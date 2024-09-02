Останні два дні росіяни не просувались на Покровському напрямку, - Зеленський

Операція ЗСУ на Курщині виконує свої завдання і йде за планом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запоріжжя, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас президент зазначив, що на Покровському і Торецькому напрямках ситуація складна.

"Курська операція виконує свої завдання і йде за планом. Що стосується складнощів на Покровському і Торецькому напрямках, то ми вважаємо, що Курська операція також може вплинути на це. Може бути зменшення загострення через зменшення кількості російських військових. Але поки що там складно", - сказав очільник держави.

Зеленський додав, що саме на східному напрямку завжди були зосереджені найбільш бойові російські бригади.

"Це завжди була головна ціль (росіян, - ред.) - Донбас, повністю тотальна окупація Донбасу. Дві доби там (на Покровському напрямку. - Ред.) просувань немає. Це те, що мені доповів Головком", - сказав президент.

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