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Зеленский и Сырский обсудили активные действия в Курской области: Пополняем обменный фонд и вытесняем войну на территорию РФ

Курськ

Президент Владимир Зеленский провел разговор с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, во время которого обсуждались ситуация на фронте и наступательная операция в Курской области.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня говорил с Главкомом. Покровское направление - больше всего штурмов. Непросто также на Краматорском, Торецком, Купянском направлениях. Почти две сотни боев ежесуточно по всему фронту. И самое важное сейчас - наносить оккупанту максимальные потери и отвечать на все российские удары", - рассказал Зеленский.

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Также президент сообщил, что обсудил с Главкомом детали украинских наступательных операций - активные действия в Курской области.

"Мы продолжаем пополнять обменный фонд для Украины и вытесняем войну на российскую территорию. Стойкость каждого нашего подразделения, меткость наших воинов и сильные решения партнеров имеют одинаково решающее значение. Я благодарю все наши боевые бригады!" - добавил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Александр Сырский (581) Курск (1089)


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Топ комментарии
+22
Витискаєте? Це точно?

Бо під Покровськом ви все просираєте.
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31.08.2024 21:28
+16
Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. А рашист щодня витискає Україну з українського Донбасу,щоб після того витіснити її і з курської волості...
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31.08.2024 21:26
+16
Дві точки зору.
1. Від Зе-влади. - Ми відволікаємо Кацапію від Донбасу, і вона змушена буде відтягнути війська від Покровська.
2. Від кацапні. - Хай воюють в Курській. Це і так тимчасово. Зате вже не мають резервів і для захисту Покровська і всього Донбасу.

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31.08.2024 21:42
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01.09.2024 02:54 Ответить
Не знаю де і як, і куди витискаємо війну, а у Сумах - ******** тільки більше ...
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01.09.2024 07:34 Ответить
Опять Зеля лично командовать лезет...
Будет очередной контрнаступ и фортеця Бахмут?
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01.09.2024 09:27 Ответить
Суки, Покровськ, Донеччину спасайте, сволоти!!!
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01.09.2024 16:18 Ответить
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