Знищують своїх же: Росіяни стирають Суджу з лиця землі, - Сухопутні війська. ФОТОрепортаж

Попри те, що Суджа розташована в тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у пʼятницю, 30 серпня, російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація завдала у Суджі ударів по будинкам у приватному секторі. Із приблизно 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові.

"Переважна більшість залишенців - люди пенсійного віку. Як один, вони кажуть російською, що "влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому"", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Просування Сил оборони у районі Суджі триває, - ISW





У Сухопутних військах розповіли, що днями представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води. Раніше, завдяки українським військовим, ця проблема вирішувалася за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями.

Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові: на стабпунктах, у "кейсеваках" і всюди, де є поранені та хворі.

Читайте також: 50 Судж не варті Покровська та Мирнограда, куди потенційно може зайти РФ, - Бутусов













