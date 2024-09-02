Последние два дня россияне не продвигались на Покровском направлении, - Зеленский

Операция ВСУ на Курщине выполняет свои задачи и идет по плану.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время президент отметил, что на Покровском и Торецком направлениях ситуация сложная.

"Курская операция выполняет свои задачи и идет по плану. Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях, то мы считаем, что Курская операция также может повлиять на это. Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения количества российских военных. Но пока там сложно", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что именно на восточном направлении всегда были сосредоточены наиболее боевые российские бригады.

"Это всегда была главная цель (россиян, - ред.) - Донбасс, полностью тотальная оккупация Донбасса. Двое суток там (на Покровском направлении. - Ред.) продвижений нет. Это то, что мне доложил Главком", - сказал президент.

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