОНДЕ Франція . Сирський виключив з планування та оповіщення преших днів атаки війська ГУР та самого Буданова з його дітищем ДРК. Їх підключають лиш зараз .
Єрмак нє у дєл , а так дишал, так дишал тайнимі переговоримі с рашкой о взаімних нєбомбежках енергооб"єктов
ТЕПЕР ПОДЛЯКО ЄРМАКІВСЬКИ ферми захльобуються від ПАКРОВСКУСЬОПРАПАЛА- й почала це БЕЗУГЛА - шавка Єрмака
Якщо виробляти півміліона дронів на рік, то можно кожен день використовувати по 1369 дронів.
Якщо виробляти 250.000(чверть міліону) дронів на рік, то можно кожен день використовувати по 684 дрона.
Якщо виробляти 125.000 дронів на рік, то можно кожен день використовувати по 342 дрона.
Головнокомандуючий Зеленський - де обіцяна українська зброя у армії(«Нептуни», «Паляниці», балістичні ракети, дрони ..) та відповідне військове керівництво? Чому забезпечення армії до сьогодні тримається на волонтерах?