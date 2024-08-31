Уничтожают своих же: россияне стирают Сужу с лица земли, - Сухопутные войска. ФОТОРЕПОРТАЖ

Несмотря на то, что Суджа расположена в тылу, россияне стирают ее с лица земли: забрасывают управляемыми авиационными бомбами (КАБами), обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в пятницу, 30 августа, российский КАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе. Из примерно 5 тысяч местных в городе осталось около двух сотен гражданских людей, которым, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные.

"Подавляющее большинство оставшихся - люди пенсионного возраста. Как один, они говорят по-русски, что "власть ни о чем не предупреждала: "Нас здесь бросили, да и все", - говорится в сообщении.

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В Сухопутных войсках рассказали, что на днях представители новосозданной украинской военной комендатуры наладили водоснабжение в Судже, чтобы местное население имело доступ к питьевой воде. Ранее, благодаря украинским военным, эта проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями.

Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные: на стабпунктах, в "кейсеваках" и везде, где есть раненые и больные.

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