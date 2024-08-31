Зеленський і Сирський обговорили активні дії в Курській області: Поповнюємо обмінний фонд та витискаємо війну на територію РФ

Президент Володимир Зеленський провів розмову із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, під час якої обговорювалися ситуація на фронті та наступальна операція в Курській області.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні говорив з Головкомом. Покровський напрямок – найбільше штурмів. Непросто також на Краматорському, Торецькому, Купʼянському напрямках. Майже дві сотні боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз – завдавати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари", - розповів Зеленський.

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Також президент повідомив, що обговорив із Головкомом деталі українських наступальних операцій – активні дії в Курській області.

"Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам!" - додав він.

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