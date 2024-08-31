Знищують своїх же: Росіяни стирають Суджу з лиця землі, - Сухопутні війська. ФОТОрепортаж
Попри те, що Суджа розташована в тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у пʼятницю, 30 серпня, російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація завдала у Суджі ударів по будинкам у приватному секторі. Із приблизно 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові.
"Переважна більшість залишенців - люди пенсійного віку. Як один, вони кажуть російською, що "влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому"", - йдеться в повідомленні.
У Сухопутних військах розповіли, що днями представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води. Раніше, завдяки українським військовим, ця проблема вирішувалася за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями.
Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові: на стабпунктах, у "кейсеваках" і всюди, де є поранені та хворі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пока остыли кирпичи" )
"...влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому" Джерело:
кацапів обурює.
А те що:
"...Суджа розташована в тилу, росіяни стирають її з лиця землі..." Джерело:
то - нормально.
Впевнений, що ЗЄ все одно не знає ані де Курськ, ані де Владівосток.
Вон в Курске Лепсу и Шаману глубинный сруцкий народ подпевает-"Я счастливый как никто".
https://www.youtube.com/watch?v=1EAdIAOsTks
Кацапам нравится,когди их бомбят.
Геніальний план генералісимуса Зеленського пішов не по плану, шоу і медіа картинку звісно створили, в чому Зеленський експерт, а росіяни цей блеф розкусили у перші ж дні, що далі?
У другу світову радянська армія могла легко назбирати сили після поразок і сконцентрувати війська не зменшуючи оборону інших ділянок, та ж Сталінградська битва.
Ну подивимося що це дасть. Бити по НПЗ звісно непогано, тільки ракет у росіян більше і крім електрики є ще багато інфраструктури яку можна нівелювати у нуль так що до кінця війни населення в Україні не лишиться в принципі.
Як і змагатися у зброї, усі знають козирі росіян, які вони притримують, хімічну і ядерну зброю, починаючи з тактичної.
Про революцію у росії тут мрійники мріють з 22-го, якщо не 14-го. Скоріше путін своєю смертю помре.