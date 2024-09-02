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Останні два дні росіяни не просувались на Покровському напрямку, - Зеленський

Зеленський про операцію в Курській області

Операція ЗСУ на Курщині виконує свої завдання і йде за планом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запоріжжя, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас президент зазначив, що на Покровському і Торецькому напрямках ситуація складна.

"Курська операція виконує свої завдання і йде за планом. Що стосується складнощів на Покровському і Торецькому напрямках, то ми вважаємо, що Курська операція також може вплинути на це. Може бути зменшення загострення через зменшення кількості російських військових. Але поки що там складно", - сказав очільник держави.

Зеленський додав, що саме на східному напрямку завжди були зосереджені найбільш бойові російські бригади.

"Це завжди була головна ціль (росіян, - ред.) - Донбас, повністю тотальна окупація Донбасу. Дві доби там (на Покровському напрямку. - Ред.) просувань немає. Це те, що мені доповів Головком", - сказав президент.

Читайте також: Зеленський і Сирський обговорили активні дії в Курській області: Поповнюємо обмінний фонд та витискаємо війну на територію РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) Покровськ (619) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+28
Операція в Курській області йде за планом

А план-та заборістий!
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02.09.2024 17:17
+23
А Покровськ це теж за планом?
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02.09.2024 17:16
+20
Цей все свого кумира копіює.
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02.09.2024 17:25
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и что ж то были за задачи??
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03.09.2024 00:43 Відповісти
інформаційний понос у вуха ура-патріотів які вже рік як втішних новин не бачили
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03.09.2024 11:31 Відповісти
Ще зарано робити висновки курської операції.
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03.09.2024 17:42 Відповісти
************:
Извинений от Зеленского, мы не услышали.
Начнём юридическую процедуру.
Я завжди намагався не втручатися у внутрішні справи України, але ваш президент образив всіх чеченців і я буду намагатися зробити все, щоб він вибачився перед нашим народом.
Маю надію, що як і з "римським папою", знайдуться юристи, які наважуться вступити в цю справу.
Слова Зеленського, оприлюднені!
Або, він буде вибачатися, або отримає суд, результат якого, незалежно від рішення суду, буде його ганьбить.
Пропоную йому вибачитися перед чеченцями!
На публіці.
Мої можливості скромні, але всі європейські чеченці виходять на зв'язок і готові платити найдорожчим юристам.
У Зеленського є один день.
.
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02.09.2024 22:19 Відповісти
"Тільки цілковиті ідіоти можуть любити Владу, котра Всіх має за ідіотів." Ярослав Гашек
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02.09.2024 22:22 Відповісти
патужна заявочка...
там по руцкім відосам видно, що хутін трохи напердів вже...
але головне патужному не обісратись зайвими заявочками
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02.09.2024 22:54 Відповісти
А яка це пісня є така " Все идет по план.у...
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02.09.2024 22:55 Відповісти
Они там шо с ****** один план курят? ********** шуфричи, кидаловы, трухановы, гепы-допы, лукаши и прочие бойки живы-здоровы, а украинские герои гибнут?
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03.09.2024 03:51 Відповісти
Зеленский где Баканов?
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03.09.2024 04:47 Відповісти
А планом з ним путлер поділився?
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03.09.2024 08:05 Відповісти
Ти був посередником?!
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03.09.2024 13:04 Відповісти
А Головком точно не брехун як вони всі?
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03.09.2024 11:51 Відповісти
Мало того що не розуміє що відбувається,так ще й бреше…
хоча він давно вже в світі коксу живе…
тож не дивно…
нажаль…
для людей…
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03.09.2024 12:38 Відповісти
Ти цього бажаєш, а от ISW із ним погоджується! Зайди за посиланням - https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-2-2024 ОЦІНКА РОСІЙСЬКОЇ НАСТУПАЛЬНОЇ КАМПАНІЇ, 2 ВЕРЕСНЯ 2024 Р
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03.09.2024 13:06 Відповісти
тільки за серпень російські окупанти захватили 200 кв.км української землі,
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03.09.2024 13:16 Відповісти
"...може вплинути..." А може і не вплинути. Напьорсточник!
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03.09.2024 13:39 Відповісти
Зе і сором несумісні. Почалося, коли воно з Богданом хлебало віно під час лютой загибелі сержанта Журавля.
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03.09.2024 13:41 Відповісти
Всё стабильно и по плану, мы верим в тебя зелёная жопа.
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03.09.2024 13:43 Відповісти
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