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Новости Война
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Украина производит очень большое количество дальнобойных дронов, но нужно больше, - Зеленский

Зеленський заявив, що Україна виробляє дуже багато далекобійних дронів

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина производит большое количество дальнобойных дронов, но для того, чтобы опередить РФ, надо больше.

Об этом глава государства заявил во время поездки в Запорожье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы начали изготавливать дальнобойные наши дроны и работать над ракетной программой, и также результативно. Нам нужно вкладывать деньги в наше производство. У государства средств не хватает для массового производства. Мы производим уже очень большое количество дальнобойных дронов, но для того чтобы опережать Россию, надо больше, быстрее", - отметил президент.

Зеленский добавил, что работает с международными партнерами над тем, чтобы они предоставили разрешение наносить удары по территории России своим дальнобойным оружием.

"Мы работаем с нашими партнерами, чтобы они дали разрешение. Обычно у нас все немного позже, чем когда это очень нужно. К сожалению", - сказал он.

По его словам, решение должны принять США, Великобритания, Франция, Германия.

"Четыре государства имеют соответствующие инструменты, которые мы можем задействовать - ракеты, дроны, дальнобойное оружие. На сегодня только разрешить - мало... Нужно не только разрешение, а нужно еще и получить это. Не все мы получили из того, что хотели бы применить", - подытожил Зеленский.

Читайте также: Операция в Курской области идет по плану, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) дроны (3881)


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Топ комментарии
+11
Щось не помітно в дії "дуже великої" кількості. На папірці вже мільйон дронів.
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02.09.2024 17:28
+8
Та пішов ти нафуй.
Україна повинна бити по рашці ракетами.

Хто з твоєї шобли задонатив на дрони, хрипастий?
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02.09.2024 17:33
+6
У держави коштів не вистачає тому що ти і твої прихвостні ніяк не вгамують свій апетит . Чомусь у Порошенка вистачає коштів щоб забеспечувати армію і дронами і іншою потрібною технікою .
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02.09.2024 17:37
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Правила форума Совет форумчан
потрібні не дрони а ядерні заряди , хоча б брудні.
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02.09.2024 17:27 Ответить
Україні треба більше дронів...

Скоро настане осінь і з дерев попадають листя....

ЗЄгенератор прописних істин і безпорадності
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02.09.2024 22:13 Ответить
Щось не помітно в дії "дуже великої" кількості. На папірці вже мільйон дронів.
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02.09.2024 17:28 Ответить
Відкрий очі :
Збили - не збили, але кількість! Знаю, що рахувати - то не ваше, тому розпишу: по 4 млн грн за штуку. 90 млрд бюджетних вистачить на 22500 штук та 142 ночі. Тому залишається 977500 штук, які викупають прості українці, волонтери, Порошенко та інші країни. І ти приймай участь, а не зрадофільством тут займайся...
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02.09.2024 19:36 Ответить
Ну, ти точно виборець коміка. Хто притомний буде брати до уваги висери Кацапії? Тільки глядачі Шмарклемарафону. Нуль критичного мислення, і повна довіра тому, що по ТВ розказують.
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02.09.2024 19:39 Ответить
Майкл Накі - Україна перевищили в якості та кількості виробництво дронів , Його щоденні звіти слухаю з повагою
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02.09.2024 19:44 Ответить
На блогах тампоїдноруських зі США одні з головних в нападах як на інформвоїнів - Портніков, Накі, Березовець, Портніков, Муждабаєв...
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02.09.2024 19:48 Ответить
Та ти взагалі не притомний... Там посилання на статті Цензора про цю "веселу" ніч з відео.
А розрахунок взагалі межі очі пропустив... Критичний він...
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02.09.2024 20:08 Ответить
Ну так - ніде - ні в чому навіть паритету немає
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02.09.2024 17:33 Ответить
Та пішов ти нафуй.
Україна повинна бити по рашці ракетами.

Хто з твоєї шобли задонатив на дрони, хрипастий?
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02.09.2024 17:33 Ответить
То закачуй рукави і клепай їх на кухні. Ще скумбрію підключи. А то тільки п****и здатен!!! Де твій ''мільйон дронів''?
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02.09.2024 17:35 Ответить
Там, де і мільярд дерев та $4000 вчителям.
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02.09.2024 19:07 Ответить
В тебе є гроші на мільйон дронів? Бо Порох якось не встигає накопичувати. Все зроблено - тільки викупи...
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02.09.2024 19:40 Ответить
Падажжітє!
Власними очима читав декілька днів тому, що Україна збирається експортувати це!
А тутки раптом на фатає?
Ти собі десь запиши щось одне, що казатимеш, а то якась гуйня виходить!
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02.09.2024 17:36 Ответить
У держави коштів не вистачає тому що ти і твої прихвостні ніяк не вгамують свій апетит . Чомусь у Порошенка вистачає коштів щоб забеспечувати армію і дронами і іншою потрібною технікою .
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02.09.2024 17:37 Ответить
Таквашпорошенкобаригазбагативсяв86разів!

А ще брата вбив!!!!!
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02.09.2024 22:35 Ответить
Повідомляю такий факт - коли усі ЗМІ США показували Умєрова на CNN, на прийомах та на привітанні у аеропорту тільки Умєров-ОСТІН , то Єрмачина фото лиш в посольстві України в ЦЕНТРІ ПРАВДА величезного шобла з делегації та працівників посльства , Єрмак під себе заказав.
До чого це я - Зеленський пішов на план операції з Сирським таємно від Єрмака . Про це гоолворить Луценко у Лапіна , про це писали у перші дні ЗМІ у США, а 30 серпня ЛЄ МОНДЕ Франція . Сирський виключив з планування та оповіщення преших днів атаки війська ГУР та самого Буданова з його дітищем ДРК. Їх підключають лиш зараз .
Єрмак нє у дєл , а так дишал, так дишал тайнимі переговоримі с рашкой о взаімних нєбомбежках енергооб"єктов

ТЕПЕР ПОДЛЯКО ЄРМАКІВСЬКИ ферми захльобуються від ПАКРОВСКУСЬОПРАПАЛА- й почала це БЕЗУГЛА - шавка Єрмака
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02.09.2024 17:40 Ответить
ще додам - Британія як й інші партнери не була осторонь на початку Курської операції ... А хто хто там посол від України?
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02.09.2024 18:55 Ответить
158 на тиждень?
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02.09.2024 17:41 Ответить
Зєля, спробуй не красти - може тоді більше буде.
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02.09.2024 17:53 Ответить
Ми почали працювати над ракетною програмою, і це вже тішить, бо прикрили її в 2019-му
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02.09.2024 17:55 Ответить
Зе асфальта у тебя много, прикрепи к асфальту моторчик и отправь бомбить русню.
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02.09.2024 17:58 Ответить
А де мільйон обіцяних дронів?
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02.09.2024 18:21 Ответить
Якщо виробляти міліон дронів на рік, то можно кожен день використовувати по 2.739 дрона.

Якщо виробляти півміліона дронів на рік, то можно кожен день використовувати по 1369 дронів.

Якщо виробляти 250.000(чверть міліону) дронів на рік, то можно кожен день використовувати по 684 дрона.

Якщо виробляти 125.000 дронів на рік, то можно кожен день використовувати по 342 дрона.

Головнокомандуючий Зеленський - де обіцяна українська зброя у армії(«Нептуни», «Паляниці», балістичні ракети, дрони ..) та відповідне військове керівництво? Чому забезпечення армії до сьогодні тримається на волонтерах?
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02.09.2024 18:35 Ответить
Тільки дрони робляться не безкоштовно. Тепер порахуй скільки коштує цей мільйон дронів і порівняй з військовим бюджетом України. Туди ж «Нептуни», «Паляниці», балістичні ракети, морські дрони, інше матеріальне забезпечення війська... Тепер скажи, чи зможе сама Україна викупити весь цей мільйон? Підказую, гроші ЄС, МВФ тощо використовувати на військо забороняється...
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02.09.2024 19:52 Ответить
 
 