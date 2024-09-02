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Новости Война
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Последние два дня россияне не продвигались на Покровском направлении, - Зеленский

Зеленський про операцію в Курській області

Операция ВСУ на Курщине выполняет свои задачи и идет по плану.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время президент отметил, что на Покровском и Торецком направлениях ситуация сложная.

"Курская операция выполняет свои задачи и идет по плану. Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях, то мы считаем, что Курская операция также может повлиять на это. Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения количества российских военных. Но пока там сложно", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что именно на восточном направлении всегда были сосредоточены наиболее боевые российские бригады.

"Это всегда была главная цель (россиян, - ред.) - Донбасс, полностью тотальная оккупация Донбасса. Двое суток там (на Покровском направлении. - Ред.) продвижений нет. Это то, что мне доложил Главком", - сказал президент.

Также читайте: Половина россиян внимательно отслеживает ситуацию на Курщине. Больше всего боятся жертв среди гражданских, - опрос "Левада-Центра". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Покровск (586) Курск (1091)


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Топ комментарии
+28
Операція в Курській області йде за планом

А план-та заборістий!
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02.09.2024 17:17
+23
А Покровськ це теж за планом?
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02.09.2024 17:16
+20
Цей все свого кумира копіює.
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02.09.2024 17:25
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и что ж то были за задачи??
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03.09.2024 00:43 Ответить
інформаційний понос у вуха ура-патріотів які вже рік як втішних новин не бачили
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03.09.2024 11:31 Ответить
Ще зарано робити висновки курської операції.
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03.09.2024 17:42 Ответить
************:
Извинений от Зеленского, мы не услышали.
Начнём юридическую процедуру.
Я завжди намагався не втручатися у внутрішні справи України, але ваш президент образив всіх чеченців і я буду намагатися зробити все, щоб він вибачився перед нашим народом.
Маю надію, що як і з "римським папою", знайдуться юристи, які наважуться вступити в цю справу.
Слова Зеленського, оприлюднені!
Або, він буде вибачатися, або отримає суд, результат якого, незалежно від рішення суду, буде його ганьбить.
Пропоную йому вибачитися перед чеченцями!
На публіці.
Мої можливості скромні, але всі європейські чеченці виходять на зв'язок і готові платити найдорожчим юристам.
У Зеленського є один день.
.
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02.09.2024 22:19 Ответить
"Тільки цілковиті ідіоти можуть любити Владу, котра Всіх має за ідіотів." Ярослав Гашек
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02.09.2024 22:22 Ответить
патужна заявочка...
там по руцкім відосам видно, що хутін трохи напердів вже...
але головне патужному не обісратись зайвими заявочками
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02.09.2024 22:54 Ответить
А яка це пісня є така " Все идет по план.у...
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02.09.2024 22:55 Ответить
Они там шо с ****** один план курят? ********** шуфричи, кидаловы, трухановы, гепы-допы, лукаши и прочие бойки живы-здоровы, а украинские герои гибнут?
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03.09.2024 03:51 Ответить
Зеленский где Баканов?
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03.09.2024 04:47 Ответить
А планом з ним путлер поділився?
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03.09.2024 08:05 Ответить
Ти був посередником?!
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03.09.2024 13:04 Ответить
А Головком точно не брехун як вони всі?
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03.09.2024 11:51 Ответить
Мало того що не розуміє що відбувається,так ще й бреше…
хоча він давно вже в світі коксу живе…
тож не дивно…
нажаль…
для людей…
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03.09.2024 12:38 Ответить
Ти цього бажаєш, а от ISW із ним погоджується! Зайди за посиланням - https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-2-2024 ОЦІНКА РОСІЙСЬКОЇ НАСТУПАЛЬНОЇ КАМПАНІЇ, 2 ВЕРЕСНЯ 2024 Р
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03.09.2024 13:06 Ответить
тільки за серпень російські окупанти захватили 200 кв.км української землі,
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03.09.2024 13:16 Ответить
"...може вплинути..." А може і не вплинути. Напьорсточник!
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03.09.2024 13:39 Ответить
Зе і сором несумісні. Почалося, коли воно з Богданом хлебало віно під час лютой загибелі сержанта Журавля.
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03.09.2024 13:41 Ответить
Всё стабильно и по плану, мы верим в тебя зелёная жопа.
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03.09.2024 13:43 Ответить
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