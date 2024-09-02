Последние два дня россияне не продвигались на Покровском направлении, - Зеленский
Операция ВСУ на Курщине выполняет свои задачи и идет по плану.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
В то же время президент отметил, что на Покровском и Торецком направлениях ситуация сложная.
"Курская операция выполняет свои задачи и идет по плану. Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях, то мы считаем, что Курская операция также может повлиять на это. Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения количества российских военных. Но пока там сложно", - сказал глава государства.
Зеленский добавил, что именно на восточном направлении всегда были сосредоточены наиболее боевые российские бригады.
"Это всегда была главная цель (россиян, - ред.) - Донбасс, полностью тотальная оккупация Донбасса. Двое суток там (на Покровском направлении. - Ред.) продвижений нет. Это то, что мне доложил Главком", - сказал президент.
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Извинений от Зеленского, мы не услышали.
Начнём юридическую процедуру.
Я завжди намагався не втручатися у внутрішні справи України, але ваш президент образив всіх чеченців і я буду намагатися зробити все, щоб він вибачився перед нашим народом.
Маю надію, що як і з "римським папою", знайдуться юристи, які наважуться вступити в цю справу.
Слова Зеленського, оприлюднені!
Або, він буде вибачатися, або отримає суд, результат якого, незалежно від рішення суду, буде його ганьбить.
Пропоную йому вибачитися перед чеченцями!
На публіці.
Мої можливості скромні, але всі європейські чеченці виходять на зв'язок і готові платити найдорожчим юристам.
У Зеленського є один день.
.
там по руцкім відосам видно, що хутін трохи напердів вже...
але головне патужному не обісратись зайвими заявочками
хоча він давно вже в світі коксу живе…
тож не дивно…
нажаль…
для людей…