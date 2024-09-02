Украина производит очень большое количество дальнобойных дронов, но нужно больше, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина производит большое количество дальнобойных дронов, но для того, чтобы опередить РФ, надо больше.
Об этом глава государства заявил во время поездки в Запорожье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы начали изготавливать дальнобойные наши дроны и работать над ракетной программой, и также результативно. Нам нужно вкладывать деньги в наше производство. У государства средств не хватает для массового производства. Мы производим уже очень большое количество дальнобойных дронов, но для того чтобы опережать Россию, надо больше, быстрее", - отметил президент.
Зеленский добавил, что работает с международными партнерами над тем, чтобы они предоставили разрешение наносить удары по территории России своим дальнобойным оружием.
"Мы работаем с нашими партнерами, чтобы они дали разрешение. Обычно у нас все немного позже, чем когда это очень нужно. К сожалению", - сказал он.
По его словам, решение должны принять США, Великобритания, Франция, Германия.
"Четыре государства имеют соответствующие инструменты, которые мы можем задействовать - ракеты, дроны, дальнобойное оружие. На сегодня только разрешить - мало... Нужно не только разрешение, а нужно еще и получить это. Не все мы получили из того, что хотели бы применить", - подытожил Зеленский.
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Скоро настане осінь і з дерев попадають листя....
ЗЄгенератор прописних істин і безпорадності
Збили - не збили, але кількість! Знаю, що рахувати - то не ваше, тому розпишу: по 4 млн грн за штуку. 90 млрд бюджетних вистачить на 22500 штук та 142 ночі. Тому залишається 977500 штук, які викупають прості українці, волонтери, Порошенко та інші країни. І ти приймай участь, а не зрадофільством тут займайся...
А розрахунок взагалі межі очі пропустив... Критичний він...
Україна повинна бити по рашці ракетами.
Хто з твоєї шобли задонатив на дрони, хрипастий?
Власними очима читав декілька днів тому, що Україна збирається експортувати це!
А тутки раптом на фатає?
Ти собі десь запиши щось одне, що казатимеш, а то якась гуйня виходить!
А ще брата вбив!!!!!
До чого це я - Зеленський пішов на план операції з Сирським таємно від Єрмака . Про це гоолворить Луценко у Лапіна , про це писали у перші дні ЗМІ у США, а 30 серпня ЛЄ МОНДЕ Франція . Сирський виключив з планування та оповіщення преших днів атаки війська ГУР та самого Буданова з його дітищем ДРК. Їх підключають лиш зараз .
Єрмак нє у дєл , а так дишал, так дишал тайнимі переговоримі с рашкой о взаімних нєбомбежках енергооб"єктов
ТЕПЕР ПОДЛЯКО ЄРМАКІВСЬКИ ферми захльобуються від ПАКРОВСКУСЬОПРАПАЛА- й почала це БЕЗУГЛА - шавка Єрмака
Якщо виробляти півміліона дронів на рік, то можно кожен день використовувати по 1369 дронів.
Якщо виробляти 250.000(чверть міліону) дронів на рік, то можно кожен день використовувати по 684 дрона.
Якщо виробляти 125.000 дронів на рік, то можно кожен день використовувати по 342 дрона.
Головнокомандуючий Зеленський - де обіцяна українська зброя у армії(«Нептуни», «Паляниці», балістичні ракети, дрони ..) та відповідне військове керівництво? Чому забезпечення армії до сьогодні тримається на волонтерах?