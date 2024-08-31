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Уничтожают своих же: россияне стирают Сужу с лица земли, - Сухопутные войска. ФОТОРЕПОРТАЖ

Несмотря на то, что Суджа расположена в тылу, россияне стирают ее с лица земли: забрасывают управляемыми авиационными бомбами (КАБами), обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в пятницу, 30 августа, российский КАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе. Из примерно 5 тысяч местных в городе осталось около двух сотен гражданских людей, которым, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные.

"Подавляющее большинство оставшихся - люди пенсионного возраста. Как один, они говорят по-русски, что "власть ни о чем не предупреждала: "Нас здесь бросили, да и все", - говорится в сообщении.

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Росіяни обстрілюють Суджу
Росіяни обстрілюють Суджу

В Сухопутных войсках рассказали, что на днях представители новосозданной украинской военной комендатуры наладили водоснабжение в Судже, чтобы местное население имело доступ к питьевой воде. Ранее, благодаря украинским военным, эта проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями.

Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные: на стабпунктах, в "кейсеваках" и везде, где есть раненые и больные.

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Росіяни обстрілюють Суджу
Росіяни обстрілюють Суджу
Росіяни обстрілюють Суджу
Росіяни обстрілюють Суджу
Росіяни обстрілюють Суджу
Росіяни обстрілюють Суджу
Росіяни обстрілюють Суджу

Автор: 

россия (95526) Курск (1097) Суджа (45)


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Топ комментарии
+35
Чим більше кабів на Суджу тим менше полетить на Харків та Суми. Тримайтесь хлопці.
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31.08.2024 19:01
+28
"дождал таки суджанин с тачкой
пока остыли кирпичи" )
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31.08.2024 18:48
+24
Каждая ракета или КАБ выпущенные по Судже могли лететь по Харькову или Сумах. Так что наступление на Курськ все же дает свои плюсы.
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31.08.2024 19:04
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"дождал таки суджанин с тачкой
пока остыли кирпичи" )
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31.08.2024 18:48 Ответить
Те що:

"...влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому" Джерело:

кацапів обурює.

А те що:

"...Суджа розташована в тилу, росіяни стирають її з лиця землі..." Джерело:

то - нормально.
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31.08.2024 18:49 Ответить
Тому треба було одразу на москву йти, в осередок зла
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31.08.2024 18:50 Ответить
Ти нас поведеж ? 😄
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31.08.2024 18:58 Ответить
я поведжу
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31.08.2024 19:14 Ответить
як там кажуть- хужє ні будіт, хоть паржьом
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31.08.2024 19:23 Ответить
Тоді вже одразу на Владивосток.

Впевнений, що ЗЄ все одно не знає ані де Курськ, ані де Владівосток.
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31.08.2024 19:37 Ответить
Знає , гімнюк , він географію кацапії зі своїм піаністичним органом непогано вивчив концерти там даючи .
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31.08.2024 21:58 Ответить
Взагалі то йшли на Курчатов перші два дні, і це чудово видно по інтерактивній карті. А потім в курську операцію сунув своє мерзотне свиняче рило кремлівський агент Єрмак і це також чудово видно по карті. Якби цю потвору хтось грохнув, то можна було би обережно говорити про перемогу. А поки ця тварина жива, можемо надіятися лише на мир.
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31.08.2024 19:57 Ответить
Красіво.
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31.08.2024 18:52 Ответить
кацапи звірі люті кровожадні але смертні
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31.08.2024 18:54 Ответить
Це не звірі. Це гірше. Це - сарана...
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01.09.2024 04:16 Ответить
Надеюсь скоро и моцкву сожгут врагам назло.
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31.08.2024 18:58 Ответить
Х**ло д*л*ой*б.
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31.08.2024 18:59 Ответить
Чим більше кабів на Суджу тим менше полетить на Харків та Суми. Тримайтесь хлопці.
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31.08.2024 19:01 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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31.08.2024 19:04 Ответить
в них цих кабів - тисячі. Десяток на суджу не врятує Суми чи Харків. А ось чому наші не бють по заводах, де їх виготовляють - то для мене питання.
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01.09.2024 02:12 Ответить
Каждая ракета или КАБ выпущенные по Судже могли лететь по Харькову или Сумах. Так что наступление на Курськ все же дает свои плюсы.
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31.08.2024 19:04 Ответить
Угу. Мощный плюс. Могли лететь по украинским гражданским, а летят по украинским военным.
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31.08.2024 19:15 Ответить
А у цивільних є можливість щось протидіяти?
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31.08.2024 22:09 Ответить
Так учитесь у россиян, как нужно вести войну и применяйте на практике - смешивайте всё в бетонный фарш, как они делают, и так идите до Москвы, тогда будет результат.
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31.08.2024 19:10 Ответить
Було б чим.
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31.08.2024 19:59 Ответить
у нас кабів немає. Чого у нас немає, а у них є - то питання
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01.09.2024 02:13 Ответить
Ніяких питань. Усі наші каби під асфальтом.
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01.09.2024 04:17 Ответить
А Украина тогда кого стирает в 4 областях? Чужие территории уже?🤡
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31.08.2024 19:18 Ответить
ruski , ti kakuiu burdu nahlebavshis ?
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31.08.2024 19:28 Ответить
там кадировський члєн через рот мозх поврєділ
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31.08.2024 19:38 Ответить
Секта свидетелей 8 летнего домбления Бамбаза?
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31.08.2024 23:18 Ответить
Это уже гойда или еще нет?
Вон в Курске Лепсу и Шаману глубинный сруцкий народ подпевает-"Я счастливый как никто".
https://www.youtube.com/watch?v=1EAdIAOsTks
Кацапам нравится,когди их бомбят.
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31.08.2024 19:19 Ответить
А хтось вважав що буде по iншому? Зараз ***********,попутно вичавивши ВСУ,а потiм з помпою будуть пиляти федеральнi грощi на вiдбудову.Можливо мешканцi i не сiльно проти,отримають новi пенати
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31.08.2024 20:11 Ответить
а там дивись і настане той день, коли самі ж москалі будуть бомбити свій же сатанинський кремль....
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31.08.2024 20:47 Ответить
Суджу стирают... Они Москву в свое время сожгли, из новейшей истории Грозный, где жили десятки тысяч русских, развалили. "Мы за ценой не постоим", так их учили веками и так они делают.
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31.08.2024 21:32 Ответить
Ок, а який практичний сенс цього всього. Тепер Україна зав'язла в боях на курщині, роздратувала і консолідувала ворога.
Геніальний план генералісимуса Зеленського пішов не по плану, шоу і медіа картинку звісно створили, в чому Зеленський експерт, а росіяни цей блеф розкусили у перші ж дні, що далі?
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31.08.2024 22:39 Ответить
Пуйлу не нужен повод. Зато Украина показала Западу что ничего страшного в том чтобы оккупировать Парашку и наносить удары по парашке. И население Парашки от этого все меньше любит Пуйло-почитайте их соцсети. Наступление на Курщину-это гениальный аасиметричный ход Сирского . Нужно бить туда-где НЕ ЗАЩИЩЕНО. Теперь пуйло вместо ого чтобы стипрать в ноль Украинские города вынужден будет стирать в ноль рашкинские города-и это умаляет дух рабсиян но никак не повышает его. Я вас удивлю но рабсиянам эта война не особа нужна. Она нужна только граниченному количеству коченных маргиналов котрые надеются заработать воюя..и которые тоже будут ЗАКАНЧИВАТЬСЯ Никакой рашкинский народ не сплотился. Нужно продолжать бить по территории парашки и к Зиме постаратся уничтожить НПЗ и ТЕЦ крупныых городов-пусть русня мерзнет. Русня это рабское население без чувства Родины и достоинства
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31.08.2024 22:54 Ответить
Бити по російським ТЕЦ не моє, сенсу у замерзаючих російських жінках і дітях я не бачу для нас, та й не підтримую такі дії.
У другу світову радянська армія могла легко назбирати сили після поразок і сконцентрувати війська не зменшуючи оборону інших ділянок, та ж Сталінградська битва.
Ну подивимося що це дасть. Бити по НПЗ звісно непогано, тільки ракет у росіян більше і крім електрики є ще багато інфраструктури яку можна нівелювати у нуль так що до кінця війни населення в Україні не лишиться в принципі.
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31.08.2024 23:30 Ответить
Ты явно руснявый бот. В украине сейчас гибнет относительно мало населения и удары по ТЕЦ никак намнрого не увеличат это число. Зато удары по ЦЕЦ на Параше где зима лдействительно холодна даже в Москве-оно убт=ьет многго гражданских россиян и это ХОРОШО! Не для тебя рснявого сосальщика а для Украинцев хорошо. русские-прирожденные рабы и когда они видят что их королек-пуйло не способен обеспечить им тепло и безопасность-они возненавидят этого королька. Так что и по НПЗ и по ТЕЦ и по ГЕС Парашки нужно бить
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31.08.2024 23:41 Ответить
Відірваний/на від реальності школьнік. Що там буде у росіян мене мало хвилює, що буде в Україні коли ціллю може стати супутня інфраструктура АЕС, а не якісь трансформатори, і газопостачання. Якби у росіян було бажання створити тут апокаліпсис то вони б це зробили як і з ТЕС, поки що вони обмежуються м'яким "дискомфортом" для українців, ніякі габіони градирні не захистять, і тільки тому що не бачать для себе реальної загрози.
Як і змагатися у зброї, усі знають козирі росіян, які вони притримують, хімічну і ядерну зброю, починаючи з тактичної.
Про революцію у росії тут мрійники мріють з 22-го, якщо не 14-го. Скоріше путін своєю смертю помре.
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01.09.2024 00:00 Ответить
Єдиний шанс на перемогу для України, що війна для росії стане валізою без ручки, яку довелося кинути, як Афганістан для США і радянського союзу, але це вилами по воді писано. Окуповані території не Афганістан, і ті хто лишився там на зараз доволі лояльні, навідміну від афганців
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01.09.2024 00:37 Ответить
Зрозумійте одне, нешколяр, що кацапію військовим шояхом нам не перемогти(політика провідних краін Заходу це вже довела). То ж залишається розгойдувати ситуацію на кацапіі зсередини; у першу чергу це стосуєтьсч мацква, казані, санкт-лєнінграду тощо.
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01.09.2024 08:06 Ответить
Тут дві третини українців були вже готові пити каву в Криму та на Кубані в 22-му, а ви їх так обламуєте. Ну які хитання на росії, там путін і його гбшники давно усіх хитунів і їх симпатиків згноїли у тюрмах та й просто ліквідували
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01.09.2024 12:48 Ответить
Хитунів згноїли, але ж усі наші сподівання на місцеву вату, котра керується холодильником. А ше й таке може бути: татко пішов "визволяти" укропів, а замість височенної з/п повернули парочку обгорілих ступнів.
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01.09.2024 18:00 Ответить
Та... щось після того як їх ванька грозний і більшовики пи*ли і нічого, то я не вірю що там щось буде. путєн напевне добре вивчив помилки тимчасової влади кєрєнского чи як його, і царя їх там останнього, які лібералізували владу і допустили у армію більшовиків, а ті її морально розклали і взяли під контроль. Та владу з залізної хватки не відпустить. Навіть якогось діда-шамана нічого не значущого десь там згноїли, нікому там не дадуть підняти голови.
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01.09.2024 19:23 Ответить
От наприклад, єдина їх революція, ленін приїжджає через Німеччину у росію і починає її підбурювати, у ******** росії таке уявити неможливо, навального зразу закрили, лисого підірвали в літаку, гіркіна здається теж прикрили, а вони усі були достатньо обережними і навіть на особисто путєна не накидували особливо
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01.09.2024 19:35 Ответить
"Під шумок" треба розчєрачити газорозподільчу станцію; нехай фіци/орбани подякують пуйлові за це.
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01.09.2024 07:56 Ответить
 
 