Уничтожают своих же: россияне стирают Сужу с лица земли, - Сухопутные войска. ФОТОРЕПОРТАЖ
Несмотря на то, что Суджа расположена в тылу, россияне стирают ее с лица земли: забрасывают управляемыми авиационными бомбами (КАБами), обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе.
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в пятницу, 30 августа, российский КАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе. Из примерно 5 тысяч местных в городе осталось около двух сотен гражданских людей, которым, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные.
"Подавляющее большинство оставшихся - люди пенсионного возраста. Как один, они говорят по-русски, что "власть ни о чем не предупреждала: "Нас здесь бросили, да и все", - говорится в сообщении.
В Сухопутных войсках рассказали, что на днях представители новосозданной украинской военной комендатуры наладили водоснабжение в Судже, чтобы местное население имело доступ к питьевой воде. Ранее, благодаря украинским военным, эта проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями.
Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные: на стабпунктах, в "кейсеваках" и везде, где есть раненые и больные.
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пока остыли кирпичи" )
"...влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому" Джерело:
кацапів обурює.
А те що:
"...Суджа розташована в тилу, росіяни стирають її з лиця землі..." Джерело:
то - нормально.
Впевнений, що ЗЄ все одно не знає ані де Курськ, ані де Владівосток.
Вон в Курске Лепсу и Шаману глубинный сруцкий народ подпевает-"Я счастливый как никто".
https://www.youtube.com/watch?v=1EAdIAOsTks
Кацапам нравится,когди их бомбят.
Геніальний план генералісимуса Зеленського пішов не по плану, шоу і медіа картинку звісно створили, в чому Зеленський експерт, а росіяни цей блеф розкусили у перші ж дні, що далі?
У другу світову радянська армія могла легко назбирати сили після поразок і сконцентрувати війська не зменшуючи оборону інших ділянок, та ж Сталінградська битва.
Ну подивимося що це дасть. Бити по НПЗ звісно непогано, тільки ракет у росіян більше і крім електрики є ще багато інфраструктури яку можна нівелювати у нуль так що до кінця війни населення в Україні не лишиться в принципі.
Як і змагатися у зброї, усі знають козирі росіян, які вони притримують, хімічну і ядерну зброю, починаючи з тактичної.
Про революцію у росії тут мрійники мріють з 22-го, якщо не 14-го. Скоріше путін своєю смертю помре.