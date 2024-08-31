Зеленский и Сырский обсудили активные действия в Курской области: Пополняем обменный фонд и вытесняем войну на территорию РФ

Президент Владимир Зеленский провел разговор с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, во время которого обсуждались ситуация на фронте и наступательная операция в Курской области.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня говорил с Главкомом. Покровское направление - больше всего штурмов. Непросто также на Краматорском, Торецком, Купянском направлениях. Почти две сотни боев ежесуточно по всему фронту. И самое важное сейчас - наносить оккупанту максимальные потери и отвечать на все российские удары", - рассказал Зеленский.

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Также президент сообщил, что обсудил с Главкомом детали украинских наступательных операций - активные действия в Курской области.

"Мы продолжаем пополнять обменный фонд для Украины и вытесняем войну на российскую территорию. Стойкость каждого нашего подразделения, меткость наших воинов и сильные решения партнеров имеют одинаково решающее значение. Я благодарю все наши боевые бригады!" - добавил он.

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