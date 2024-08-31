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Зеленський і Сирський обговорили активні дії в Курській області: Поповнюємо обмінний фонд та витискаємо війну на територію РФ

Курськ

Президент Володимир Зеленський провів розмову із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, під час якої обговорювалися ситуація на фронті та наступальна операція в Курській області.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні говорив з Головкомом. Покровський напрямок – найбільше штурмів. Непросто також на Краматорському, Торецькому, Купʼянському напрямках. Майже дві сотні боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз – завдавати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари", - розповів Зеленський.

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Також президент повідомив, що обговорив із Головкомом деталі українських наступальних операцій – активні дії в Курській області.

"Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам!" - додав він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23754) Сирський Олександр (603) Курськ (1100)


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Топ коментарі
+22
Витискаєте? Це точно?

Бо під Покровськом ви все просираєте.
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31.08.2024 21:28
+16
Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. А рашист щодня витискає Україну з українського Донбасу,щоб після того витіснити її і з курської волості...
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31.08.2024 21:26
+16
Дві точки зору.
1. Від Зе-влади. - Ми відволікаємо Кацапію від Донбасу, і вона змушена буде відтягнути війська від Покровська.
2. Від кацапні. - Хай воюють в Курській. Це і так тимчасово. Зате вже не мають резервів і для захисту Покровська і всього Донбасу.

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31.08.2024 21:42
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01.09.2024 02:54 Відповісти
Не знаю де і як, і куди витискаємо війну, а у Сумах - ******** тільки більше ...
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01.09.2024 07:34 Відповісти
Опять Зеля лично командовать лезет...
Будет очередной контрнаступ и фортеця Бахмут?
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01.09.2024 09:27 Відповісти
Суки, Покровськ, Донеччину спасайте, сволоти!!!
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01.09.2024 16:18 Відповісти
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