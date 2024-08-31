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Знищують своїх же: Росіяни стирають Суджу з лиця землі, - Сухопутні війська. ФОТОрепортаж

Попри те, що Суджа розташована в тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у пʼятницю, 30 серпня, російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація завдала у Суджі ударів по будинкам у приватному секторі. Із приблизно 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові.

"Переважна більшість залишенців - люди пенсійного віку. Як один, вони кажуть російською, що "влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому"", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Просування Сил оборони у районі Суджі триває, - ISW

Росіяни обстрілюють Суджу
Росіяни обстрілюють Суджу

У Сухопутних військах розповіли, що днями представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води. Раніше, завдяки українським військовим, ця проблема вирішувалася за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями.

Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові: на стабпунктах, у "кейсеваках" і всюди, де є поранені та хворі.

Читайте також: 50 Судж не варті Покровська та Мирнограда, куди потенційно може зайти РФ, - Бутусов

Росіяни обстрілюють Суджу
Росіяни обстрілюють Суджу
Росіяни обстрілюють Суджу
Росіяни обстрілюють Суджу
Росіяни обстрілюють Суджу
Росіяни обстрілюють Суджу
Росіяни обстрілюють Суджу

Автор: 

росія (65162) Курськ (1108) Суджа (45)


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Топ коментарі
+35
Чим більше кабів на Суджу тим менше полетить на Харків та Суми. Тримайтесь хлопці.
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31.08.2024 19:01
+28
"дождал таки суджанин с тачкой
пока остыли кирпичи" )
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31.08.2024 18:48
+24
Каждая ракета или КАБ выпущенные по Судже могли лететь по Харькову или Сумах. Так что наступление на Курськ все же дает свои плюсы.
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31.08.2024 19:04
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"дождал таки суджанин с тачкой
пока остыли кирпичи" )
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31.08.2024 18:48 Відповісти
Те що:

"...влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому" Джерело:

кацапів обурює.

А те що:

"...Суджа розташована в тилу, росіяни стирають її з лиця землі..." Джерело:

то - нормально.
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31.08.2024 18:49 Відповісти
Тому треба було одразу на москву йти, в осередок зла
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31.08.2024 18:50 Відповісти
Ти нас поведеж ? 😄
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31.08.2024 18:58 Відповісти
я поведжу
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31.08.2024 19:14 Відповісти
як там кажуть- хужє ні будіт, хоть паржьом
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31.08.2024 19:23 Відповісти
Тоді вже одразу на Владивосток.

Впевнений, що ЗЄ все одно не знає ані де Курськ, ані де Владівосток.
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31.08.2024 19:37 Відповісти
Знає , гімнюк , він географію кацапії зі своїм піаністичним органом непогано вивчив концерти там даючи .
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31.08.2024 21:58 Відповісти
Взагалі то йшли на Курчатов перші два дні, і це чудово видно по інтерактивній карті. А потім в курську операцію сунув своє мерзотне свиняче рило кремлівський агент Єрмак і це також чудово видно по карті. Якби цю потвору хтось грохнув, то можна було би обережно говорити про перемогу. А поки ця тварина жива, можемо надіятися лише на мир.
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31.08.2024 19:57 Відповісти
Красіво.
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31.08.2024 18:52 Відповісти
кацапи звірі люті кровожадні але смертні
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31.08.2024 18:54 Відповісти
Це не звірі. Це гірше. Це - сарана...
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01.09.2024 04:16 Відповісти
Надеюсь скоро и моцкву сожгут врагам назло.
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31.08.2024 18:58 Відповісти
Х**ло д*л*ой*б.
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31.08.2024 18:59 Відповісти
Чим більше кабів на Суджу тим менше полетить на Харків та Суми. Тримайтесь хлопці.
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31.08.2024 19:01 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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31.08.2024 19:04 Відповісти
в них цих кабів - тисячі. Десяток на суджу не врятує Суми чи Харків. А ось чому наші не бють по заводах, де їх виготовляють - то для мене питання.
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01.09.2024 02:12 Відповісти
Каждая ракета или КАБ выпущенные по Судже могли лететь по Харькову или Сумах. Так что наступление на Курськ все же дает свои плюсы.
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31.08.2024 19:04 Відповісти
Угу. Мощный плюс. Могли лететь по украинским гражданским, а летят по украинским военным.
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31.08.2024 19:15 Відповісти
А у цивільних є можливість щось протидіяти?
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31.08.2024 22:09 Відповісти
Так учитесь у россиян, как нужно вести войну и применяйте на практике - смешивайте всё в бетонный фарш, как они делают, и так идите до Москвы, тогда будет результат.
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31.08.2024 19:10 Відповісти
Було б чим.
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31.08.2024 19:59 Відповісти
у нас кабів немає. Чого у нас немає, а у них є - то питання
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01.09.2024 02:13 Відповісти
Ніяких питань. Усі наші каби під асфальтом.
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01.09.2024 04:17 Відповісти
А Украина тогда кого стирает в 4 областях? Чужие территории уже?🤡
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31.08.2024 19:18 Відповісти
ruski , ti kakuiu burdu nahlebavshis ?
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31.08.2024 19:28 Відповісти
там кадировський члєн через рот мозх поврєділ
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31.08.2024 19:38 Відповісти
Секта свидетелей 8 летнего домбления Бамбаза?
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31.08.2024 23:18 Відповісти
Это уже гойда или еще нет?
Вон в Курске Лепсу и Шаману глубинный сруцкий народ подпевает-"Я счастливый как никто".
https://www.youtube.com/watch?v=1EAdIAOsTks
Кацапам нравится,когди их бомбят.
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31.08.2024 19:19 Відповісти
А хтось вважав що буде по iншому? Зараз ***********,попутно вичавивши ВСУ,а потiм з помпою будуть пиляти федеральнi грощi на вiдбудову.Можливо мешканцi i не сiльно проти,отримають новi пенати
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31.08.2024 20:11 Відповісти
а там дивись і настане той день, коли самі ж москалі будуть бомбити свій же сатанинський кремль....
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31.08.2024 20:47 Відповісти
Суджу стирают... Они Москву в свое время сожгли, из новейшей истории Грозный, где жили десятки тысяч русских, развалили. "Мы за ценой не постоим", так их учили веками и так они делают.
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31.08.2024 21:32 Відповісти
Ок, а який практичний сенс цього всього. Тепер Україна зав'язла в боях на курщині, роздратувала і консолідувала ворога.
Геніальний план генералісимуса Зеленського пішов не по плану, шоу і медіа картинку звісно створили, в чому Зеленський експерт, а росіяни цей блеф розкусили у перші ж дні, що далі?
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31.08.2024 22:39 Відповісти
Пуйлу не нужен повод. Зато Украина показала Западу что ничего страшного в том чтобы оккупировать Парашку и наносить удары по парашке. И население Парашки от этого все меньше любит Пуйло-почитайте их соцсети. Наступление на Курщину-это гениальный аасиметричный ход Сирского . Нужно бить туда-где НЕ ЗАЩИЩЕНО. Теперь пуйло вместо ого чтобы стипрать в ноль Украинские города вынужден будет стирать в ноль рашкинские города-и это умаляет дух рабсиян но никак не повышает его. Я вас удивлю но рабсиянам эта война не особа нужна. Она нужна только граниченному количеству коченных маргиналов котрые надеются заработать воюя..и которые тоже будут ЗАКАНЧИВАТЬСЯ Никакой рашкинский народ не сплотился. Нужно продолжать бить по территории парашки и к Зиме постаратся уничтожить НПЗ и ТЕЦ крупныых городов-пусть русня мерзнет. Русня это рабское население без чувства Родины и достоинства
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31.08.2024 22:54 Відповісти
Бити по російським ТЕЦ не моє, сенсу у замерзаючих російських жінках і дітях я не бачу для нас, та й не підтримую такі дії.
У другу світову радянська армія могла легко назбирати сили після поразок і сконцентрувати війська не зменшуючи оборону інших ділянок, та ж Сталінградська битва.
Ну подивимося що це дасть. Бити по НПЗ звісно непогано, тільки ракет у росіян більше і крім електрики є ще багато інфраструктури яку можна нівелювати у нуль так що до кінця війни населення в Україні не лишиться в принципі.
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31.08.2024 23:30 Відповісти
Ты явно руснявый бот. В украине сейчас гибнет относительно мало населения и удары по ТЕЦ никак намнрого не увеличат это число. Зато удары по ЦЕЦ на Параше где зима лдействительно холодна даже в Москве-оно убт=ьет многго гражданских россиян и это ХОРОШО! Не для тебя рснявого сосальщика а для Украинцев хорошо. русские-прирожденные рабы и когда они видят что их королек-пуйло не способен обеспечить им тепло и безопасность-они возненавидят этого королька. Так что и по НПЗ и по ТЕЦ и по ГЕС Парашки нужно бить
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31.08.2024 23:41 Відповісти
Відірваний/на від реальності школьнік. Що там буде у росіян мене мало хвилює, що буде в Україні коли ціллю може стати супутня інфраструктура АЕС, а не якісь трансформатори, і газопостачання. Якби у росіян було бажання створити тут апокаліпсис то вони б це зробили як і з ТЕС, поки що вони обмежуються м'яким "дискомфортом" для українців, ніякі габіони градирні не захистять, і тільки тому що не бачать для себе реальної загрози.
Як і змагатися у зброї, усі знають козирі росіян, які вони притримують, хімічну і ядерну зброю, починаючи з тактичної.
Про революцію у росії тут мрійники мріють з 22-го, якщо не 14-го. Скоріше путін своєю смертю помре.
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01.09.2024 00:00 Відповісти
Єдиний шанс на перемогу для України, що війна для росії стане валізою без ручки, яку довелося кинути, як Афганістан для США і радянського союзу, але це вилами по воді писано. Окуповані території не Афганістан, і ті хто лишився там на зараз доволі лояльні, навідміну від афганців
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01.09.2024 00:37 Відповісти
Зрозумійте одне, нешколяр, що кацапію військовим шояхом нам не перемогти(політика провідних краін Заходу це вже довела). То ж залишається розгойдувати ситуацію на кацапіі зсередини; у першу чергу це стосуєтьсч мацква, казані, санкт-лєнінграду тощо.
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01.09.2024 08:06 Відповісти
Тут дві третини українців були вже готові пити каву в Криму та на Кубані в 22-му, а ви їх так обламуєте. Ну які хитання на росії, там путін і його гбшники давно усіх хитунів і їх симпатиків згноїли у тюрмах та й просто ліквідували
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01.09.2024 12:48 Відповісти
Хитунів згноїли, але ж усі наші сподівання на місцеву вату, котра керується холодильником. А ше й таке може бути: татко пішов "визволяти" укропів, а замість височенної з/п повернули парочку обгорілих ступнів.
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01.09.2024 18:00 Відповісти
Та... щось після того як їх ванька грозний і більшовики пи*ли і нічого, то я не вірю що там щось буде. путєн напевне добре вивчив помилки тимчасової влади кєрєнского чи як його, і царя їх там останнього, які лібералізували владу і допустили у армію більшовиків, а ті її морально розклали і взяли під контроль. Та владу з залізної хватки не відпустить. Навіть якогось діда-шамана нічого не значущого десь там згноїли, нікому там не дадуть підняти голови.
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01.09.2024 19:23 Відповісти
От наприклад, єдина їх революція, ленін приїжджає через Німеччину у росію і починає її підбурювати, у ******** росії таке уявити неможливо, навального зразу закрили, лисого підірвали в літаку, гіркіна здається теж прикрили, а вони усі були достатньо обережними і навіть на особисто путєна не накидували особливо
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01.09.2024 19:35 Відповісти
"Під шумок" треба розчєрачити газорозподільчу станцію; нехай фіци/орбани подякують пуйлові за це.
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01.09.2024 07:56 Відповісти
 
 