Украина производит очень большое количество дальнобойных дронов, но нужно больше, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина производит большое количество дальнобойных дронов, но для того, чтобы опередить РФ, надо больше.

Об этом глава государства заявил во время поездки в Запорожье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы начали изготавливать дальнобойные наши дроны и работать над ракетной программой, и также результативно. Нам нужно вкладывать деньги в наше производство. У государства средств не хватает для массового производства. Мы производим уже очень большое количество дальнобойных дронов, но для того чтобы опережать Россию, надо больше, быстрее", - отметил президент.

Зеленский добавил, что работает с международными партнерами над тем, чтобы они предоставили разрешение наносить удары по территории России своим дальнобойным оружием.

"Мы работаем с нашими партнерами, чтобы они дали разрешение. Обычно у нас все немного позже, чем когда это очень нужно. К сожалению", - сказал он.

По его словам, решение должны принять США, Великобритания, Франция, Германия.

"Четыре государства имеют соответствующие инструменты, которые мы можем задействовать - ракеты, дроны, дальнобойное оружие. На сегодня только разрешить - мало... Нужно не только разрешение, а нужно еще и получить это. Не все мы получили из того, что хотели бы применить", - подытожил Зеленский.

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