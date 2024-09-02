Останні два дні росіяни не просувались на Покровському напрямку, - Зеленський
Операція ЗСУ на Курщині виконує свої завдання і йде за планом.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запоріжжя, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Водночас президент зазначив, що на Покровському і Торецькому напрямках ситуація складна.
"Курська операція виконує свої завдання і йде за планом. Що стосується складнощів на Покровському і Торецькому напрямках, то ми вважаємо, що Курська операція також може вплинути на це. Може бути зменшення загострення через зменшення кількості російських військових. Але поки що там складно", - сказав очільник держави.
Зеленський додав, що саме на східному напрямку завжди були зосереджені найбільш бойові російські бригади.
"Це завжди була головна ціль (росіян, - ред.) - Донбас, повністю тотальна окупація Донбасу. Дві доби там (на Покровському напрямку. - Ред.) просувань немає. Це те, що мені доповів Головком", - сказав президент.
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Извинений от Зеленского, мы не услышали.
Начнём юридическую процедуру.
Я завжди намагався не втручатися у внутрішні справи України, але ваш президент образив всіх чеченців і я буду намагатися зробити все, щоб він вибачився перед нашим народом.
Маю надію, що як і з "римським папою", знайдуться юристи, які наважуться вступити в цю справу.
Слова Зеленського, оприлюднені!
Або, він буде вибачатися, або отримає суд, результат якого, незалежно від рішення суду, буде його ганьбить.
Пропоную йому вибачитися перед чеченцями!
На публіці.
Мої можливості скромні, але всі європейські чеченці виходять на зв'язок і готові платити найдорожчим юристам.
У Зеленського є один день.
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там по руцкім відосам видно, що хутін трохи напердів вже...
але головне патужному не обісратись зайвими заявочками
хоча він давно вже в світі коксу живе…
тож не дивно…
нажаль…
для людей…